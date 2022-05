Mitteldeutschland kompakt | 13.05.2022

Aus der Ukraine sind inzwischen mehr als sechs Millionen Menschen geflohen. Das teilte das Flüchtlings-Hilfswerk der Vereinten Nationen mit. Die meisten seien über Grenzpunkte zu Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien in die Europäische Union geflüchtet. Innerhalb der Ukraine seien mehr als acht Millionen Menschen auf der Flucht. Vor dem Krieg lebten in dem Land 44 Millionen Menschen.

Am Internationalen Museumstag am Sonntag locken zahlreiche Museen mit freiem Eintritt. So bietet das Stadtmuseum Löbau Führungen und Bastelaktionen für Kinder an. Das Konrad-Wachsmann-Haus in Niesky öffnet bereits um 10:00 Uhr und informiert über den historischen Holzhausbau. Eintritt frei heißt es am Sonntag auch im Kulturhistorischen Museum Görlitz sowie im Sorbischen Museum Bautzen.