Mitteldeutschland kompakt | 11.05.2022

Eine Servicestelle für geflüchtete Ärzte aus der Ukraine hat die Sächsische Landesärztekammer eingerichtet. Die Servicestelle soll alle Fragen geflüchteter Ärzte aus der Ukraine in Bezug auf eine mögliche Arbeitsaufnahme in Sachsen annehmen und an die zuständige Stelle weitervermitteln. Mit der Landesdirektion Sachsen und der Handwerkskammer Sachsen stimmt sich die Stelle auch zu anderen medizinischen Fachberufen ab. Ansprechpartnerin ist Tetiana Rohovska. Sie spricht neben Ukrainisch und Russisch auch Deutsch und Englisch. Die Servicestelle ist von 9.00 bis 13.00 Uhr besetzt und über Telefon 0351 8267-164 sowie E-Mail foreigndocs@slaek de zu erreichen. Es haben sich bereits ungefähr 50 geflüchtete Ärzte aus der Ukraine, die sich derzeit in Sachsen aufhalten, bei der Sächsischen Landesärztekammer gemeldet.

Montag bis Freitag, 9:00 – 13:00 Uhr

Tel.: 0351 8267-164 Mail: foreigndocs@slaek

Die Görlitzer Koordinierungsstelle für Ukraine-Flüchtlinge konnte bisher bei mehr als 600 Registrierungen helfen. Das Büro in der Jakobstraße ist Anlaufstelle für Helfende und Flüchtlinge in der Neißestadt. Wie Landtagsabgeordnete Franziska Schubert (Grüne) auf Nachfrage sagte, läuft jedoch für 2000 Personen aus der Ukraine noch der Registrierungsprozess. Die zu langsame Bearbeitung stellt Flüchtlinge und Gastfamilien vor finanzielle Herausforderungen. Große Nachfrage gäbe es momentan nach Deutsch-Sprachkursen. Probleme machen dagegen die Wartelisten für Kita-Plätze, die Unterbringung von Kindern während der Sprachkurse und die behördlichen Strukturen beim Anmeldeprozess. Positiv seien aber erste Job-Vermittlungen für Software-Spezialisten und Lehrerinnen.

Die Trockenheit der letzten Zeit macht den Landwirten Sorgen. Der Bauernverband Sachsen-Anhalt registriert zunehmende Dürreschäden. Vizepräsident Borchert sagte dem MDR, in diesem Jahr habe man schon eine negative Wasserbilanz im Boden aus den letzten Jahren mitgebracht. Er sei nicht wie in anderen Trockenjahren noch von den Winterniederschlägen aufgefüllt worden. In den nächsten zwei, drei Wochen werde sich zeigen, ob es zu einer Missernte komme. Als erster Landkreis in Sachsen-Anhalt hat der Kreis Wittenberg inzwischen die Waldbrandwarnstufe 5 ausgerufen.

Auf dem Spendenkonto des Landkreises Greiz zur Ukraine-Hilfe sind bislang 35.000 Euro eingegangen. Das Geld soll vor allem für Sprachunterricht verwendet werden. Zu Wochenbeginn waren im Landkreis Greiz 436 Flüchtlinge amtlich registriert. Wie Landrätin Schweinsburg sagte, ist die Registrierung wichtig, um Hilfsangebote besser koordinieren zu können. Es helfe auch beim gezielten Vermitteln von Arbeitsstellen. Im Landratsamt Greiz ist eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Sie ist täglich erreichbar.

Die Erfurter Willkommensagentur (Ewa) für ukrainische Flüchtlinge will künftig jeden Dienstag nach Terminen beraten. Wie die Stadt mitteilte, sollen damit Wartezeiten vermieden und die Gesprächszeit effektiver genutzt werden. Grund sei die gleichbleibende Anzahl an Flüchtlingen, die in Erfurt ankommt. Termine können telefonisch über die ukrainische Hotline unter 0361-655267662 vereinbart werden. Die offenen Sprechzeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 11:30 Uhr sollen bestehen bleiben. In der Willkommens-Agentur im Haus der sozialen Dienste können sich die Kriegsflüchtlinge zum einen registrieren lassen - damit kann ihnen die Stadt Erfurt eine Unterkunft zuweisen. Zum anderen zahlt das Sozialamt einen Abschlag - pro Erwachsenen 150 und pro Kind 100 Euro. Außerdem erhalten die Flüchtlinge Sozialausweise und einen Familienpass, mit dem bestimmte Leistungen oder Angebote günstiger oder kostenfrei genutzt werden können.

