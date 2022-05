Mitteldeutschland kompakt | 19.05.2022

Die Magdeburger Tourismusgesellschaft möchte Geflüchteten aus der Ukraine das Ankommen in der Landeshauptstadt erleichtern. Dazu werden gemeinsam mit den Magdeburger Verkehrsbetrieben unter anderem Stadtrundfahrten auf Ukrainisch angeboten. Auch ein Stadtplan inklusive Orientierungshilfe wurde entwickelt. Am Dienstag ist der rote Doppeldecker zum ersten Mal mit einer individuellen Stadtrundfahrt auf Ukrainisch durch Magdeburg gerollt. Pünktlich um 11:30 Uhr startete die Tour am Otto-von-Guericke-Denkmal hinter dem Rathaus. Die erste "ukrainische" Stadtrundfahrt war im Vorfeld über die sozialen Netzwerke angekündigt worden und in Kürze ausgebucht. Begleitet und gesprochen werden die Touren von Svitlana Sirant, Mitarbeiterin der Tourist Information Magdeburg. Die gebürtige Ukrainerin freut sich, mit ihren Sprachkenntnissen weiterhelfen zu können und allen Neuankömmlingen die Orientierung in der ungewohnten Umgebung zu erleichtern. Weitere Termine im Juni und Juli, einige davon extra für ukrainische Kinder, sind geplant. Alle Informationen in ukrainischer Sprache, den Stadtplan zum Downloaden und eine Anmeldung für die Stadtrundfahrten gibt es unter: www.magdeburg-tourist.de/UKR

Der Leipziger Stadtrat hat gestern die Beendigung der protokollarischen Zusammenarbeit mit dem russischen Generalkonsulat in Leipzig bestätigt. Das heißt, Angehörige des Konsulats werden zu städtischen Veranstaltungen nicht mehr eingeladen. Wie Oberbürgermeister Burkhard Jung in der Aussprache erklärte, habe er diese Zusammenarbeit nach einem Gespräch mit dem Generalkonsul schon Anfang März beendigt. Der Stadtrat bewilligte zudem ein Budget von 50000 Euro, mit dem Gesprächsangebote zwischen russischen und ukrainischen Menschen in Leipzig gefördert werden sollen.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Dresden-Chemnitz sieht eine Job-Perspektive für Ukraine-Geflüchtete in der Gastrobranche. Allein im Landkreis Mittelsachsen und im Vogtland seien aktuell 180 Stellen in Hotels und Gaststätten frei. Die Branche sei ideal auch für Quereinsteiger, so die Gewerkschaft. Allerdings müsse die Bezahlung stimmen. Wer vor Krieg flieht und bei uns Schutz sucht, dürfe nicht ausgenutzt werden. Zunächst müsse aber die Politik die Weichen stellen, um das Fußfassen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dazu zählen Sprachkurse, das Anerkennen ukrainischer Bildungsabschlüsse aber auch Betreuungsangebote für Frauen mit Kindern.

In Dresden ist eine Melde- und Beratungsstelle Antisemitismus eröffnet worden. Wie der Träger mitteilte, können sich Betroffene dort auch zu nicht strafrechtlich relevanten Vorfällen beraten lassen. Kultusminister Piwarz sagte bei der Eröffnung, dass auch Beratung und Prävention in Schulen zum Thema Antisemitismus wichtig sei. Das Kultusministerium finanziert die Stelle mit 110.000 Euro pro Jahr.

Der Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland hofft weiter auf Zuwachs. Wie Vereinschefin Claudia Schwarz anlässlich der Jahrestagung in Bad Langensalza sagte, hat das jüdische Erfurt weiterhin die größten Chancen auf den Status Unesco-Welterbestätte. Möglicherweise kann das Unesco-Komitee jedoch erst im kommenden Jahr entscheiden; die für Juni geplante Sitzung im russischen Kasan ist wegen des Ukraine-Krieges verschoben worden. Derzeit hat Deutschland 51 Unesco-Welterbestätten, Erfurt wäre Nummer 52. Thüringen hat bisher drei Welterbestätten: das Bauhaus Weimar, das klassische Weimar und die Wartburg-Hainich-Region.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Thüringen sieht in der Gastronomie Job-Perspektiven für Flüchtlinge aus der Ukraine. Vor allem in Erfurt seien viele Stellen in Hotels und Gaststätten offen, Mitarbeiter würden dringend gesucht, sagte der Thüringer NGG-Geschäftsführer Jens Löbel. Er appellierte aber zugleich an die Arbeitgeber, dass die Bezahlung stimmen müsse. Wer vor dem Krieg fliehe und hier Schutz suche, dürfe nicht ausgenutzt werden. Löbel sagte, die Branche sei ideal für einen Quereinstieg, auch Beschäftigte ohne Berufsausbildung hätten gute Chancen. Er sieht nun die Politik in der Pflicht, damit den Flüchtlingen der Weg auf den deutschen Arbeitsmarkt erleichtert wird.

Die Kultusminister der Länder haben sich auf gemeinsame Leitlinien für den Unterricht von ukrainischen Schülern geeinigt. Wie die Kultusministerkonferenz mitteilte, gelten die Leitlinien zunächst bis zu den Sommerferien. Priorität hätten das Erlernen der deutschen Sprache sowie die Integration in das deutsche Schulsystem. Online-Angebote von ukrainischer Seite sollten nur flankierend dazu genutzt werden. Die Bildungsminister stellten klar, dass die Schulpflicht auch für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen gilt. In deutschen Schulen lernen nach Auskunft von KMK-Präsidentin Prien fast 115.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine. Außerdem würden hunderte ukrainische Lehrkräfte eingesetzt.