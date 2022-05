Mitteldeutschland kompakt | 17.05.2022

Die Landkreise sehen beim geplanten Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen für Geflüchtete aus der Ukraine Probleme bei der Umsetzung. Der Start der Sozialhilfe ab dem 1. Juni könnte an der Bürokratie scheitern. Grund sei ein Mangel an Spezialpapier, sagte der Präsident des Landkreistags, Sager, den Funke-Medien. Die Bundesdruckerei kann derzeit nicht genügend fälschungssichere Dokumentenvorlagen ausliefern, auf denen die Ausländerbehörden ihre Bescheinigungen ausstellten. Diese dienen als Nachweis für einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis.

An der Regelschule Küllstedt im Eichsfeld wird Ende Mai die erste Deutsch-Intensiv-Klasse für ukrainische Flüchtlingskinder eingerichtet. Wie Schulleiterin Verena Crivellaro sagte, geht es mit elf Mädchen und Jungen los. Die ebenfalls geflüchtete Deutschlehrerin Natalja Yurschik unterrichte jeden Tag fünf Stunden Deutsch. Fächer wie Musik, Sport, Kunst oder Werken machen die ukrainischen Schüler in den deutschen Klassen mit. In und um Küllstedt gibt es besonders viele Flüchtlinge. Das Landhotel im Nachbardorf Bickenriede hatte nach Kriegsbeginn mehr als 300 Ukrainer aufgenommen und weitervermittelt.

Ab Ende Mai soll in Erfurt-Stotternheim das neue Amazon-Logistikzentrum gebaut werden. Das berichtet die Thüringer Allgemeine. Demnach ist der Spatenstich für den 24. Mai geplant. Die Baugenehmigung der Stadt liege vor, heißt es. Entstehen soll den Angaben nach ein Umschlagzentrum auf 60.000 Quadratmetern Fläche mit einer Lagerfläche von 200.000 Quadratmetern. Das Logistikzentrum würde damit deutlich größer als das im Sommer vergangenen Jahres eröffnete Zentrum in Gera. Zudem wird laut Zeitungsbericht damit gerechnet, dass auch die Zahl der Arbeitsplätze die Geraer Werte deutlich übersteigt. Mittelfristig könnten in Erfurt fast 2.000 Jobs entstehen, heißt es.

Die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig fordert, Fachkräfte aus der Ukraine nur in Ausnahmefällen ohne anerkannten Berufsabschluss zu beschäftigen. Abteilungsleiter Ziener sagte, es sei wichtig, die Standards hochzuhalten. Abschlüsse sollten nicht verwässert werden. Allerdings nehme der Druck zu, Fachkräfte zu gewinnen. Daher sei es in Bereichen mit besonders großem Mangel durchaus legitim, Abstriche zu machen. Ziener erklärte zugleich, viele Firmen schreckten vor dem komplexen Verfahren bei der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen zurück.

Kriegsvertriebene aus der Ukraine, die im sächsischen Landkreis Bautzen untergekommen sind, bekommen staatliche Hilfszahlungen ab Juni vom Jobcenter und nicht mehr vom Ausländeramt. Das teilt das Landratsamt mit. Ukrainerinnen und Ukrainer, die bereits Geld vom Ausländeramt erhalten haben, sollen ein Online-Formular ausfüllen. Damit bekommt das Jobcenter ihre Daten. Außerdem können die Geflüchteten dort ihre Bankverbindung angeben. Auch beim Thema Jobsuche ändern sich die Zuständigkeiten. Dabei hilft den Ukrainern ab Juni ebenfalls das Jobcenter. Bislang war die Agentur für Arbeit zuständig. Im Landkreis Bautzen leben nach Angaben des Landratsamts derzeit 3.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Im Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau wird am Dienstagabend das Neiße-Filmfestival eröffnet. Bis Sonntag sind länderübergreifend in Deutschland, Polen und Tschechien rund 90 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme zu sehen. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Titel "Family Affairs". Dabei geht es um die Veränderung von Familienkonzepten, rückblickend von der Vorwendezeit bis heute. Insgesamt stehen 140 Veranstaltungen auf dem Programm. Vergeben werden auch die begehrten "Neiße Fische" für die besten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme. In diesem Jahr sind auch viele Filme aus oder über die Oberlausitz zu sehen. Sie greifen unter anderem um den Strukturwandel in der Region auf oder befassen sich mit einer jungen Sorbin, die keine Volksmusikerin mehr sein möchte.

Erholung im Grünen, weit weg vom Krieg: der Kleingartenverein "Aufbau" aus Osterburg in Sachsen-Anhalt stellt ukrainischen Flüchtlingen über den Sommer kostenlos Gärten zur Verfügung. Fünf Parzellen stehen bereit, heißt es vom Vorstand. Die können Geflüchtete aus der Ukraine bis zum Ende des Jahres bewirtschaften - pachtfrei und ohne Vereinsmitgliedschaft. Einzige Bedingung: Die Gärten müssen auch tatsächlich als Gärten genutzt werden. Feiern und Erholung sei natürlich erlaubt, die Parzelle müsse aber auch bepflanzt werden. Strom für die Parzelle bezahle die Stadt Osterburg, erklärt der Vorstand weiter. Bisher habe es aber wenig Anfragen gegeben. Auch die Kommunikation und das Vereinbaren von Terminen sei schwierig.