Mitteldeutschland kompakt | 02.06.2022

Bundeskanzler Scholz hat die Lieferung weiterer Waffen an die Ukraine angekündigt. In der Haushaltsdebatte im Bundestag sagte er, die Bundesregierung habe entschieden, dass die Ukraine das Luftverteidigungssystem Iris-T erhalten solle. Das sei das modernstes Flugabwehrsystem, über das Deutschland verfüge. Damit versetze man Kiew in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Zudem werde Deutschland ein hochmodernes Ortungs-Radar schicken. Scholz kündigte auch an, die von den USA geplante Lieferung von Mehrfach-Raketenwerfern zu unterstützen. Nach DPA-Informationen soll die Ukraine vier Raketenwerfer aus Bundeswehr-Beständen erhalten.

Der ukrainische Botschafter Melnyk hat die Ankündigung neuer deutscher Waffenlieferungen an sein Land begrüßt. Er sagte den "Stuttgarter Nachrichten", man sei glücklich darüber, dass endlich Bewegung in die Sache gekommen sei.

In Sachsen-Anhalt sind bisher rund 24.200 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen worden. Das gab das Innenministerium in Magdeburg bekannt. Darunter seien rund 8.600 Schul- und Kitakinder.

Die Handballer der SC Magdeburg können einer sportlich erfolgreichen Bundesliga-Saison am Donnerstag die Krone aufsetzten. Im Spiel gegen Balingen am Abend in der GETEC-Arena kann das Team den zweiten Meistertitel nach 21 Jahren perfekt machen. Dazu würde dem SCM bereits ein Unentschieden ausreichen. Anwurf in der restlos ausverkauften Magdeburger Handball-Halle ist 19.05 Uhr.

Im sächsischen Röderau im Landkreis Meißen ist am Mittwoch ein mutmaßliches Mitglied einer rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung festgenommen worden. Wie die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, werden dem Beschuldigten die Gründung einer kriminellen Vereinigung und die Mitgliedschaft in dieser vorgeworfen. Die Bundesanwaltschaft hatte das Verfahren im Mai 2021 von der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen der besonderen Bedeutung des Falles übernommen. Zweck der Vereinigung sei es gewesen, unter dem Dach eines Verlages nationalsozialistische und antisemitische Ideologien durch den Verkauf entsprechender Bücher zu verbreiten. Der Beschuldigte soll heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Grundschule "Ludwig Richter" in Freital bei Dresden hat der Diakonie einen Spenden-Scheck über 10.800 Euro übergeben. Das Geld wurde bei einem Schülerlauf gesammelt, an dem im April 210 Mädchen und Jungen teilgenommen hatten. Familien hatten zuvor Sponsoren für die Läufer gesucht. Das gesammelte Geld will die Diakonie dafür verwenden, um Flüchtlinge aus der Ukraine besser zu betreuen.