Mitteldeutschland kompakt | 23.05.2022

Zwei sogenannte Reichsbürger haben in Riesa mit einem Z-Symbol provoziert. Der Buchstabe wird von Befürwortern des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine genutzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Paar das Symbol an der Fensterscheibe ihrer Wohnung angebracht. Bei der Kontrolle legten der 59 Jahre alte Mann und die 54-Jährige Frau Reichspersonalausweise vor und sprachen den Beamten ihre Befugnisse ab. Gegen beide wurde Anzeige erstattet.

Mit einem Spatenstich beginnt am Vormittag der Neubau der Bundesstraße 178 zwischen Niederoderwitz und Zittau. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium mitteilte, stellt der etwa sechs Kilometer lange Abschnitt eine wichtige Verbindung zwischen der Autobahn 4 und der Bundesgrenze im Dreiländereck von Deutschland, Polen und Tschechien dar. Laut Ministerium ist die neue Straße für das Gelingen des Strukturwandels und die Lebensqualität der Gemeinden von großer Bedeutung. Die ersten Fahrzeuge sollen 2025 auf der neuen Piste rollen. Die Kosten sind mit etwa 40 Millionen Euro kalkuliert und werden vom Bund getragen.

Bad Frankenhausen Bürgermeister Matthias Strejc rechnet Ende Juni mit einer Entscheidung zur stillgelegten Kyffhäuserbahn. Derzeit prüfe das Bundesvertei-digungsministerium, wie die Bundeswehr die Gleise nutzen kann. Die Bundeswehr hatte zu Beginn des Jahres angegeben, auf den Gleisen nach Bretleben Panzer transportieren zu wollen. Sie hatte aber Bedenken wegen hoher Kosten für eine Brückensanierung geäußert. Sollte die Strecke wiederbelebt werden, strebt die Stadtverwaltung auch einen öffentlichen Nahverkehr auf den Gleisen an. Noch bis Februar 2020 sei zu dem Thema beraten worden. Im Zuge der Corona-Pandemie seien die Gespräche aber gestoppt wurden, so Strejc. Mit dem Ukraine-Krieg sei eine neue Ausgangslage für die stillgelegte Strecke entstanden. In Bad Frankenhausen ist das Panzerbataillon 393 mit Kampfpanzern des Typs Leopard 2 stationiert. Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Frankenhausen und Bretleben gab es seit 15 Jahren keinen Zugverkehr mehr.

Die Thüringer LINKE hat sich auf ihrem Landesparteitag in Bad Blankenburg nicht auf eine gemeinsame Linie zum Ukraine-Krieg verständigt. Nachdem mehrere Beschlussanträge dazu zurückgezogen wurden, wurde die Debatte vertagt. Die Parteiführung hat stattdessen eine Basiskonferenz zum Ukraine-Krieg angekündigt. Ein klares „Nein“ zu Waffenlieferungen an die Ukraine und zum 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr – Das war der Inhalt eines Antrags der Kommunistischen Plattform. Außerdem sollte die NATO als zumindest mitschuldig am Ukraine-Krieg kritisiert werden. Mehrere Gegenanträge widersprachen dem. Nach einigem Hin und Her zog die Plattform ihren eigenen Antrag zurück. Zuvor hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow erneut Waffenlieferungen in die Ukraine verteidigt. Schließlich seien in den Jahren vor dem Krieg deutsche Waffen auch nach Russland geliefert worden. Am Vormittag hatten die beiden Vorsitzenden Ulrike Grosse-Roethig und Christian Schaft die Partei zu Geschlossenheit aufgefordert. Partei und Bundestagsfraktion müssten mit einer Stimme sprechen, forderte Schaft in Richtung Berlin. Die ewige Selbstbeschäftigung müsse der Vergangenheit angehören. Die LINKE müsse wieder Anwältin vor allem der sozial Schwachen werden.

Für neun Euro im Monat im Bus und Bahn fahren – und das überall in Deutschland. Heute startet der Verkauf der Billigtickets, um Pendler wegen der hohen Energiekosten zu entlasten. Gleichzeitig ist die Aktion als Werbung für den umweltfreundlicheren Nahverkehr gedacht. In Magdeburg ist der Ticketkauf nach Angaben der Verkehrsbetriebe an den Fahrscheinautomaten aller Busse und Straßenbahnen möglich, außerdem in den Fahrkartenapps. In Halle sind die ganze Woche Beschäftigte der HAVAG unterwegs, um über das Ticket zu informieren. In Dessau werden die Tickets nach Angaben der Stadtwerke unter anderem direkt von den Bus-Fahrern verkauft. Die Verkehrsverbünde rechnen mit einem großen Ansturm und deutlich volleren Bussen und Zügen.

Durch die zahlreichen Spenden zur Ukraine-Nothilfe an das Spendenkonto der Stadt Halberstadt ist es möglich, Flüchtlinge vielseitig zu unterstützen. Wichtiger Ansprechpartner für alle Hilfsbedürftigen in Halberstadt ist die Wärmestube. Aus dem Ukraine-Fonds konnte Oberbürgermeister Daniel Szarata einen Unterstützungscheck in Höhe von 2.000 Euro an die Leiterin Cathleen Brand und die Bundesfreiwilligendienstlerin Katja Kasch übergeben. Das Geld wird u. a. zur Anschaffung notwendiger Dinge des täglichen Bedarfs sowie Beschäftigungsartikeln wie Stifte und Malpapier für die Kinder dringend gebraucht. Gerne stehen die Mitarbeiter der Caritas unter der Telefonnummer 03941 26098 für weitere Auskünfte bereit. Aktuell werden auch Personen gesucht, die bei den Hausaufgaben helfen können.

Eine neue Regelung soll ukrainischen Kriegsflüchtlingen den Zugang zu Hartz-IV-Leistungen erleichtern. Das Bundesarbeitsministerium hat dazu eine Weisung veröffentlicht. Danach können Jobcenter von Juni bis Ende Oktober auch Ersatzpapiere für sogenannte Fiktionsbescheinigungen anerkennen. Diese Ersatzbescheinigungen werden von den Ausländerbehörden ausgestellt. Sie sind Voraussetzung dafür, dass Ukraine-Flüchtlinge staatliche Unterstützung bekommen. Zudem müssen sie im Ausländer-Zentralregister erfasst sein. Der Bundesrat hatte am Freitag ein Gesetz gebilligt, wonach Ukraine-Flüchtlinge einen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch bekommen.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt vor einem Behördenchaos, wenn zum 1. Juni auch Geflüchtete aus der Ukraine Anspruch auf Grundsicherung bekommen sollen. Hautverbandsgeschäftsführer Landsberg sprach in der "Augsburger Allgemeinen" von einem enormen Verwaltungsaufwand für die Kommunen. Diese Neuerung sei ohne ausreichende Rücksprache mit der Praxis vorbereitet worden. Zuvor hatte auch der Deutsche Städtetag große bürokratische Hürden bemängelt - insbesondere durch das Ausstellen spezieller Papiere. In Deutschland wurden zuletzt mehr als 700 000 Geflüchtete aus der Ukraine erfasst. All diese Menschen könnten ab Juni die höheren Leistungen beziehen - sofern sie diesen neuen Anspruch geltend machen.