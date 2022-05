Mitteldeutschland kompakt | 05.05.2022

Die Stadt Dresden nimmt bald keine Geflüchteten aus der Ukraine mehr auf. Ab dem 16. Mai werde die kommunale Registrierung und Aufnahme vorübergehend eingestellt, teilte das Sozialamt mit. Neuankömmlinge würden dann an die sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen verwiesen. Grund ist, dass das Sozialamt mit der Betreuung der Menschen überlastet ist. Den Angaben zufolge hat Dresden bislang 7.400 Ukrainer aufgenommen, 2.000 mehr als die Stadt laut Verteilungsschlüssel müsste.

In Sachsen werden rund 5.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine unterrichtet. Das geht aus Angaben des Landesamtes für Schule und Bildung hervor. Sprecher Schulz sagte dem MDR, es laufe gut und habe sich eingespielt. Der Lehrerverband verwies auf Defizite. Noch fehlten rund 600 ukrainische sprechende Lehrkräfte, sagte Vize-Vorsitzender Jung. Dass es gelinge, die Kinder aufzufangen, liege nicht an der Politik, sondern an der Zivilcourage der Bürgerinnen und Bürger. Sachsens Kultusminister Piwarz kündigte auch für das nächste Schuljahr Angebote an. So sollen an den Schulen ukrainische Abschlüsse möglich sein.

Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum versteigert am 7. Mai zur Museumsnacht originalgrafische Blätter zugunsten der Ukraine-Hilfe. Damit soll ein Zeichen für den Frieden in Europa gesetzt werden. Die Blätter stammen von verschiedenen Comiczeichnern und Buch-lllustratoren wie zum Beispiel Axel Scheffler, Thomas M. Müller oder Yvonne Kuschel. Die Auktion startet um 21:30 Uhr.

Der Flüchtlingsrat Thüringen kritisiert die Bedingungen für Menschen mit Behinderung in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Ein Sprecher forderte, sie müssten bedarfsgerecht versorgt und untergebracht werden. Zuletzt seien mehrere Betroffene in Suhl diskriminiert worden. Sie hätten monatelang in der dortigen Erstaufnahme ausharren müssen, bevor barrierefreier Wohnraum gefunden worden sei. Immer wieder beklagten Familien mit Schwerbehinderten mangelnden Zugang zu Ärzten. Am Donnerstag machen verschiedene Organisationen am Europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderung auf ihre Probleme aufmerksam.

Der Spezialglashersteller Schott unterstützt Hilfsprojekte zugunsten ukrainischer Flüchtlinge in Jena mit insgesamt 17.500 Euro. Wie das Unternehmen mitteilte, sind am Mittwoch jeweils 5.000 Euro an die Kindersprachbrücke Jena, die Jenaer Tafel und an die Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland übergeben worden. Weitere 2.500 Euro gingen an den Verein ukrainischer Landsleute in Thüringen, der regelmäßig humanitäre Hilfstransporte für die Ukraine organisiert.

In der Stadtverwaltung Rudolstadt werden Flüchtlinge aus der Ukraine ab Donnerstag auch auf Ukrainisch beraten. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wird künftig jeden Donnerstag zwischen 10:00 und 15:00 Uhr eine ukrainische Muttersprachlerin im Bürgerservice anwesend sein und beraten. Die Initiative der Arbeiterwohlfahrt wird aus dem Sonderförderprogramm "Aktion Mensch" und AWO-Eigenmitteln finanziert. Die Stadt stellt Arbeitsmittel und Platz im Büro zur Verfügung.

Mehr als 460 ukrainische Flüchtlinge sind in Bernburg gemeldet. Viele von ihnen möchten am liebsten sofort anfangen zu arbeiten. Deshalb bietet die Agentur für Arbeit Bernburg in Kooperation mit der Stadt Bernburg ein Speeddating am 7.Mai 2022 in Rathaus Bernburg in der Schlossgartenstraße 16 an. Mehr als zehn Arbeitgeber haben sich angemeldet. Weitere Stellen werden von der Arbeitsagentur vor Ort präsentiert. Die Arbeitsangebote sind vielfältig. Vom Schnellrestaurant, der Zeitarbeit, dem Campingplatzbetreiber über ein Unternehmen der Lebensmittelindustrie, einem Hersteller von Karosserien und Aufbauten bis zum Kreditinstitut und noch mehr Unternehmen sind vertreten. Die Veranstaltung wird von 10:00 bis 13:00 Uhr stattfinden und wir bitten alle Gäste möglichst den gesamten Zeitraum zu nutzen, um keinen Stau entstehen zu lassen. Ukrainische Muttersprachler oder Dolmetscher werden bei der Verständigung helfen.

Der Kulturausschuss der Stadt Halle hat entschieden, die Städtepartnerschaft zu Ufa in der russischen Föderation ruhen zu lassen. Entsprechende Anträge hatten die Linken und die SPD gestellt. Man wolle die Brücken nicht abbrechen, eine Ruhendstellung bedeute nicht das Ende; zum richtigen Zeitpunkt könnten die Verbindungen wiederaufleben, so Stimmen aus dem Ausschuss. Ein Vorschlag der Linken, eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine anzukurbeln, fand keine Mehrheit.

Bundestagspräsidentin Bas will als bislang höchste Repräsentantin Deutschlands nach Kiew reisen. Eine Sprecherin teilte mit, Bas wolle einer Einladung ihres ukrainischen Amtskollegen nachkommen. Geplant seien politische Gespräche sowie ein gemeinsames Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Die SPD-Politikerin hat als Bundestagspräsidentin das zweithöchste Amt in Deutschland hinter dem Bundespräsidenten inne. Steinmeier wollte eigentlich bereits im April nach Kiew reisen, war aber von der ukrainischen Seite ausgeladen worden. Aus diesem Grund lehnt Kanzler Scholz einen Besuch in der Ukraine ab.

In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol soll seit dem Morgen eine Feuerpause gelten. Sowohl die russische als auch die ukrainische Seite haben zugesichert, diese einzuhalten. Demnach sollen die Waffen bis Samstag tagsüber schweigen, damit Zivilisten das umkämpfte Asow-Stahlwerk und die Stadt verlassen könnten. Präsident Selenskyj betonte, das werde einige Zeit dauern. Um die Menschen aus Kellern und Bunkern zu befreien, müssten Schutt und Trümmer von Hand weggeräumt werden. Erst gestern war es nach ukrainischen Angaben gelungen, mehr als 340 Menschen aus Mariupol und Umgebung in Sicherheit zu bringen.