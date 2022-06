Mitteldeutschland kompakt | 01.06.2022

An den Tankstellen in Deutschland gilt seit Mittwoch der Tankrabatt. Durch die Absenkung der Kraftstoff-Steuer soll sich ein Liter Benzin um bis zu 35 Cent verbilligen. Bei Diesel sind es etwa 17 Cent. Der Tankstellenverband hatte erklärt, der Tankrabatt werde wohl erst Donnerstag oder am Freitag voll wirken. Zunächst müssten die Betreiber den Sprit verkaufen, den sie selbst noch zu den alten Konditionen erworben hätten. Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr können ab heute zudem das 9-Euro-Ticket nutzen. Es gilt in Regionalzügen, Bussen und Bahnen. Der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket sind bis Ende August befristet.

Die USA wollen die Ukraine mit fortschrittlicheren Raketen ausstatten.

Das hat Präsident Biden angekündigt. In einem Beitrag für die New York Times schrieb er, das angegriffene Land solle in die Lage versetzt werden, wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld präziser zu treffen. Biden schränkte ein, der Ukraine solle es nicht ermöglicht werden, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen. Vorgesehen sei die Lieferung von Raketenwerfern, die auf Fahrzeugen montiert sind, und einer Munition mit einer Reichweite von 80 Kilometern.

Die Ausländerbehörden in Sachsen-Anhalt sind überlastet. Der Flüchtlingsrat erklärte, die Bearbeitung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen dauere so lange, dass die Betroffenen in der Zwischenzeit ihre Job-Angebote verlören. Über Anträge auf Einbürgerung werde zum Teil erst nach Jahren entschieden. Die zuständigen Landkreise warben um Verständnis. Der Geschäftsführer des Landkreistages, Theel, sagte MDR AKTUELL, die Behörden seien personell so ausgestattet, wie es der normale Bedarf erfordere. Bei unvorhersehbaren Ereignissen wie der Ukraine-Krise könne es deshalb zu Engpässen kommen. Nach Angaben des Magdeburger Innenministeriums ist es zudem schwierig, für offene Stellen geeignetes Personal zu finden.

Die sächsische Landesregierung hat eine Mietpreisbremse für Dresden und Leipzig beschlossen. Sie soll ab Mitte Juli gelten. Danach dürfen die Mieten bei neuen Vertragsabschlüssen maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Das gilt allerdings nicht für Neubauten oder bei Erstbezug von umfassend sanierten Altbauten. Auch wenn zuvor schon höhere Mieten für die Wohnung gezahlt wurden, greift die Regelung nicht. Die Mietpreisbremse ist bis Ende 2025 befristet. Mit dem Beschluss setzt die sächsische Regierung ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um.

Ökonomen sehen kaum Möglichkeiten, die hohe Inflation zu bekämpfen. Der stellvertretende Leiter des Ifo-Instituts in Dresden, Ragnitz, sagte dem MDR, die Preissteigerungen würden durch Faktoren verursacht, die außerhalb des politischen Einflussbereichs lägen. Das seien etwa die unterbrochenen Lieferketten und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Den seit heute geltenden Tankrabatt bezeichnete Ragnitz als Populismus. Der Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Gropp, sagte, die entscheidende Ursache für die Preissteigerungen sei das fehlende Angebot an Waren und Energie.

Ein Bündnis von 57 Organisationen und Verbänden fordert einen freien Zugang zu medizinischer Versorgung für alle Geflüchteten. In einer Erklärung heißt es, die menschenrechtswidrige Ungleichbehandlung von Flüchtlingen in Deutschland müsse beendet werden. Anlass ist ein Beschluss, demzufolge aus der Ukraine geflüchtete Menschen ab heute Anspruch auf Grundsicherung und damit auch auf Gesundheitsleistungen haben. Diese Entscheidung beruhe auf den richtigen menschenrechtlichen Prinzipien, betonte "Ärzte der Welt"-Direktor Francois De Keersmaeker. Sie müsse jedoch für alle Flüchtlinge gelten. Sowohl aus der Ukraine geflüchtete Staatenlose als auch Geflüchtete aus Syrien oder Afghanistan seien weiterhin von Gesundheitsversorgung ausgeschlossen, kritisiert das Bündnis.

Am Mittwoch wird in Weißwasser das sanierte "Stadion der Kraftwerker" eröffnet. Ursprünglich sollte das bereits im Oktober passieren - aber weil der September zu nass und zu kühl war, konnte die Deckschicht der Tartanbahn erst jetzt im Frühling eingebaut werden. Im Stadion waren unter anderem die maroden Traversen zu einem großen Teil abgerissen und die Tartan-Laufbahnen rund um den Rase

n verkleinert worden. Gebaut wurde außerdem eine neue Hochsprung- und Kugelstoßanlage und ein barrierefreier Zugang zu den Sportanlagen. Die Baukosten von rund 450.000 Euro wurden zum großen Teil über Fördermittel finanziert.

In Halle bleibt das ehemalige Maritim-Hotel weiter Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer. Das hat der Stadtrat am Abend in einer Sondersitzung beschlossen. Der aktuelle Betreiber erhält damit zunächst für einen Monat weitere finanzielle Unterstützung. Danach muss der Stadtrat erneut über eine Verlängerung entscheiden. Das ehemalige Maritim-Hotel war auch schon während der großen Flüchtlingskrise 2015 als Unterkunft genutzt worden. Der neue Besitzer will es perspektivisch abreißen und durch einen Wohn-Arbeits- und Freizeit-Komplex ersetzen.

Die Migrationsagentur des Burgenlandkreises informiert zusammen mit dem Jobcenter des Burgenlandkreises über bevorstehende Veränderungen zum 1. Juni 2022 für Geflüchtete. Diese Veränderungen bedeutet für alle Geflüchteten, die zwischen dem 24. Februar und 31. Mai 2022 registriert wurden und Asylbewerberleistungen erhalten, dass sie einen Anspruch auf Grundsicherung haben.