Mitteldeutschland kompakt | 16.05.2022

Der DRK-Kreisverband Landkreis Greiz hat rund 16.300 Euro für ukrainische Flüchtlinge gespendet. Das Geld wurde an den Behindertenverband Greiz übergeben, um berufsfachlichen Deutschunterricht für Flüchtlinge zu finanzieren. Vereinsvorsitzende Dagmar Pöhland sagte, so könnten die Flüchtlinge deutlich schneller in Arbeit vermittelt werden. Erste Arbeitsverträge im Krankenhaus oder der Gastronomie wurden bereits abgeschlossen. Die Sparkasse Gera-Greiz hat für weitere Spenden ein Konto unter dem Namen "Spende Nothilfe Ukraine" eingerichtet. Dieses Geld werde komplett für den Sprachunterricht für Flüchtlinge genutzt, so der DRK-Kreisvize Uli Schäfer.

Zum Internationalen Museumstag haben am Sonntag zahlreiche Menschen die Thüringer Museen besucht. Vielerorts lockten die Museen mit speziellen Veranstaltungen die Besucher an. Der bundesweite Auftakt auf Schloss Burgk im Saale-Orla-Kreis drehte sich vor allem um den Schutz der Kulturgüter in der Ukraine. Viele wollen ihren ukrainischen Museums-Kollegen helfen und die Künstler in der Ukraine unterstützen. So hat das Museum auf Schloss Burgk eine Ausstellung mit Grafiken ukrainischer Künstler eröffnet. Für die Künstler, die noch in der Ukraine sind, sammelt das Museusm spenden. Der Freistaat Thüringen hat den Museen in der Ukraine Spezialtechnik geschickt. Diese war nach dem Brand der Anna Amalia Bibliothek in Weimar entwickelt worden. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow warnte bei der Veranstaltung in Burgk vor einem Verlust von Kulturgütern durch den Krieg in der Ukraine.

Bundes-Wirtschaftsminister Habeck war heute zu Gast in Sachsen-Anhalt. Zum Auftakt des Besuchs lobte er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Insbesondere die geplante Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg sei ein Beispiel für den Fortschritt des Strukturwandels. Am Mittag besuchte Habeck den Chemiestandort Leuna. Der Termin stand unter dem Eindruck des Ukraine-Konflikts und der Diskussion über die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Öl- und Gas. Robert Habeck besuchte gemeinsam mit Ministerpräsident Reiner Haseloff auf dem 1.

300 Hektar großen Industrieareal mehrere Firmen. Dazu gehört die Raffinerie eines französischen Mineralölkonzerns. In der Leuna-Raffinerie werden auf der Basis von Rohöl Kraftstoffe hergestellt, wie Benzin und Diesel, für rund 1.300 Tankstellen in Mitteldeutschland. Der französische Konzern hatte angekündigt, mit Ablauf dieses Jahres kein russisches Öl mehr kaufen zu wollen.

In Deutschland startet heute die neue Volkszählung. Allein in Sachsen-Anhalt sollen etwa 270.000 zufällig ausgewählte Personen Fragen zu Themen wie Bildung oder Beruf beantworten. Eine Teilnahme ist Pflicht. Insgesamt sind in Sachsen-Anhalt rund 2.700 Interviewer unterwegs. Die Befragungen sollen etwa fünf bis zehn Minuten an der Haustür dauern. Viele weitere Fragen können dann online beantwortet werden. Ziel der Volkszählung ist eine verlässliche Planungs-Grundlage für politische und wirtschaftliche Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden.

Das Schullandheim Reibitz steht ab heute wieder für Schulklassen offen. Die Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge wird geschlossen. Nordsachsens Landrat Kai Emanuel dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihre Unterstützung. So habe man in den vergangenen zwei Monaten 67 geflüchteten Menschen schnell helfen können. Neben der Unterbringung organisierten sie auch Deutsch-Sprachkurse sowie pädagogische Angebote für Kinder.

Mit rund 8.000 Besuchern bei den Auftakt-Veranstaltungen im Zoo und im Biergarten der „Hofewiese“ hat gestern in Dresden das 50. Internationale Dixieland-Festival begonnen. Bis Sonntag werden 42 Bands und Solisten aus 10 Ländern erwartet. Die Fans mussten wegen der Pandemie zwei Jahre lang auf das Jubiläums-Fest warten. Erst Mitte März hatten die Festival-Organisatoren entschieden, dass die große Sause jetzt endlich steigen soll. Die für 2020 erstellten Pläne wurden aus der Schublade geholt, aktualisiert und die bereits wartenden Musiker endgültig eingeladen. Inzwischen reisen die Jazz-Fans aus allen Himmels-Richtungen an.

Trotz des russischen Krieges in der Ukraine hält Chemnitz an seiner Städtepartnerschaft mit Wolgograd in Russland fest. Die Stadt Chemnitz erklärte, an der Beziehung zum russischen Partner habe sich nichts geändert. Es gebe keine Bestrebungen, die seit 1988 bestehende Partnerschaft aufzulösen. Allerdings gebe es aktuell derzeit keine gemeinsamen Projekte. Auch würden keine neuen begonnen, solange der Ukraine-Krieg andauere. Ähnlich äußerte sich Dresden. Oberbürgermeister Hilbert hatte bereits im März angekündigt, den Kontakt nach St. Petersburg nicht abreißen zu lassen.

Die Ukraine hat am Abend den Eurovision Song Contest gewonnen. Die Band Kalush Orchestra kam mit ihrem Song „Stefania“ vor allem beim Publikum gut an. Obwohl politische Statements nicht erlaubt sind, forderte der Sänger der ukrainischen Band Hilfe für sein Land, für Mariupol und das dort belagerte Stahlwerk. Nach dem Song gab es stehende Ovationen. Viele Künstler solidarisierten sich mit der Ukraine. Auf Platz zwei des ESC landete der britische Sänger Sam Ryder mit „Space Man“. Der deutsche Beitrag „Rockstars“ von Malik Harris belegte abgeschlagen den letzten Platz.