Mitteldeutschland kompakt | 03.06.2022

Aus der Dresdner Stadtkasse werden bis zu 3,5 Millionen Euro für die Verpflegung von Ukraine-Flüchtlingen bereitgestellt. Das hat der Stadtrat beschlossen. Der Grund: Die zur Verfügung stehende Verpflegungspauschale für Ukrainer in Notunterkünften reiche nicht aus, um die Menschen zu versorgen. In Dresden leben derzeit mehr als 1.000 Ukrainer in Notunterkünften wie etwa Turnhallen. - Außerdem beschloss der Stadtrat in Dresden, drei ausrangierte Linienbusse für die vom Krieg betroffene Stadt Butscha bereitzustellen. Die Busse werden wieder fahrtauglich gemacht und mit Hilfsgütern an Bord in die Ukraine gebracht.

Dreijährige Gebrauchtwagen sind um fast ein Drittel teurer geworden. Das ergab eine Auswertung des Marktbeobachters DAT für die Deutsche Presse-Agentur. Demnach war im April ein typischer drei Jahre alter Benziner im Autohandel 30 Prozent teurer als vor einem Jahr. Im Durchschnitt wurden für das Fahrzeug fast 28.000 Euro fällig. Diesel verteuerten sich sogar um rund 32 Prozent auf durchschnittlich 29.000 Euro. Preistreibend wirke vor allem ein niedriges Angebot an Fahrzeugen infolge von Corona, Chipkrise und Teilemangel. Außerdem waren die Listenneupreise der Fahrzeuge vor drei Jahren um etwa sieben Prozent gestiegen.

Ungewöhnliche Aktion für die Kriegsopfer in der Ukraine: Drei Gardelegener Grundschülerinnen sammelten Pfandflaschen und spendeten die Summe. Thea, Maja und Leonie wurden auch von Mitschülern, Lehrern und Hortmitarbeitern unterstützt. 80 Euro kamen so zusammen. Eltern rundeten die Summe auf 150 Euro auf. Das Geld übergaben die Mädchen Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher. Die Stadt führt ein eigenes Spendenkonto für die Ukraine-Hilfe. Die Mitschüler der Karl-Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule haben zudem jede Menge Friedenstauben gemalt und in die Flure gehängt, um ihre Hoffnung auf baldiges Kriegsende zu zeigen.

Die DRK-Kleiderkammer Magdeburg versorgt Hilfsbedürftige vor Ort. Durch das hohe Spendenaufkommen bedingt durch die Ukraine-Krise wurde die Kleiderkammer umgebaut. Dafür wird dringend Geld benötigt. Ein Spendenscheck aus Halle kommt da genau zur richtigen Zeit. Die Geschäftsstellenleiterin Britta Goehring vom DRK-Regionalverband Magdeburg-Jerichower Land e. V. hat gestern einen Spendenscheck über 4.390 Euro entgegengenommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KVM+GA, ein Unternehmen der Allianz Gruppe aus Halle und Magdeburg, haben das Geld als Unterstützung für Geflüchtete des Ukraine-Krieges gesammelt. Die Geschäftsführerin der KVM+GA, Karen Kolley sowie ihre Mitarbeiter Stephan Schmidt und Francisco Joao haben die DRK-Kleiderkammer in Magdeburg besucht, um zu sehen, wofür das Geld verwendet werden soll.

Das Amtliche Deutsche Vermessungswesen hat eine zweisprachige ukrainisch-deutsche Webkarte erstellt. Die Karte stehe ab sofort kostenfrei für ganz Deutschland online www.lsaurl.de/KartaNimechchyny zur Verfügung. Für die Beschriftung der Ortsnamen und Verkehrspunkte (Haltestellennamen) wurden Transkriptionen der Ortsnamen aus Wikidata (ukrainische Seiten) verwendet. Straßennamen wurden bewusst in Deutsch belassen, da sie auch ausschließlich so an den Schildern der Straßen stehen. Die Kartendarstellung ist für verschiedene Arten von mobilen Endgeräten optimiert. Die bundesweiten Geodaten liefert das Amtliche Deutsche Vermessungswesen. Denn die ukrainisch-deutsche Webkarte ist abgeleitet aus dem sogenannten "Smart Mapping Projekt" der Vermessungsverwaltungen der Länder.

Thüringer Landräte sehen sich mit den Kosten für ukrainische Kriegsflüchtlinge alleingelassen. Die Präsidentin des Landkreistages, Schweinsburg, sagte, ihr Kreis Greiz sei mit 2,7 Millionen Euro in Vorleistung gegangen. Wann das Geld vom Land erstattet werde, wisse sie nicht. Dazu ist eine Verordnung nötig, von der es bisher nur einen Entwurf gibt. Darin heißt es, die Abrechnung erfolge nur, wenn die Menschen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz behandelt würden. Jedoch fallen Leistungen für ukrainische Flüchtlinge seit dem 1. Juni unter das Sozialgesetzbuch. Der Geschäftsführer der Thüringer Gemeinde- und Städtebundes, Rusch, sieht darin ein Schlupfloch. Zudem lasse die Formulierung offen, wie viele der tatsächlichen Kosten ersetzt würden.

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen wirft Bundeskanzler Scholz vor, sich vor klaren Aussagen zum Ukraine-Krieg zu drücken. Röttgen sagte, wenn man in einem Krieg Waffen liefere, dann müsse man erklären, was man damit erreichen wolle. Ziel müsse sein, dass sich die russischen Truppen dorthin zurückzögen, wo sie vor Kriegsbeginn gewesen seien. Der Kanzler wolle sich jedoch nicht festlegen und säe damit Zweifel. Das belaste das Vertrauen in der Ukraine und in Osteuropa. Röttgen warf Scholz vor, Russlands Präsident Putin schonen zu wollen. Jedoch könne man Putin die Wahrheit nicht ersparen, dass die Ukraine gewinnen müsse. - Diese Aussage hat Scholz bisher vermieden. Er betont lediglich, dass Russland den Krieg nicht gewinnen dürfe.

In Deutschland sind weitere schwerverletzte Ukrainer eingetroffen. Wie das bayerische Innenministerium mitteilte, landete eine Maschine der Luftwaffe mit 35 Verwundeten auf dem Flughafen Nürnberg. Von dort aus würden sie in mehrere Kliniken im Freistaat verlegt.