Mitteldeutschland kompakt | 02.05.2022

In Eilenburg hat das Sachspendenlager für ukrainische Flüchtlinge ab heute (Montag) geschlossen. Wie die Stadt mitteilte, wird das Lager weniger frequentiert. Zudem sei die Lagerkapazität durch die hohe Spendenbereitschaft erreicht. Die Ausgabe von Spenden erfolge aber weiterhin, allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Bisher haben laut Stadt neun Familien von dem Angebot Gebrauch gemacht und konnten mit Hilfsgütern versorgt werden. Sobald die Nachfrage steige, werden die Öffnungszeiten wieder angepasst, erklärte die Stadt.

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag auf dem Dresdner Theaterplatz ihre Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Nach einer Kundgebung liefen sie durch die Innenstadt, viele Teilnehmer trugen die blau-gelbe Nationalflagge der Ukraine. Zur gleichen Zeit versammelten sich ebenfalls auf dem Theaterplatz pro-russische Demonstranten. Gegen einen 35-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein, weil er den Hitler-Gruß gezeigt hatte. Zwei Teilnehmer hatten russische Militärabzeichen bei sich und verstießen damit gegen die Auflagen der Versammlungsbehörde. Die Polizei war mit insgesamt fast 180 Beamten im Einsatz.

In den letzten Tagen und Wochen wurden in Zeitz bereits einige Kinder und Jugendliche, welche aus der Ukraine fliehen mussten, in den Klinkerhallen bei den Kampfsportlern der Zeitzer KSG willkommen geheißen. Am letzten Freitag nun kam Wadym. Er musste mit seiner Mutter fliehen und ist in Kretzschau bei Freunden untergekommen. Auf der Suche nach etwas Normalität klopfte er mit seinen Gastgebern am Freitag an die Tür und wurde herzlich begrüßt. Zusätzlich gab es Dank einer Unterstützung durch den Kreissportbund Burgenlandkreis und der Initiative "Wir helfen" kostenfrei einen Sportanzug für das Training. Auch künftig sind ukrainische Kinder und Jugendliche bei der Zeitzer KSG willkommen. Die Erstausstattung ist kostenfrei und für die ersten Monate wird kein Mitgliedsbeitrag fällig.

Derzeit kommen viele Geflüchtete aus Mariupol und anderen Orten im Südosten der Ukraine in Magdeburgs Partnerstadt Saporischschja an. Die Stadt liegt nicht weit von der Front entfernt. Zur Unterstützung der Menschen vor Ort ist eine Hilfslieferung von der Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg nach Saporischschja gestartet. Ermöglicht wurden diese und weitere Aktionen durch die Spenden der Magdeburger. Allein auf dem Konto der Landeshauptstadt sind inzwischen rund 43.000 Euro eingegangen. Neben der Bereitstellung einer Geldspende in Höhe von 10.000 Euro bestellte die Landeshauptstadt daraufhin spezielle Pumpen zur Wundversorgung beim Klinikum Magdeburg sowie spezielles Verbandsmaterial. Die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA) organisierte den Transport ins 1.662 km entfernte Saporischschja und steuerte 25.000 Euro aus Spenden an die AGSA-Ukraine-Hilfe für den Kauf von dringend benötigten Lebensmitteln, Babynahrung und Hygieneartikeln bei.

Mehr als 3.000 Ukrainer sind inzwischen in Halle angekommen, viele sind aktuell auf der Suche nach einer eigenen Wohnung. Dabei unterstützen viele Hallenser und helfen bei der Wohnungssuche und -ausstattung. Um das Engagement bei der Einrichtung von Wohnungen durch Private zu unterstützen, haben die Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis e.V. und der hallesche Unternehmer Hendrik Schäfer von der Webentwicklungsagentur "WebArtisan" die Homepage www.moebelspenden-halle.de ins Leben gerufen. Wer ein Möbelstück oder einen Einrichtungsgegenstand kostenlos zur Verfügung stellen möchte, kann dieses unverbindlich auf der Seite einstellen.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt sieht Mängel bei der Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge zwischen den Bundesländern. Präsident Roßner sagte, immer wieder kündige der Bund Flüchtlingsbusse an. Die Ankunft der Busse in Thüringen werde dann aber oft kurzfristig abgesagt. Helfer hätten sich dann umsonst auf den Weg gemacht, um die Geflüchteten zu empfangen und zu versorgen. Die Lage der in Deutschland ankommenden Ukrainer ist heute auch Thema einer Konferenz von Behörden-Vertretern der Bundesländer in Weimar.

Elf ukrainische Kriegsflüchtlinge ziehen am Montag in das Pfarrhaus in Westhausen (Eichsfeldkreis). Wie Pfarrer Andreas Kruse MDR THÜRINGEN sagte, haben Gemeindemitglieder in den letzten vier Wochen Spenden gesammelt und eine leerstehende Wohnung komplett neu eingerichtet. Nach einem Aufruf hätten sich auch Paten aus Westhausen gemeldet, die sich um die zwei Familien kümmern wollen. Weitere Hilfsangebote nimmt das Pfarrbüro in Siemerode entgegen.

Die Aufnahmesituation für Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Jena hat sich leicht entspannt. Wie die Stadt mitteilte, sind in den letzten Tagen zu den momentan 1.070 registrierten Flüchtlingen kaum weitere dazugekommen. Demnach gibt es noch einige freie Plätze in den Notunterkünften der Stadt, in einer Turnhalle in Göschwitz und einer Turnhalle in Lobeda. Außerdem kann Anfang dieser Woche der Umzug in eine erste neue Unterkunft in der Karl-Marx-Allee in Lobeda beginnen. Auf einer Etage eines Pflegeheims sollen zunächst vorrangig Kranke, behinderte Menschen und Ältere untergebracht werden. Die Unterkunft bietet laut Stadt Platz für bis zu 90 Personen.

Krankenhäuser in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben erstmals 15 kriegsverletzte Menschen aus der Ukraine aufgenommen, darunter fünf Kinder. Wie das Uniklinikum Leipzig mitteilte, handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um Zivilisten. Sie seien bei Explosionen oder durch Schüsse verletzt worden. Die Verletzungen lägen teils schon Wochen zurück. Es gehe um die abschließende Behandlung, zu der auch die Anpassung von Prothesen gehöre. Den Angaben zufolge beteilligen sich auch Kliniken in Dresden, Chemnitz, Halle, Magdeburg und Jena. Die Luftwaffe hatte gestern mit einem Spezialflugzeug erneut 24 ukrainische Patienten aus dem Osten Polens nach Deutschland gebracht.