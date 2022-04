Mitteldeutschland kompakt | 26.04.2022

Das Sinfonieorchester Kiew hat in Dresden seine Deutschland-Tour begonnen. Die Musiker aus der Ukraine spielten am Montagabend im Kulturpalast - der Heimstätte der Dresdner Philharmoniker. Das Konzert mit Werken ukrainischer Komponisten wurde zudem auf eine Videowand auf dem Schlossplatz übertragen. Die Musiker hatten vorab erklärt, sie wollten allen Menschen Hoffnung auf eine friedliche Zukunft und den Glauben an den Wiederaufbau der Ukraine geben. Heute gastiert das Orchester im Leipziger Gewandhaus. Weitere Stationen sind unter anderem Freiburg, Berlin und Hamburg.

Die Verkehrsverbünde in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehen davon aus, dass der Verkauf des 9-Euro-Tickets pünktlich zum 1. Juni starten kann. Der Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes, Lehmann, sagte dem MDR, sehr wahrscheinlich würden die Tickets aber nicht gleich auf allen Vertriebswegen verfügbar sein. Handy-Apps und Fahrscheindrucker in Bussen und an Bahnsteigen müssten deutschlandweit umprogrammiert werden. Das geschehe durch spezielle Dienstleister, die es aber nur begrenzt gebe. Die Leipziger Verkehrsbetriebe erklärten, für einen pünktlichen Start sei eine auskömmliche Finanzierung des Tickets unabdingbar. Hier stehe die Bundesregierung in der Verantwortung.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, plädiert dafür, geflüchteten ukrainischen Schulkindern unbürokratisch zu helfen. Meidinger sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", vor Ort müsse man flexibel sein. Das könne bedeuten, Kinder und Jugendliche auch in Regelklassen zu integrieren. Dort sollten sie dann am Musik- und Sportunterricht und allen Themen teilnehmen, in denen sie keine perfekten Sprachkenntnisse brauchten. Zusätzlich müsse separater Deutsch-Unterricht angeboten werden. Die Bundesländer können nach seiner Einschätzung in diesem Jahr nicht genügend Lehrkräfte einstellen, um alle ukrainischen Kinder in die Schulen zu integrieren. Länder, Kommunen und der Bund müssten gemeinsam Klarheit über das weitere Vorgehen schaffen.

Für über 11.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen haben die Abiturprüfungen begonnen. Auf Masken können die Schüler verzichten. Wie Kultusminister Piwarz (CDU) sagte, sollen die Schüler trotz der Corona-Pandemie faire Prüfungen erhalten und ein vollwertig anerkanntes Abitur ablegen. - Für die Schriftlichen Prüfungen haben die Schüler 30 Minuten mehr Zeit als üblich. Außerdem stehen bereits seit Schuljahresbeginn die Themen fest, die nicht Schwerpunkt der schriftlichen Prüfungen sind. - Der Landeselternrat Sachsen blickt mit Sorge auf die Prüfungen. Die Elternvertreter gehen nach eigenen Angaben von pandemiebedingten Defiziten der Schüler aus.

Die DEUTSCHE FERNSEHLOTTERIE gGmbH unterstützt mit einer Fördersumme in Höhe von 273.900 Euro die wertvolle Arbeit des Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V. (LAMSA) Mit dieser zweckbezogenen Projektförderung wird u. a. auch am Standort Halle a. d. Saale nachhaltig die Teilhabe und Selbstbestimmung von Migrant*innen mit einer Behinderung und/oder einer psychischen Erkrankung in der Gesellschaft gestärkt.

Muss man sich bei der Ausländerbehörde registrieren? Wie kann man einen Integrations- oder Sprachkurs absolvieren? Wo bekommt man einen Krankenbehandlungsschein? Das sind nur einige Fragen, die die Geflüchteten aus der Ukraine haben. Ab Dienstag, dem 26. April 2022 schaltet der Landkreis Saalekreis hierfür eine Ukraine-Hotline (03461 40 2229) Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen dann den Geflüchteten für ihre Fragen zur Verfügung. Aber auch Privatpersonen, die Wohnraum anbieten oder etwas spenden möchten, können sich an die Hotline wenden.

Montag: 9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr

Dienstag: 9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr

Mittwoch: 9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr

Donnerstag: 9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr

Freitag: 9:00 – 12:00 Uhr