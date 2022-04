Mitteldeutschland kompakt | 27.04.2022

Die Vereinten Nationen rechnen nach neuen Angaben mit bis zu 8,3 Millionen Ukraine-Flüchtlingen. Seit Kriegsbeginn haben laut UNO schon mehr als fünf Millionen Menschen das Land verlassen. Angesichts der Lage seien mehr als zwei Milliarden Euro für humanitären Hilfen in der Ukraine nötig - doppelt so viel wie zunächst erwartet.

Die Versorgung mit Erdgas in Deutschland ist derzeit stabil. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, füllen sich zudem die Speicher langsam aber stetig. Derzeit liege der Stand bei 33,4 Prozent. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, man beobachte die Lage genau. Hintergrund ist der russische Erdgas-Lieferstopp für Polen. Seit dem Morgen kommt dort über die Leitung Jamal nichts mehr an. Polens Regierungschef Morawiecki sagte, man habe sich darauf vorbereitet. Die Gasspeicher seien zu 76 Prozent gefüllt. Es bestehe keine Gefahr für Wirtschaft und Verbraucher. Auch Bulgarien bekommt kein russisches Erdgas mehr. Beide Länder hatten sich geweigert, die Lieferungen in Rubel zu bezahlen.

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland berät ab heute in Naumburg über ihre Haltung zum Ukraine-Krieg. Bei dem Treffen des Kirchenparlamentes wird auch Landesbischof Kramer erwartet. Als Friedensbeauftragter der Kirche spricht sich Kramer strikt gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Man könne nur Frieden schaffen ohne Waffen, sagte er. Innerhalb der evangelischen Kirche ist diese Position umstritten.

Der ADAC hat seine 21 Millionen Mitglieder aufgerufen, Sprit zu sparen. In einem offenen Brief des Vorstandes heißt es, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges sei es das Ziel, Deutschlands Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu verringern. Dazu könne jeder beitragen. Deshalb sollten die Mitglieder des Automobilclubs prüfen, ob sie auf einzelne Fahrten verzichten könnten. Außerdem sollten sie sparsam fahren. Dafür sei nicht nur die Geschwindigkeit wichtig, sondern auch eine vorausschauende und gleichmäßige Fahrweise. Eine sinkende Nachfrage nach Sprit habe zudem eine dämpfende Wirkung auf die Preise an den Tankstellen, so der ADAC.

In Erfurt, Halle und Zwickau ist die Bundespolizei am Mittwochmorgen gegen eine Gruppe von mutmaßlichen Schleusern vorgegangen. Insgesamt elf Wohnungen wurden durchsucht, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Festnahmen gab es nach Angaben des Sprechers zunächst keine. Allerdings wird gegen neun Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 52 Jahren ermittelt. Sie werden verdächtigt, gegen Geld Menschen nach Deutschland eingeschleust zu haben. Sie und weitere Männer stehen im Verdacht, vor allem Kurden aus Syrien, der Türkei und dem Irak illegal nach Deutschland eingeschleust zu haben. Dafür sollen sie mehrere tausend Euro pro Person kassiert haben. Die Bande soll von der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt aus die gewerbsmäßige Einschleusung über die so genannte Balkan-Route organisiert haben. Das Verfahren wird geführt von der Staatsanwaltschaft Gera, die in Thüringen für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuständig ist. Monatelang hatten die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung in Halle gegen die Bande ermittelt.

Die Stadt Halle hat am gestrigen Dienstag, 26. April 2022, die Inbetriebnahme der Erstaufnahme-Einrichtung im ehemaligen Maritim-Hotel am Riebeckplatz vollzogen. Rund 220 Geflüchtete konnten ihre Zimmer in der neuen Unterkunft beziehen. Beim ehemaligen Maritim-Hotel handelt sich um eine Erstaufnahme-Einrichtung, die die Stadt zunächst für sechs Monate vom Eigentümer gemietet hat. In der Einrichtung können rund 175 Zimmer für insgesamt 350 Menschen genutzt werden. Ein Aufenthaltsraum mit TV- und WLAN-Anschluss steht im Untergeschoss zur Verfügung. Die medizinische Betreuung vor Ort ist gesichert. Die Geflüchteten erhalten drei Mahlzeiten am Tag. Ziel der Stadt ist es, ihnen schnellstmöglich eigene Wohnungen zur Verfügung zu stellen.