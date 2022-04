Mitteldeutschland kompakt | 29.04.2022

Die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt ist mit dem Vorhaben gescheitert, ukrainische Schüler längerfristig in Sonderklassen zu unterrichten. Ein entsprechender Antrag wurde im Parlament in Magdeburg abgelehnt. Bildungsministerin Feußner sagte, niemand wisse, wann der Krieg ende. Deshalb sei es richtig, eine Integration in den Regelbetrieb zu ermöglichen. Die CDU-Politikerin verwies auf die Ankunftsklassen, in denen Kinder und Jugendliche Sprachbarrieren abbauen könnten. Die AfD forderte, dass der Unterricht in Sonderklassen nach ukrainischem Lehrplan erfolgen müsse, um die Kinder auf ihre Rückkehr vorzubereiten. Deutsch sollte nur ergänzend gelehrt werden.