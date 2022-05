Mitteldeutschland kompakt | 12.05.2022

Bundesentwicklungsministerin Schulze hat der Ukraine weitere Unterstützung bei der unmittelbaren Bewältigung der Kriegsfolgen zugesagt. Schulze sagte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba in Berlin, Deutschland werde sich auch beim längerfristigen Wiederaufbau des Landes engagieren. Das deutsche Sofortprogramm für die Ukraine sei inzwischen auf rund 185 Millionen Euro aufgestockt worden. Das Geld fließe zu einem großen Teil in die Schaffung von Wohnraum. Zudem werde der ukrainische Katastrophenschutz mit Ausrüstung unterstützt.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs sind an deutschen Schulen mehr als 105.000 aus der Ukraine geflüchtete Schülerinnen und Schüler untergekommen. Wie die Kultusministerkonferenz am Donnerstag mitteilte, lag die Zahl in der vergangenen Woche bei 105.869. Mit mehr als 20.000 Kindern und Jugendlichen nahm Bayern bisher die meisten Schüler auf. An Sachsens Schulen sind es knapp 6.900. In Sachsen-Anhalt sind es 1.100 und in Thüringen 290.