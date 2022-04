Mitteldeutschland kompakt | 14.04.2022

Hochschulabschlüsse von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in Deutschland können künftig einfacher bewertet und anerkannt werden. Die Kultusministerkonferenz hat dazu ein Antragsverfahren im Internet freigeschaltet. Demnach stellt die zuständige Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen eine sogenannte Zeugnisbewertung aus. Diese sei als Ergänzung für Bewerbungsunterlagen gedacht. Arbeitgeber könnten darin sehen, welcher deutschen Qualifikation der ausländische Hochschulabschluss entspreche. Ziel sei ein möglichst schneller Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Zeugnisbewertung koste 200 Euro.

Der Zensus 2022 wird auch ukrainische Geflüchtete mitzählen. Laut Statistischem Bundesamt werden zum Stichtag 15.5. alle meldepflichtigen Personen erfasst. Das gilt generell nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland.

Der Bürgermeister von Leipzigs Partnerstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat am Mittwoch-Nachmittag per Liveschalte vor dem Leipziger Stadtrat von den Zerstörungen des Krieges in der Ukraine berichtet. Man sehe in diesen schwierigen Zeiten, wer zu echten Freunden zähle, so Klitschko. Das werde man nie vergessen. Allein in Kiew seien mehr als 100 Gebäude zerstört worden, tausende Bürger - darunter auch Kinder - seien getötet worden, Infrastruktur und Wohngebiete lägen in Trümmern. Klitschko bedankte sich für die Unterstützung aus Deutschland und aus Leipzig. Oberbürgermeister Burkhard Jung versicherte im Namen des Stadtrates seine Solidarität mit der Ukraine.

Sachsen schafft die letzten Corona-Auflagen für Schulen und Kindertagesstätten ab. Wie das Kultusministerium mitteilte, kehren die Einrichtungen nach Ostern wegen der entspannteren Lage zum Normalbetrieb zurück. Die Testpflicht für den Schulbesuch falle damit weg. Die Maskenpflicht in den Schulgebäuden war schon Anfang April aufgehoben worden. Kultusminister Piwarz wies aber darauf hin, dass die Einrichtungen über einen Hygieneplan verfügten und einhalten müssten. Außerdem stünden ausreichend Selbsttests für Freiwillige zur Verfügung.

Mit dem Ziel, geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche übergangsweise in Ankunftsklassen zu beschulen, stellt das Land Sachsen-Anhalt derzeit ukrainische Lehrkräfte in den Landesdienst ein. Im Beisein von Bildungsministerin Eva Feußner und Bildungsstaatssekretär Frank Diesener haben am Vormittag drei ukrainische Lehrkräfte im Landesschulamt in Halle ihre Arbeitsverträge unterschrieben. Tetiana Rusilova, Anastasiia Bendiuk und Nataliia Kovalenko werden ab der kommenden Woche in Halle in ihre neue Tätigkeit eingeführt.

Auch in Magdeburg stehen die ersten Ankunftsklassen kurz vor dem Start. In Absprache mit Landkreisen und Kommunen werden dann je nach Bedarf landesweit Ankunftsklassen gebildet. Darüber hinaus ist weiter eine sofortige Eingliederung ukrainischer Schülerinnen und Schüler in Regelklassen möglich. In den Ankunftsklassen sollen die ukrainischen Kinder und Jugendlichen zunächst Sprachbarrieren abbauen sowie ggf. schulpsychologische oder psychosoziale Unterstützung bekommen. Das Angebot umfasst herkunftssprachlichen Unterricht unter Berücksichtigung der ukrainischen Curricula sowie Angebote zur Vermittlung der deutschen Sprache, gestützt durch Lehrkräfte für „Deutsch als Zielsprache“. Die Ankunftsklassen verstehen sich als Übergangsmodell. Ziel ist eine Integration der ukrainischen Kinder in Regelklassen. Interessierte Lehrkräfte und pädagogisches Personal für die geplanten Ankunftsklassen können sich an die Adresse LSCHA-Ukraine@sachsen-anhalt.de wenden. Dort können auch Bewerbungsunterlagen eingereicht werden.