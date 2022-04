Mitteldeutschland kompakt | 25.04.2022

Der Krieg in der Ukraine verschärft in der deutschen Transportbranche den Personalmangel. Der Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik erklärte, Grund seien die fehlenden ukrainischen Fahrer, die in ihrer Heimat zum Wehrdienst einberufen worden seien. Vorstandssprecher Engelhardt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, diese seien kurzfristig nicht zu ersetzen. So fehlten allein in Deutschland bis zu 80.000 Fahrer. Das verschärfe die Probleme in den Lieferketten. Es komme bereits zu Lücken in den Supermarktregalen.

Nach zwei Jahren Pandemie beginnt in Sachsen die Schule heute erstmals wieder ohne Einschränkungen. Die Corona-Verordnung für Schulen lief in den Osterferien aus. Damit fällt nach der Masken- auch die Testpflicht weg. Kultusminister Piwarz erklärte, die gesunkenen Infektionszahlen erlaubten es, in den Normalbetrieb zurückzukehren. Die Bildungsgewerkschaft GEW und der Landesschülerrat sind dagegen der Meinung, zumindest das Testen hätte fortgeführt werden sollen. Die Pandemie sei nicht vorbei. - Landesweit tritt heute außerdem die verkürzte Quarantänezeit in Kraft. Sofern keine Symptome mehr auftreten, können Infizierte ihre Isolation nach nach fünf Tagen beenden. Für alle Kontaktpersonen entfällt die Quarantäne ganz.

In Torgau wird heute still an die Begegnung zwischen sowjetischen und amerikanischen Streitkräften vor 77 Jahren erinnert. Die traditionelle Gedenkveranstaltung findet allerdings nicht statt. Es können laut Stadt aber individuell Kränze am Denkmal der Begegnung niedergelegt werden. Zudem lädt der Bischofskonvent am Nachmittag zu einem gemeinsamen Friedensgebet am Brückenpfeiler der ehemaligen Elbebrücke ein. Das Musikfestival am Elbufer anlässlich des Elbe-Days wird wie geplant am Wochenende stattfinden.

In Dresden-Kleinpestitz nimmt heute die erste Schule ausschließlich für ukrainische Kinder ihren Betrieb auf. Träger ist die Stadt Dresden. Wie die Stadt mitteilte, gibt es zunächst vier Klassen - je zweimal Grund- und Oberschule - mit je 23 Schülern. In insgesamt 16 Unterrichtsräumen könnten dann künftig bis zu 400 Kinder unterrichtet werden. Auch Hort und Verwaltung sind im Gebäude untergebracht. Bislang konnten fünf Lehrkräfte und drei Schulassistentinnen angeworben werden. Weitere Einstellungen sollen in Kürze erfolgen. In Dresden sind derzeit mehr als 2.600 geflüchtete Kinder aus der Ukraine registriert. Ein Großteil von ihnen wird in Dresdner Kitas und Schulen aufgenommen.

Sachsen-Anhalts Ärztekammer ist dafür, Geflüchtete schnell mit einer elektronischen Gesundheitskarte auszustatten. Auf einer Mitgliederversammlung in Magdeburg unterstützten die Teilnehmer den Vorstoß von Gesundheitsministerin Grimm-Benne. Kammer-Vizepräsident Dörrer sagte, gerade für minderjährige Schutzsuchende sei eine schnelle medizinische Versorgung unabdingbar. Die werde aber noch immer durch unnötige und aufwändige Bürokratie bei allen Beteiligten verhindert. Er hoffe, dass die Landesregierung Grimm-Bennes Vorschlag rasch umsetze. Bisher gibt es die elektronische Gesundheitskarte für Flüchtlinge erst in neun Bundesländern. In den anderen Ländern wie Sachsen-Anhalt und Sachsen müssen Geflüchtete vor einem Arztbesuch erst beim Sozialamt einen Behandlungsschein beantragen.

Mehr als 600 ukrainische Kinder von Kriegsflüchtlingen sind bereits an Thüringer Schulen vermittelt worden. Das haben die Schulämter auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mitgeteilt. Weiterhin werden aber ukrainische Lehrer mit Deutschkenntnissen gesucht. Schnellstmöglich sollen die ukrainischen Kinder wieder in die Schule. Darum bemühen sich Schulen und Schulämter, sobald der vorläufige Wohnort der Flüchtlingsfamilien feststeht. Auch, wenn die Schulpflicht offiziell erst drei Monate nach Ankunft greift. Die Kinder werden in reguläre Klassen vermittelt. Die größten Probleme aufgrund voller Schulen gibt es in den Städten. Zusätzlich bekommen die Kinder Deutschunterricht. Dafür möchten die Schulämter auch ukrainische Lehrer mit Deutschkenntnissen befristet einstellen. Das Schulamt Nordthüringen hat bereits Stellenanzeigen geschaltet. Das Schulamt Mittelthüringen sieht noch offene Fragen und will diese heute mit dem Bildungsminister klären.