Mitteldeutschland kompakt | 30.05.2022

Thüringens Innenminister Georg Maier will sich verstärkt für die schnelle Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine einsetzen. Deutschland müsse begreifen, dass die Demokratie in der Ukraine ums Überleben kämpfe, sagte der SPD-Politiker MDR THÜRINGEN. Maier ist derzeit bei der Parlamentarischen Versammlung der NATO in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Dort sind über den Bundesrat auch alle Länder-Innenminister Mitglied. Er habe dort gespürt, dass die anderen NATO-Länder skeptisch auf Deutschland schauen, weil die zugesagten Waffenlieferungen noch nicht in der Ukraine angekommen seien, so Maier. Deshalb wolle er das Thema in Deutschland nochmal ansprechen.

In Sachsen wird in 59 Fällen wegen der öffentlichen Nutzung des russischen Z-Symbols ermittelt. Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Dresden wurden seit Ende Februar insgesamt rund 70 Ermittlungsverfahren gegen vermeintliche Befürworter des russischen Angriffskrieges in der Ukraine eingeleitet. Dabei gehe es neben der Verwendung des Buchstabens auch um Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder Sachbeschädigung. Russland verwendet das Z in der Ukraine auf seinen Panzern und Uniformen. Es steht übersetzt für den Ausspruch "Für den Sieg". Wer das Symbol in Sachsen öffentlich zeigt kann sich strafbar machen. Laut Polizei wird jeder Einzelfall und sein Kontext geprüft.

Das Anlaufzentrum für ukrainische Geflüchtete am Dresdner Hauptbahnhof schließt Dienstag. Wie die Stadt mitteilte, kommen derzeit kaum noch Kriegsflüchtlinge an. Die Zahlen bewegten sich im einstelligen Bereich. Im März und April seien es noch bis zu 400 Menschen am Tag gewesen. Zu dem Rückgang hat vor allem der vorübergehende Aufnahmestopp beigetragen, den die Stadt Mitte Mai verhängt hatte. Insgesamt wurden in Dresden bislang etwa 8.300 ukrainische Geflüchtete registriert.

In Dresden fand am Montag die erste Jobmesse für Geflüchtete aus der Ukraine statt. Im World Trade Center präsentierten sich 42 Unternehmen, darunter zahlreiche IT- und Handwerksbetriebe. Zahlreiche Dolmetscher begleiteten die Messe. Laut Stadtverwaltung sind bislang über 8.000 Ukrainer in Dresden registriert. Etwa 3.000 hätten sich bislang in den Job- bzw. Arbeitscentern als Arbeitssuchend gemeldet.

Die Messe wurde von der Stadt Dresden und der Arbeitsagentur veranstaltet. Die Stadt war sichtlich zufrieden, denn der Andrang sowohl an Arbeitssuchenden als auch an Unternehmen war groß. Ab Mittwoch werden Ukraine-Flüchtlinge nur noch von den Jobcentern der Arbeitsagenturen betreut.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns derzeit alle. Auch in Sachsen-Anhalt haben die Geschehnisse eine wahre Solidaritätswelle ausgelöst. Unter Ihnen ist auch Sebastian. Der Gesundheits- und Krankenpfleger in der Unfallchirurgie am Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen organisiert gemeinsam mit seiner Frau privat Hilfstransporte für die Menschen in der Ukraine. Mittlerweile hat das Paar bereits drei Fahrten nach Polen und in die Ukraine organisiert – immer mit dem fahrbaren Untersatz des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen. "Wir nehmen an einer Versorgungskette teil, die von der Schweiz bis in die Ukraine führt. Wir haben gute Kontakte aufgebaut, sodass wir sehr gezielt Spenden können. Die Spenden gingen bei den ersten beiden Touren direkt nach Lviv bzw. an die Geflüchteten in Wroclaw. Die letzte Tour wurde geteilt und ging zum Teil auch nach Chernihiv. Durch direkte Kontakte und stetigen Austausch, sind ganz genaue, gezielte Spenden und Hilfen möglich." Nach jedem Transport bedankte sich das Paar bei den Spendern und rief erneut zu Spenden auf. "Zum Glück reißt die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine nicht ab. Aber unser Herzenswunsch ist, dass für die Ukraine endlich Frieden herrscht."

Das Mehrgenerationenhaus der Familienzentrum Färberhof gGmbH in Stendal möchte den Offenen Bürgertreff einmal in der Woche Eltern aus der Ukraine und ihren Kindern kostenlos zur Verfügung stellen. Eine Gruppe von Kindern und Erwachsenen könnte dort gemeinsam Zeit bei Spiel und Spaß verbringen, Eltern könnten sich miteinander austauschen und vernetzen. "Am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag von 9:00 bis12:00 Uhr steht ein Raum zur Verfügung, der einen Bereich mit Seminartischen und Stühlen hat. Diese lassen sich nach Bedarf einfach umstellen. Der zweite Bereich ist ausgestattet mit Küchenzeile, Kühlschrank, Sofa, Spielzeug und Spielteppich. Die beiden Bereiche lassen sich durch ein Kindertürchen trennen", heißt es in einem Brief an Eltern aus der Ukraine. Ansprechpartnerin ist Elke Totonji, Telefon: 0160 – 4759429.

Die Ukraine hat den Westen zur weiteren Lieferung schwerer Waffen aufgerufen. Berater von Präsident Selenskyj nannten konkret Mehrfachraketenwerfer und Antischiffsraketen. Chefunterhändler Podoljak sagte, es sei schwer zu kämpfen, wenn man aus einer Entfernung von 70 Kilometern angegriffen werde und nichts habe, womit man sich wehren könne. Ukrainische Behörden berichten, in der Stadt Sjewjerodonezk werde die Lage für die Bewohner immer aussichtsloser. Regionalgouverneur Hajdaj sagte, Russland fahre alle Mittel auf, um die Stadt zu erobern. Die kommende Woche werde sehr schwer. Der Bürgermeister zeigte sich besorgt über die sanitäre Lage. Ständige Bombenangriffe würden die Versorgung vor allem mit Trinkwasser erschweren. Strom gebe es bereits seit zwei Wochen nicht mehr.

Bundesaußenministerin Baerbock hat die Einigung von Regierung und Union beim Bundeswehr-Sondervermögen als guten Kompromiss bezeichnet. Die Grünen-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, es sei ein Gesamtpaket geschnürt worden, mit dem Deutschland seine Verpflichtungen in der Nato schnell erfüllen könne. In der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit habe es dramatische Lücken gegeben. Verteidigungsministerin Lambrecht rechnet mit einer Grundgesetzverankerung des 100-Milliarden-Sondervermögens noch vor der Sommerpause des Bundestages. Die SPD-Politikerin sagte im ZDF-Morgenmagazin, das könne jetzt sehr schnell gelingen. Die Ampelparteien und die Union hatten sich am Abend auf eine Grundgesetzänderung verständigt.