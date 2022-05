Mitteldeutschland kompakt | 24.05.2022

In Dresden werden heute mehr als eintausend Polizisten im Einsatz sein. Grund ist das Relegationsrückspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern am Abend. Die Plätze im Dynamo Stadion werden restlos belegt sein. Rund 3.000 Gästefans werden dabei aus Kaiserslautern erwartet. Laut Polizei läge der Fokus des Einsatzes darauf, ein Aufeinandertreffen der Fans beider Mannschaften zu vermeiden. Für den Überblick soll ein Polizeihubschrauber sorgen, der über der Stadt kreisen wird. Zudem sollen Wasserwerfer bereitstehen. Die Dresdner Polizei wird am Abend von Einsatzkräften aus Bayern sowie von der Bundespolizei unterstützt. In der Dresdner Innenstadt kann es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Das Relegations-Rückspiel m Rudolf-Harbig-Stadion beginnt um 20:30 Uhr.

In der Lausitz sinkt laut einer Umfrage die Akzeptanz für die Energiewende. Nach einem positiven Trend im vergangenen Jahr ist der Anteil der Befürworter wieder deutlich um 13 Prozentpunkte auf 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Gleichzeitig stieg die Quote der Kritiker von 26 Prozent auf 37 Prozent, teilte Marktforschungsinstitut MAS Partners am Dienstag in Leipzig mit. "Wir haben unsere Befragung ja schon vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs abgeschlossen. Wir gehen deswegen davon aus, dass sich die Stimmung der Lausitzer im Hinblick auf die Energiewende aktuell weiter verschlechtert hat", sagte Geschäftsführer Stefan Bischoff. Vor allem die Ausstiegsszenarien von Kohle- und Atomkraft werden demnach stärker hinterfragt. Für den Kohleausstieg bis 2038 sind 39 Prozent der Befragten, dagegen 45 Prozent. Für einen Atomausstieg sind nur noch ein reichliches Drittel, gegen ihn 49 Prozent. In Deutschland insgesamt ist die Stimmung dagegen klar pro Kohleausstieg und auch pro Atomausstieg.

Im Altenburger Land sind bislang 532 Flüchtende aus der Ukraine amtlich registriert. Bei weiteren knapp 180 steht das noch aus. Das teilte das Landratsamt mit. Am vergangenen Freitag war ein weiterer Bus mit 58 Ukrainern in Altenburg angekommen. Sie wurden vorerst in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht und sollen so schnell wie möglich in Wohnungen umziehen. Insgesamt hat der Landkreis dafür bisher 239 Wohnungen angemietet. Knapp die Hälfte davon ist bereits belegt.

Die Erfurter Handwerkskammer baut ihre Hilfe für ukrainische Flüchtlinge aus. Nach eigenen Angaben werden ab sofort Erstberatungs-Checks angeboten. Die Informationen zu Abschlüssen, Arbeitserfahrungen und Sprachkompetenzen sollen helfen, die Betroffenen schnell in den Arbeitsmarkt integrieren zu können.

Wegen des Ukraine-Kriegs will der Mikrochiphersteller Melexis seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auf seine anderen Standorte verteilen. Bisher ist die Entwicklung am Standort in Kiew konzentriert. In Kiew wird zwar nach wie vor gearbeitet. Aber um die Kollegen in der Ukraine zu unterstützen und Projekte voranzutreiben, werden nun an den anderen Standorten neue Mitarbeiter eingestellt. Da die Nachfrage nach Mikrochips, besonders von der Automobilindustrie, momentan sehr hoch ist, investiert Melexis nicht nur in Mitarbeiter sondern auch in neue Maschinen. In Erfurt werden in diesem Jahr mit insgesamt fünf Millionen Euro sieben neue Testanlagen und zwei Verpackungsmaschinen angeschafft. Insgesamt beschäftigt der Melexis-Konzern an 19 Standorten weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter, 250 davon in Erfurt.

Ukrainische Kriegsflüchtlinge können ab morgen in Deutschland ihre heimische Währung Hrywnja in Euro umtauschen. Das Bundesfinanzministerium erklärte, der Umtausch könne in Banken und Sparkassen vorgenommen werden. Höchstbetrag seien 10.000 Hrywnja. Das sind aktuell 317 Euro. Umgetauscht werden können Banknoten ab einem Wert von 100 Hrywnja. Der Umtausch erfolgt zu einem von der Bundesbank bekanntgegebenen Wechselkurs. Verluste der Banken trägt der Bundeshaushalt, dafür stehen bis zu 52,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das Programm gilt zunächst für drei Monate.