Mitteldeutschland kompakt | 21.04.2022

Die Stadt Dresden eröffnet eine Schule ausschließlich für ukrainische Kinder. Der Schulstart im Stadtteil Kleinpestitz ist am nächsten Montag - mit zunächst vier Klassen - je zweimal Grund- und Oberschule - mit je 23 Schülern. Fast zwei Monate nach Beginn des Krieges sind in Dresden bereits mehr als 2.600 geflüchtete Kinder registriert. Ein Großteil von ihnen wird in Dresdner Kitas und Schulen aufgenommen.

Dem Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt in Leipzig sind bisher 100 Tiere gemeldet worden, die ukrainische Flüchtlinge mitgebracht haben. Es sei aber davon auszugehen, dass weitaus mehr Tiere mitgebracht und bisher nicht gemeldet wurden, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage der Linken im Stadtrat. Grundsätzlich müssen die Tiere angemeldet und ihr Impfstatus etwa zu Tollwut kontrolliert worden. In der Flüchtlingsunterkunft auf der agra soll auch ein Extra-Zelt eingerichtet werden, in dem Flüchtlinge ihre Haustiere in unmittelbarer Nähe betreuen können.

In den Elbland-Kliniken Meißen und Radebeul haben sich die ersten ukrainischen Flüchtlinge für den Pflegebereich beworben. Das teilten die Krankenhäuser mit. Sie setzen vor allem auf die langfristige Zusammenarbeit mit ausgebildeten Pflegefachkräften. Die Bewerberinnen und Bewerber werden beim Anerkennungsverfahren begleitet; Einstellungen sollen ab Sommer möglich sein. Auch Ärzte aus der Ukraine werben die Elbland-Kliniken und bieten ihnen Unterstützung beim Deutsch-Lernen und bei der Erlangung der deutschen Approbation an.

In Halle gibt es ab heute zwei Ankunfts-Schulklassen für ukrainische Kinder und Jugendliche. Das berichtet das Onlineportal dubisthalle.de. In der Grundschule Glaucha starte eine Klasse mit 28 Kindern aus der Ukraine. Für Jugendliche der fünften bis zehnten Klasse gebe es am Südstadtgymnasium eine Schulklasse. Mehr als 80 weitere ukrainische Schüler werden bereits in den normalen Regelschulen in Halle unterrichtet.

Bisher wurden am Universitätsklinikum Magdeburg noch wenige ukrainische Patienten behandelt. Jedoch rechnet die Universitätsmedizin Magdeburg mit einer Zunahme an ukrainischen Patientinnen in naher Zukunft. Die Krankenhäuser in der Region sind bereits gut vernetzt, um eine aufkommende kriegsbedingte Patientenversorgung zu gewährleisten. Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) und das CCC-Netzwerk haben gemeinsam ein Projekt für die Unterstützung von geflüchteten ukrainischen Krebspatienten ins Leben gerufen. Ziel dieses Projektes ist es, die Versorgung der krebskranken Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, zu koordinieren und aktuelle Informationen für behandelnde Kliniken und Helfende bereitzustellen. Das Onkologische Zentrum der Universitätsmedizin Magdeburg beteiligt sich neben dem Krebszentrum Halle für das Land Sachsen-Anhalt an diesem Projekt.

Der „Verband zur Pflege der Traditionen der NVA und Grenztruppen der DDR“ hat eine für Mai geplante Veranstaltung in Dessau-Roßlau abgesagt. Der Verein hatte auf seiner Internetseite wiederholt pro-russische Darstellungen zu dem Krieg in der Ukraine hochgeladen und dafür harte Kritik einstecken müssen. So wird unter anderem auf der Seite des Verbandes erklärt, dass der ukrainische Sicherheitsdienst Kriegsverbrechen inszeniere. Der Verband wirft einem Großteil der Medien zudem eine verzerrte und einseitige Berichterstattung in Bezug auf den Krieg vor. Zunächst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet. Mehrere Stadtratsfraktionen in Dessau-Roßlau hatten angekündigt, ein solches Treffen nicht zu unterstützen. Proteste standen in Aussicht. Letztendlich zog der Verband daher die Veranstaltung zurück. "Nicht aus Feigheit, sondern aus Sorge um die Mitglieder und aus Respekt vor dem Veranstalter", sagte ein Sprecher des Verbandes am Mittwoch.

In Thüringen müssen private Gastgeber für ukrainische Flüchtlinge weiter auf Finanzhilfe vom Staat warten. Nach Angaben des Migrationsministeriums läuft noch die Abstimmung mit dem Finanzministerium. Das betrifft auch die Höhe des möglichen Betrages. Ende des Monats solle dazu eine Verordnung vorliegen. Migrationsminister Adams hatte 150 Euro für den ersten aufgenommenen Flüchtling und 75 Euro für jeden weiteren in Aussicht gestellt. Der Landkreistag mahnte zur Eile. Die Kommunen bräuchten Rechtsklarheit.

Bemalte Eier und selbstgebackenes Brot. Wie in der Heimat üblich, bereiten sich die ukrainischen Flüchtlinge am orthodoxen Gründonnerstag auch in Thüringen auf Ostern vor. In Kiew oder Charkiw packen die Menschen normalerweise einen Korb mit Brot, Eiern, Wurst, Butter, Wein, einer Kerze und bringen sie zur Kirche, um alles segnen zu lassen. Traditionell gibt es dann am Ostersonntag ein gemeinsames Frühstück, bei dem die gesegneten Speisen gegessen werden. In Thüringen laden dazu am Sonntag auch einige Kirchen zu ökumenischen Gottesdiensten ein; zum Beispiel in Nöbdenitz im Altenburger Land.

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat der Kreis Nordhausen mehr als 700 Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Wie Landrat Matthias Jendricke MDR THÜRINGEN mitteilte, sind unter ihnen 200 Mädchen und Jungen im schulpflichtigen Alter. Jendricke rechnet damit, dass die Kinder nun bei den Schulen im Landkreis angemeldet werden. Viele der angekommenen Familien wurden zunächst im neuen Ankunftszentrum in Nordhausen Nord untergebracht.

Ukrainische Kinder und Jugendliche sollen möglichst schnell an deutschen Schulen integriert werden. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Prien erklärte, das Erlernen der deutschen Sprache und die Integration in das deutsche Schulsystem hätten Priorität. Der ukrainische Online-Unterricht sei nur eine Ergänzung. Gleiches gelte für den Unterricht in der Muttersprache. Die ukrainische Generalkonsulin Tybinka hatte sich gegen Integrationsklassen und für Unterricht nach ukrainischen Lehrplänen ausgesprochen. Die Kinder und Jugendlichen seien nur vorübergehend in Deutschland. Nach Angaben der Kultusministerkonferenz haben Schulen in Deutschland bisher knapp 61.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen.