Mitteldeutschland kompakt | 31.05.2022

Am Mittwoch, den 01. Juni 2022, findet auf dem Hilliges-Platz in Osterburg eine Aktion zum Internationalen Kindertag statt. Beginn 13.00 Uhr. Im Rahmen der Veranstaltung haben alle Kinder des Landkreises Stendal die Möglichkeit sich zu begegnen, zu spielen, zu wetteifern und auch der Spaß wird sicher nicht zu kurz kommen. Die Kinder können ihre eigenen Buttons entwerfen, sich im Büchsenwerfen und Sackhüpfen beweisen, Riesenseifenblasen zaubern und sich im Basketballwerfen üben. Ein Ukrainer wird eine artistische Showeinlage darbieten. Mit dabei sind der Kinderschutzbund, Mitarbeiter des JFZ Osterburg sowie Mitarbeiterinnen des LK Stendal. Unterstützung erhalten wir dabei vom Kreissportbund, der Stadt Osterburg und dem Kreis-Kinder- und Jugendring in Stendal.

Vom 30. Mai bis 1. Juni ist die Gemeinde Barleben Austragungsort für die 7. Internationale Kooperationsbörse und Gastgeber für etwa 110 Teilnehmer aus 6 Nationen. Unter anderem werden Delegationen aus Lettland, Estland, Bosnien und Herzegowina, Malta, Spanien und Deutschland anwesend sein. Veranstaltungsort ist das Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) im Technologiepark Ostfalen in Barleben.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Sachsen erneut gesunken. Wie der Chef der Landesarbeitsagentur, Klaus Peter Hansen, mitteilte, waren im Mai rund 110.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspreche einem Rückgang um etwa 2.500 im Vergleich zum April. Die Arbeitslosenquote fiel auf 5,2 Prozent. Die niedrigste Quote verzeichne dabei Südwestsachen, insbesondere der Agenturbezirk Annaberg-Buchholz. Die höchste Quote verzeichne der Landkreis Görlitz. Hansen sagte, insgesamt es sehe derzeit gut aus, auf dem sächsischen Arbeitsmarkt. Die Wirtschaft erhole sich zunehmend von der Corona-Pandemie und sei robust gegen aktuelle Risiken.

Die Tafel Weimar sucht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für den Lebensmittelbereich. Nach der Flüchtlingswelle 2015 und der akuten Corona-Zeit steht die Tafel durch die vielen Geflüchteten aus der Ukraine nun vor einer neuen Herausforderung. Unterstützung, finanzieller Art, durch Lebensmittelspenden und mit ehrenamtlicher Hilfe sei dringend nötig und sehr willkommen.

Flüchtlinge aus der Ukraine können nur noch heute den Nahverkehr kostenfrei nutzen. Ab Morgen benötigen Geflüchtete aus der Ukraine einen regulären Fahrschein. Wie der Verkehrsverbund weiter mitteilt, steht außerdem ab dem 1. Juni das günstige 9-Euro-Ticket als Alternative zur Verfügung. Für neu einreisende Flüchtlinge aus der Ukraine werden die Länderbahn sowie die ODEG ab der Grenze sogenannte Nullpreistickets ausstellen. In Halle (Saale) ermöglicht die Hallesche Verkehrs-AG eine Kulanzregelung für ukrainische Schulkinder: Sie dürfen noch bis zum Ende des Schuljahres, das heißt bis zum 13. Juli 2022, kostenfrei Bus und Bahn nutzen.

Die EU-Staaten haben sich auf ein teilweises Öl-Embargo gegen Russland verständigt. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in der Nacht mit. Demnach sollen russische Öl-Lieferungen über den Seeweg unterbunden werden. Auf Drängen Ungarns seien Lieferungen über die Druschba-Pipeline aber weiter erlaubt. An ihr sind auch die Raffinerien in Schwedt und Leuna sowie Raffinerien in Polen, der Slowakei und Tschechien angeschlossen. Deutschland und Polen haben allerdings bereits deutlich gemacht, dass sie nicht von der Ausnahme profitieren wollen. Auf dem Gipfel haben die Staats- und Regierungschefs der EU außerdem vereinbart, der Ukraine weitere Finanzhilfen von bis zu neun Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen.

Bundesarbeitsminister Heil will den Zugang von Migranten zum deutschen Arbeitsmarkt reformieren. Deutschland werde Menschen, die dauerhaft hier bleiben und arbeiten wollen, dies ermöglichen. Derzeit arbeite er mit Innenministerin Faeser an einer Weiterentwicklung des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes, sagte Heil der "Funke-Mediengruppe". Heil verwies auch auf die jüngsten Erfahrungen im Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine. Indem diese Menschen ab dem 1. Juni anerkannten Asylbewerbern gleichgestellt sind und die Grundsicherung erhalten, könne die Integration in den Arbeitsmarkt gelingen. Ziel sei es, dass die Vorgänge - anders als in der Flüchtlingskrise 2015 - so kontrolliert wie möglich ablaufen.