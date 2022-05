Mitteldeutschland kompakt | 04.05.2022

In Sachsen-Anhalt sind bislang offiziell rund 21.500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgenommen worden. Nach Angaben des Innenministeriums kamen die meisten von ihnen in Magdeburg und Halle unter. Danach folgen der Salzlandkreis, der Burgenlandkreis und der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Tatsächlich ist die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge aus der Ukraine aber wohl höher. Viele sind bei Freunden, Verwandten oder hilfsbereiten Menschen in Sachsen-Anhalt privat aufgenommen worden.

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen aus der Ukraine engagieren sich viele Bürger sowie Unternehmen aus der Region mit finanziellen Spenden und Engagement, wie auch die Octapharma Dessau GmbH. Das Unternehmen finanziert die Ausstattung von bis zu 50 Wohnungen in Kooperation mit verschiedenen Partnern mit einer finanziellen Spende von rund 300.000 Euro. Die Stadt Dessau-Roßlau bittet für die Einrichtungen von Wohnungen für die Ukraineflüchtlinge um Möbelspenden. Benötigt werden Couchgarnituren, Schlafsofas, Kleiderschränke und Kleinmöbel.

In Sachsen-Anhalt sind bislang rund 950 ukrainische Kinder in den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen angekommen. Das hat das Bildungsministerium am Dienstag in Magdeburg mitgeteilt. Kinder können bestehende Regelklassen besuchen, zudem werden sogenannte Ankunftsklassen für die Klassenstufen 1 bis 4 und 5 bis 11 gebildet. Bislang gibt es jedoch nur wenige solcher Ankunftsklassen. Für die Kinder und Jugendlichen in den Ankunftsklassen gibt es nach Angaben des Ministeriums ein kleines Curriculum, das bei insgesamt 25 Stunden pro Woche mindestens 10 für das Lernen der deutschen Sprache vorsieht. Zudem soll in den Kernfächern unterrichtet werden. Etwa fünf Stunden pro Woche soll es in Musik, Sport oder Kunst gemeinsamen Unterricht mit Regelklassen geben.

Die Zahl geflüchteter Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine ist in den sächsischen Schulen deutlich gestiegen. Laut Kultusministerium wurden im Vergleich zur Vorwoche in Sachsen 549 weitere Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Sachsen hat demnach bisher 6.366 geflüchtete Kinder und Jugendliche aufgenommen. 4.777 von ihnen werden unterrichtet, 527 mehr als in der Woche zuvor.

Die ukrainische Gemeinde in Dresden nimmt an der weltweiten Aktion "Großer Dank" oder "Großes Aufräumen" am 7. Mai um 10 Uhr teil. Bisher haben sich dieser Aktion den Angaben zufolge vertriebene ukrainische Flüchtlinge in 6 Ländern angeschlossen: Deutschland, Bulgarien, Slowakei, Zypern, Tschechien, Polen. In Deutschland wird diese Aktion in Berlin, Köln, Bremen, Karlsruhe, Dresden, Chemnitz (in Planung), Erfurt (in Planung) stattfinden. Mit der Putzaktion an den Elbwiesen in Dresden will die ukrainische Gemeinde den Dresdnern danken, die die ukrainischen Flüchtlinge so gastfreundlich aufgenommen haben. Auch liegt ihnen der Schutz der Umwelt am Herzen.

Der Verein "Willkommen in Bautzen" sucht Paten für Geflüchtete. Die Paten sollen vor allem bei Behördengängen unterstützen. Das teilt der Verein mit. Die ehrenamtlichen Paten werden vom Verein geschult und auf ihre Aufgaben gründlich vorbereitet. Interessenten aus Bautzen und der Umgebung sollten sich beim Verein "Willkommen in Bautzen" melden.

Thüringen muss sich in diesem Jahr auch unabhängig vom Ukraine-Krieg auf steigende Flüchtlingszahlen einstellen. Der Chef des Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner, sagte, bis April dieses Jahres seien bereits rund 1.300

Asylsuchende aus anderen Krisenländern in Thüringen angekommen. Das sei ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Dieser Trend werde anhalten, sagt Roßner. Seiner Einschätzung nach wird die Zahl der Asylanträge im zweiten Vierteljahr noch weiter steigen, weil im Sommer in der Regel mehr Flüchtlinge in Thüringen ankommen. Zuletzt wurden pro Jahr weniger als 3.000 Flüchtlinge aus Ländern wie Afghanistan, Syrien oder Irak in Thüringen aufgenommen. In diesem Jahr könnten es bis zu 5.000 werden, so Roßner. Bislang wurden in Thüringen 15.500 Flüchtlinge aus der Ukraine offiziell registriert. Es können sich aber auch deutlich mehr hier aufhalten. Die Ukrainer sind nicht verpflichtet, sich bei den Behörden zu melden.

Für ukrainische Flüchtlinge ist in Thüringen nach Ansicht der Wohnungswirtschaft genügend Wohnraum vorhanden. Vom Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft heißt es, die Vermieter könnten innerhalb von sechs bis acht Wochen insgesamt etwa 5.000 Wohnungen für Kriegsflüchtlinge bereitstellen. Die Kommunen haben demnach bislang etwa 1.000 dieser Wohnungen beansprucht, vor allem in Erfurt, Weimar und Jena.

Für behinderte oder pflegebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine gibt es eine neue Kontaktstelle. Wie das Bundessozialministerium und das Bundesgesundheitsministerium mitteilten, hat das Deutsche Rote Kreuz eine Internet-Seite und eine Hotline eingerichtet. Dort würden grundlegende Informationen rund um das Thema Flucht und Behinderung sowie Pflegebedarf zur Verfügung gestellt. Ziel der Bundeskontaktstelle sei, passende Hilfsangebote zu vermitteln.

Die EU-Kommission schlägt ein Öl-Embargo gegen Russland vor. Kommissionschefin von der Leyen bestätigte am Morgen vor dem Europäischen Parlament entsprechende Berichte. Die Deutsche Presseagentur hatte gemeldet, dass innerhalb von sechs beziehungsweise acht Monaten schrittweise ein Einfuhrverbot für Rohöl und für Öl-Produkte in Kraft treten soll. Für Ungarn und die Slowakei solle es Ausnahme-Regelungen geben. Zudem seien neue Strafmaßnahmen gegen Unternehmen und Personen geplant. So soll laut AFP auch das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, auf die Sanktionsliste. Das Sanktions-Paket muss noch von den Regierungen der 27 EU-Staaten gebilligt werden.