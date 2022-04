Mitteldeutschland kompakt | 20.04.2022

Die Lernplattform "Schul-Cloud" ist ins Ukrainische übersetzt worden. Das niedersächsische Kultusministerium in Hannover teilte mit, damit werde eine Basis geschaffen, damit ukrainisch sprechende Lehrkräfte ukrainische Schülerinnen und Schüler ortsunabhängig betreuen könnten. Thüringens Bildungsminister Holter sagte, die schnelle Integration geflüchteter Schüler sei eine humanitäre Verpflichtung. Über die Schul-Cloud können Lehrkräfte etwa Video-Schalten organisieren und Übungsaufgaben verteilen. Die Software wurde von Niedersachsen, Thüringen und Brandenburg gemeinsam entwickelt.

Geflüchtete ukrainische Jugendliche, die in diesem Jahr kein Abitur machen können, sollen trotzdem in Deutschland studieren können. Das hat die Kultusminister-Konferenz beschlossen. Zur Erklärung hieß es, in der Ukraine seien in diesem Jahr keine regulären staatlichen Abschlussprüfungen möglich. Den Betroffenen solle dadurch kein Nachteil entstehen. Interessenten müssen sich beim jeweiligen Studienkolleg ihrer Wunsch-Hochschule bewerben. Die Studienkollegs bereiten ausländische Bewerber auf ein Studium in Deutschland vor. Wer bereits studiert und das Studium in Deutschland fortsetzen möchte, muss sich direkt bei der Uni bewerben.

In der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung sind über die Osterfeiertage 207 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vorübergehend untergebracht worden. Wie ein Sprecher des Landesverwaltungsamtes am Dienstag mitteilte, waren bis Ostermontag 31 Busse mit mehr als 1.500 Flüchtlingen angekündigt. Tatsächlich sind in Suhl jedoch nur elf Busse angekommen. Ein Teil der Menschen wurde dann weiter in Kommunen im Landkreis Nordhausen, dem Unstrut-Hainich-Kreis sowie in andere Unterkünfte in Suhl gebracht. Weitere sollen am Mittwoch auf das Weimarer Land und das Eichsfeld verteilt werden. Der Bund hat zudem die Ankunft weiterer rund 700 Flüchtlinge angekündigt. Sie sollen unter anderem in Weimar, Gotha, dem Wartburgkreis, dem Altenburger Land sowie im Kreis Schmalkalden-Meiningen untergebracht werden. Jedoch sei das Ankunftsgeschehen sehr dynamisch und die Kommunen müssten oft kurzfristig reagieren. Bislang laufe die Unterbringung der Flüchtlinge in den Kommunen ohne größere Probleme ab. Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes halten sich derzeit schätzungsweise rund 15.000 Menschen aus der Ukraine in Thüringen auf.

Das Opernensemble Odessa hat am Dienstagabend im Volkshaus Jena ein umjubeltes Konzert gegeben. Rund 300 Besucher haben das philharmonische Konzert mit Ausschnitten aus Opern, Operetten und Ballett erlebt. Die Einnahmen gehen laut Jena Kultur direkt an die rund 40 Mitglieder des Opernensembles, die einen Großteil an die verbliebenen Kollegen in Odessa schicken wollen. Zur Zeit des Kriegsausbruchs in der Ukraine befand sich das Opernensemble Odessa auf einer Konzerttournee durch Polen. Am Mittwochabend ist ein weiterer Auftritt in Jena geplant. Am Freitag spielt das Orchester in Eisenach.

Zwei Stunden lang mit anderen Geflüchteten zusammenkommen, in lockerer Runde ein wenig kicken. Mit diesem Angebot richten sich der Post SV Stendal, der Osterburger FC und der SV Germania Tangerhütte gemeinsam mit dem Kreisverband an geflüchtete Kinder. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Jugendlichen gerade erst aus der Ukraine geflohen sind oder schon länger in Deutschland leben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Aktion solle helfen, sich im landestypischen Alltag in Deutschland leichter zurechtzufinden. Gespielt wird am Freitag ab 15 Uhr auf dem Sportplatz des Post SV Stendal in der Lüderitzer Straße.

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine haben die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt mindestens 19 284 Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Unter ihnen sind mindestens 2172 Kinder im Kindergartenalter sowie 4963 Mädchen und Jungen im schulpflichtigen Alter, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Vor einer Woche waren 18 279 Kriegsflüchtlinge registriert gewesen. Nicht vollständig erfasst sind nach wie vor Menschen, die privat bei Freunden, Verwandten oder anderen hilfsbereiten Menschen aus Sachsen-Anhalt untergekommen sind.

Der Landkreis Leipzig hat ein Meldeportal für Flüchtlinge aus der Ukraine freigeschaltet. Sie könnten sich dort anmelden, teilte das Landratsamt mit. Gleichzeitig könne auch ein Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz gestellt werden. Das gelte auch für Menschen, die privat im Landkreis untergekommen seien. Zum besseren Verständnis seien alle Erklärungen und Eingabefelder auch in Ukrainisch und Russisch vorhanden. Nach Angaben des Landkreises wird jeder, der sich anmeldet, zu einem Termin ins Ausländeramt eingeladen. Dort würden dann alle weiteren Fragen geklärt. Auf der Homepage des Landkreises wurde außerdem ein Portal freigeschaltet für Ukrainer die eine Wohnung suchen.

Der Landkreis Leipzig hat Kritik am Ausländeramt wegen zu langer Bearbeitungszeiten zurückgewiesen. Eine Sprecherin erklärte, im Landkreis seien 1.826 ukrainische Flüchtlinge registriert, 170 Anträge davon seien noch offen. Zur Verstärkung seien 15 Mitarbeiter aus anderen Ämtern abgezogen worden, diese hätten aber erst eine rechtliche Einarbeitung erhalten müssen. Zur Kritik, das Amt hätte auf Wohnungsangebote aus Grimma nicht reagiert, erklärte die Sprecherin, bei Mietkosten müsse erst geprüft werden, ob diese einen bestimmten Rahmen nicht überschreiten.