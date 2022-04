Mitteldeutschland kompakt | 28.04.2022

Die Bundesregierung hat eine bessere Unterstützung der Ukraine-Flüchtlinge auf den Weg gebracht. Sie sollen ab dem 1. Juni Grundsicherung bekommen können. Bislang erhalten sie geringere Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der Bundestag muss dem noch zustimmen.

Der Deutsche Mieterbund hat den Bund aufgefordert, angesichts des Zuzugs von Ukraine-Flüchtlingen mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Sprecherin Hartmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei unklar, wie viele Geflüchtete dauerhaft in Deutschland blieben. In jedem Fall benötigten die ohnehin angespannten Wohnungsmärkte aber dringend Entlastung. Neben der Schaffung bezahlbarer Wohnungen gehe es um den Erhalt der Bezahlbarkeit bereits vorhandenen Wohnraums. Dafür müsse der Mietenanstieg endlich effektiv eingedämmt, die Mietpreisbremse verschärft und Mietwucher verhindert werden. Solche Lösungen könnten schnell umgesetzt werden und hingen allein vom politischen Willen ab.

Die EU-Kommission will Waren aus der Ukraine von Einfuhrzöllen befreien. Die Behörde in Brüssel schlug vor, zunächst für ein Jahr auf das Geld zu verzichten. Damit sollten die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine abgefedert werden. Handelskommissar Dombrovskis sprach von einem bisher beispiellosen Schritt. Auch Anti-Dumping-Maßnahmen gegen ukrainische Stahlexporte sollten für ein Jahr ausgesetzt werden. Das EU-Parlament und die 27 Mitgliedstaaten müssen allerdings noch zustimmen. Erst gestern hatte Großbritannien angekündigt, keine Zölle mehr auf Waren aus der Ukraine zu erheben.

Am Flughafen Leipzig/Halle soll heute ein Bundeswehrtransportflugzeug mit verletzten Ukrainern eintreffen. Wie es aus der Pressestelle des Universitätsklinikums hieß, soll es sich um 25 Personen, vorrangig Zivilisten handeln. Zehn Patienten sollen in westdeutsche Bundesländer weiter transportiert werden, 15 verbleiben in Mitteldeutschland. Laut bisheriger Planung übernimmt Sachsen 9 Personen, davon drei das Uni-Klinikum Leipzig, 6 Patienten kommen nach Sachsen-Anhalt und Thüringen.

In den Leipziger Erstaufnahmeeinrichtungen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gibt es noch reichliche freie Plätze für Neuankömmlinge. Das teilte die Landesdirektion Sachsen auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Demzufolge befinden sich derzeit in den beiden Einrichtungen in Mockau reichlich 700 Flüchtlinge aus der Ukraine. Damit sind noch knapp 400 Plätze frei. Die Landesdirektion plant zudem die Messehalle vier vorerst nicht wieder zu einem Erstaufnahmelager einzurichten.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne rechnet damit, dass das Land in den kommenden Wochen mehr kranke und verwundete Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt. Der Mitteldeutschen Zeitung sagte sie, deren gute medizinische und pflegerische Versorgung sei humanitäre Pflicht. Bislang würden drei Menschen aus umkämpften ukrainischen Gebieten im Klinikum Bergmannstrost Halle versorgt. Weitere 18 Personen seien in ambulanter Behandlung. - Die bundesweite Verteilung kriegsverletzter Ukrainer läuft über die sogenannten Kleeblatt-Verbünde benachbarter Bundesländer. Sachsen-Anhalt stimmt sich dazu im "Kleeblatt Ost" mit Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen ab.