Mitteldeutschland kompakt | 03.05.2022

Im Kreis Sonneberg sind bisher mehr als 380 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Die Kriegsflüchtlinge würden zunächst im Ankunftszentrum aufgenommen und von dort dezentral an Wohnunterkünfte weitervermittelt. Das funktioniere bisher gut, da es viele Angebote von Einwohnern, ehrenamtlichen Organisationen oder aus den Kommunen gebe. Trotzdem würden weitere Wohnräume dringend benötigt. Wer Unterkünfte bereitstellen kann, soll sich per Email oder telefonisch ans Landratsamt wenden.

In Thüringen startet die Erdbeersaison. Wie Geschäftsführerin Carolin Leefers vom Erdbeerhof in Gebesee sagte, wird als erstes die frühe Erdbeersorte Clery unter Folientunneln geerntet. Wie in den Jahren zuvor kommen die Erntehelfer aus Rumänien. Aktuell sind in Gebesee bereits 50 beschäftigt. In der Hochsaison rechnet Carolin Leefers mit bis zu 350 Helfern. Durch den Krieg in der Ukraine hätten sich die Kosten für Dünger verdreifacht. Trotzdem sollen die Preise für Erdbeeren vorerst nicht steigen. Die Wetter-Bedingungen sind laut Leefers mit viel Sonnenschein im Frühjahr sehr gut gewesen.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben im Haus der Kathedrale in Dresden eine Anlaufstelle. Träger der Initiative ist der Malteser Hilfsdienst. Im Treffpunkt bekämen die Flüchtlinge Hilfe für alles, was sie am nötigsten brauchten, erklärte Koordinatorin Therese Reimers. Vor allem aber könnten sie hier zusammenkommen und sich untereinander austauschen. Die ehrenamtlichen Helfer, darunter auch Ukrainer, unterstützten beispielsweise beim Einkauf oder gäben Ratschläge in Gesprächen. Eine Frau erteile Musikunterricht, eine Künstlerin bastle mit den Kindern, eine aus Russland stammende Frau spiele mit ihnen. Von hier aus fänden sie Anschluss in das Netzwerk der Ukrainer in der Stadt. Die Einrichtung ist Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen hat sechs LKW mit 100.000 Schutzanzügen für die Ukraine auf den Weg gebracht. Es handele sich um Hilfsgüter, die die Ukraine bei der EU beantragt hatte, teilte das DRK mit. Sie seien beim Roten Kreuz in Dresden gelagert worden. Die Hilfsgüter werden zunächst nach Polen gebracht und von dort aus in ukrainische Orte verteilt. Das Lager in Dresden ist eines von zwei in Deutschland, die für Katastrophenfälle ausgerichtet sind.

Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt sank binnen Monatsfrist um 0,2 Punkte auf 6,8 Prozent. Im Vorjahresmonat waren es 7,7 Prozent. Arbeitgeber meldeten den Arbeitsagenturen im April in Sachsen-Anhalt 40 000 neue Stellen. In den Zahlen zeige sich die Frühjahrsbelebung und der Wegfall vieler Pandemiemaßnahmen, erklärten Experten. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den Arbeitsmarkt blieben bislang im Rahmen. Bis Mitte April gab es in den Arbeitsagenturen nur wenige Arbeitslosmeldungen von vorwiegend jungen geflüchteten Frauen aus der Ukraine mit gutem Bildungsstand. In vielen Bereichen hätten jedoch Lieferengpässe, ausgelastete Handwerker und höhere Rohstoffpreise zu einer angespannten Situation geführt. Im Raum stünden aber auch weiter Risiken wie die Ausweitung des Krieges oder ein Lieferstopp von Öl und Gas. Die Folgen für den Arbeitsmarkt vor allem für die Industrie bleiben damit unsicher.

In der Altmark und im Elb-Havel-Winkel müssen Verkehrsteilnehmer ab heute erneut mit Behinderungen durch ein großes Bundeswehr-Manöver rechnen. An der Übung nehmen 600 Soldaten teil. Sie führen 400 Radfahrzeuge und zwei Panzer mit.

Das Logistik-Bataillon 171 übt eine ganze Woche lang im nördlichen Sachsen-Anhalt. Der Gefechtsverband wird mit der Fähre am Truppenübungsplatz Klietz über die Elbe setzen und die gesamte Truppe dann Stück für Stück über öffentliche Straßen zum Truppenübungsplatz Bergen/Munster verlegen. Deshalb kommt es an allen Tagen auf der gesamten B 188 und auf Teilen der B 248 zu beträchtlichen Behinderungen. Das Landeskommando der Bundeswehr betont in einer Mitteilung, die Übung stehe nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Über Altengrabow im Jerichower Land werden indes vermehrt Bundeswehrflugzeuge zu sehen und zu hören sein. Hier findet eine Weiterbildung der Luftwaffe mit der 10.Panzerdivision statt.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat das International Press Institute (IPI) 356 Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, Fälle von Zensur und schwere Verletzungen der Medienfreiheit dokumentiert. Seit dem 24. Februar wurden demnach mindestens sieben Journalistinnen und Journalisten sowie Medienschaffende in der Ukraine in Ausübung ihrer Tätigkeit getötet. Zudem hat das IPI 33 schwere Fälle dokumentiert, in denen von der Front in der Ukraine berichtende in- und ausländische Journalistinnen und Journalisten angegriffen oder beschossen worden sind. Die Dokumentation des IPI zeigt zudem, dass Russland versucht, im eigenen Land alle verbliebenen Quellen für unabhängige Nachrichten und Informationen zu eliminieren. Zum Welttag der Pressefreiheit 2022 veröffentlicht das IPI deshalb 10 Empfehlungen an demokratische Regierungen, um die Presse- und Medienfreiheit im eigenen Land und auf der ganzen Welt besser zu schützen.

Kommunale Spitzenverbände haben mehr Tempo bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen ukrainischer Flüchtlinge gefordert. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Abschluss von Arbeitsverträgen mit Geflüchteten müsse viel schneller gehen. Das wäre für alle ein Gewinn und helfe bei der Integration der Menschen. Zudem brauchten die Städte für die Unterbringung von Kindern in Kitas und Schulen sehr schnell personelle Unterstützung. Auch in vielen anderen Sozialberufen, in der Pflege und im Handwerk sei der Bedarf riesig. Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg.

Das Deutsch-Russische Museum Berlin-Karlshorst will den Schriftzug zu den Nationalitäten vor dem Haus entfernen. Museumsdirektor Morré sagte, ab nächste Woche stehe dort: "Museum Berlin-Karlshorst, Ort der Kapitulation, Mai 1945". Das Museum hatte im Februar die Wörter "Deutsch-Russisches" im Namensschild überklebt, da zum Trägerverein neben Russland und Deutschland auch die Ukraine und Belarus gehören.