Mitteldeutschland kompakt | 06.05.2022

Beim Großen Frühjahrskonzert der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sind insgesamt 5.110 Euro zugunsten der vom Ukraine-Krieg betroffenen Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gespendet worden. Bei dem Konzert haben das Akademische Orchester, der Universitätschor "Johann Friedrich Reichardt" und die Uni-Bigband in der Händel-Halle Klassiker, wie Mozart, Bach und Elgar, aber auch Gospel, Jazz, Rock und Pop geboten. Der Eintritt zu der beliebten Veranstaltung war frei, da die Vereinigung der Freunde und Förderer der Universität (VFF) die Kosten für das Konzert komplett getragen hat. Im Gegenzug wurde um Spenden gebeten.

Am 12.05.2022 findet von 14:00 bis 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Arbeitsagentur in Stendal (Stadtseeallee 71, 39576 Stendal) eine Arbeitgeberbörse für regionale Unternehmen und arbeitsuchende geflüchtete Menschen aus der Ukraine statt. Sie wird gemeinsam von der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord, dem Jobcenter Stendal und dem Landkreis Stendal veranstaltet. Die Besucher können sich über die Anforderungen und Beschäftigungsmöglichkeiten der ausstellenden Unternehmen informieren und die Gelegenheit nutzen, sich persönlich vorzustellen. Neben Fragen zur Arbeitsvermittlung können viele regelmäßig an die Ausländerbehörde gestellte Fragen, zum Beispiel zum Wohnen, zur Schule und Kita oder zu rechtlichen Angelegenheiten vor Ort gestellt werden. Der Landkreis wird dafür mit einem eigenen Stand an der Veranstaltung teilnehmen.

Flüchtlinge aus der Ukraine können ihre Kinder, die in die erste Klasse kommen, jetzt anmelden. Dafür steht die Internet-Adresse www.schulportal.sachsen.de/ukraine zur Verfügung. Das teilte das Sächsische Landesamt für Schule und Bildung mit. Unter Berücksichtigung der Anmeldezahlen sowie der örtlichen und personellen Gegebenheiten erfolge die Zuweisung an die Grundschulen.

Schüler und Lehrer des Glückauf-Gymnasiums in Dippoldiswalde laden am Freitagabend zu einem öffentlichen Benefizkonzert. Dabei soll Geld für Projekte gesammelt werden, die den Menschen in der Ukraine zu Gute kommen. Das Benefizkonzert wird von 22 Schülern des Glückauf-Gymnasiums gestaltet. Es gibt musikalische Beiträge und Rezitationen zum Thema Frieden. Das Programm beginnt um 18 Uhr.

In Jocketa bei Plauen startet am Samstag ein Spendenlauf für die Ukraine. Bei der Aktion von Unicef wird der Schauspieler Kai Schumann am Start sein. Insgesamt sind es 20 Kilometer, aber es gibt mehrere Punkte an der Strecke, an denen Laufwillige später noch dazu stoßen können. Die Wanderung soll gegen 18:00 Uhr am Theaterplatz in Plauen enden.

Am Jahrestag zum Ende des 2. Weltkrieges wird in Weimar auch der gefallenen russischen Soldaten gedacht. Allerdings werde das Gedenken etwas anders aussehen, als in den Jahren zuvor, teilte die Stadtspitze mit. So wird es keinen Besuch vom russischen Generalkonsul geben, vielmehr soll es ein stilles Gedenken werden. So wird bereits Freitagvormittag auf dem russischen Ehrenfriedhof der Kriegsopfer gedacht. Dafür haben Mitglieder der Mal- und Zeichenschule in den vergangenen Wochen Friedenstauben aus Ton hergestellt, als Zeichen der Hoffnung und des Friedens, so Bürgermeister Ralf Kirsten. Die Friedenstauben werden auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof auf die Grabsteine der Gefallenen gelegt. Auf Öffentlichkeit und große Reden werde verzichtet, hieß es.

Am frühen Freitagmorgen startete ein Hilfstransport von Kornhochheim im Landkreis Gotha nach Odessa. Organisiert hat ihn die Initiative "Stadtwerke helfen". Der Reisebus bringt Lebensmittel, Hygieneartikel und medizinische Produkte in die Ukraine. 16.000 Euro wurden dafür von Privatpersonen und Unternehmen gespendet, wie die Organisatoren mitteilten. Die Spenden wurden am Donnerstagnachmittag in Kornhochheim verladen. Auf dem Rückweg soll der Bus 50 ukrainische Flüchtlinge nach Thüringen bringen.

Der ADAC Hessen-Thüringen und der Tankstellen-Interessenverband kritisieren die Mineralölkonzerne. Sie machten derzeit Gewinne ohne Ende, sagte der Sprecher vom Tankstellen-Interessenverband, Herbert Rabl mit Blick auf die hohen Kraftstoffpreise. Die Verbraucher müssten dadurch tiefer in die Tasche greifen. Ein Liter Super E10 kostete gestern im bundesweiten Durchschnitt 2,002 Euro. Das sind 4,8 Cent mehr als vor einer Woche. Der Dieselpreis stieg um 5,6 Cent auf im Schnitt 2,075 Euro. Thüringenweit lagen die Preise sogar noch etwas höher. Die Rahmenbedingungen erklärten einen so starken Preisanstieg bei den Spritpreisen nicht. Im Gegenteil: Rohölpreis und Euro-Dollar-Kurs hätten sich im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert.

In Thüringen ist der Bedarf an Deutschkursen sprunghaft gewachsen. Grund dafür ist die Ankunft von tausenden Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Die Volkshochschulen haben darauf reagiert und auch eine Hotline zur Vermittlung von Sprachangeboten geschaltet. Die VHS-Verbandsdirektorin Kränke sagte, dort werde auf Ukrainisch und Russisch beraten. Seit Mitte März seien über die Hotline bereits mehr als 600 Anfragen eingegangen. - Laut Kränke bieten inzwischen alle 22 Volkshochschulen im Freistaat Sprachkurse auch für ukrainische Flüchtlinge an. Durch die hohe Nachfrage gebe es teilweise Probleme. Es fehle an Räumlichkeiten und Dozenten.

Das Deutsche Studentenwerk (DSW) hat die geplante Öffnung des Bafög für geflüchtete Studentinnen und Studenten aus der Ukraine begrüßt. Generalsekretär Anbuhl sagte, dies sei die Basis für die Integration der Betroffenen ins deutsche Hochschulsystem. Die Studenten- und Studierendenwerke in Deutschland kümmern sich um die Abwicklung der Bafög-Anträge und die Auszahlung der Förderung. Das DSW als ihr Verband hatte gefordert, dass auch Flüchtlinge aus der Ukraine einen Anspruch darauf erhalten sollen. Das Bundeskabinett hatte eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg gebracht. Danach sollen ukrainische Studierende ab Juni Bafög beantragen dürfen. Bundestag und Bundesrat müssen aber noch zustimmen.