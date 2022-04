Mitteldeutschland kompakt | 22.04.2022

In Sachsen-Anhalt sollen alle aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schüler in den kommenden Monaten am Unterricht teilnehmen. Das zumindest strebt Landes-Bildungsministerin Feußner an. Sie sagte, bis zu den Sommerferien wolle sie alle in der Schule gesehen haben. Bislang seien rund 400 Schüler in Regel-Klassen aufgenommen worden. Daneben gebe es erste Ankunfts-Klassen. Für zwei Schulklassen mit geflüchteten Kindern aus der Ukraine war am Donnerstag in Halle der erste Schultag. Nach mehreren Wochen Planung laufen nun die ersten Ankunftsklassen für ukrainische Kinder und Jugendliche an. Über 30 Kinder meldeten sich gestern Morgen mit ihren Eltern an der Grundschule Glaucha in Halle. In den sogenannten Ankunftsklassen bereiten sich die ukrainischen Kinder in den nächsten Wochen auf den regulären Schulunterricht vor. Ältere Schülerinnen und Schüler nimmt seit heute das Südstadtgymnasium auf. Das Angebot kam bereits so gut an, dass kurzfristig noch eine weitere Klasse in der Grundschule Glaucha gebildet werden soll. Das teilte das Landesschulamt auf Anfrage mit.