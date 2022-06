Mitteldeutschland kompakt | 15.06.2022

Das Sana-Klinikum im sächsischen Borna erwartet im Laufe des Tages mehrere schwerverletzte ukrainische Soldaten. Sie sollen dort behandelt und, wenn nötig, auch danach therapeutisch betreut werden. Wie Klinik-Geschäftsführer Roland Bantle sagte, sind die Soldaten mehrfach verletzt: durch Schüsse oder Explosionen. Da sei besonders die Orthopädie, die Unfallchirurgie und auch das Wirbelsäulenzentrum gefragt. Zudem arbeite man mit Sanitätshäusern in Borna zusammen, um auf kurzem Weg Prothesen besorgen zu können. Der Klinik zufolge sollen auch Familienangehörige der ukrainischen Soldaten nach Borna kommen.

Die Mitarbeitenden von SachsenEnergie haben eine solidarische Gemeinschaftsaktion gestartet und ihre Überstunden in eine Geldspende für die Ukraine-Hilfe umgewandelt. Das Unternehmen hat den Betrag aufgestockt, so dass insgesamt 36.000 Euro an die international tätige Hilfsorganisation arche noVa e.V. Dresden für deren Ukraine-Hilfe gespendet werden.

SachsenEnergie-Personalchef Ulrich Sucolowsky und der Vorsitzende des Konzernbetriebsrates, Torsten Berndt, haben den Scheck heute in Dresden an arche noVa-Geschäftsführer Mathias Anderson übergeben.

Im Landkreis Görlitz gibt es einen Aufnahmestopp für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Menschen, die nach dem 1. Juni über den Landkreis nach Deutschland kommen, müssen sich künftig zuerst in der Erstaufnahmeeinrichtung Leipzig-Mockau melden. Von dort aus wird ihnen ein Wohnort zugewiesen. In den Landkreis Görlitz werden nur die Geflüchteten zugewiesen, deren Familienangehörige bereits hier wohnen. Grund für den Aufnahmestoppe sei die Überlastung von Kindergärten, Schulen und Behörden.

Die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge wird für die Stadt Weimar zunehmend zur Herausforderung. Von den aktuell fast 800 Flüchtlingen seien die meisten noch privat untergebracht, teilte Bürgermeister Ralf Kirsten mit. 180 Ukrainer kamen demnach in städtischen Wohnungen unter. Das Land habe jedoch für die kommenden Tage weitere Flüchtlinge angekündigt. Vier bis fünf Busse aus der Erstaufnahmestelle in Suhl würden erwartet, so Kirsten. Die Wohnungslage in Weimar sei ohnehin angespannt. Er habe nun die Jugendherbergen um Kapazitäten gebeten, sagte Kirsten. Auch ein Hotel in Legefeld halte Zimmer vor.

In Thüringen waren im Mai 250 Ukrainerinnen und Ukrainer arbeitslos gemeldet. Das teilte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit mit. Rund die Hälfte der Betroffenen habe sich für die Vermittlung in Helferberufe registrieren lassen, 110 als Fachkräfte.

Die CDU-Fraktion der Thüringer Stadt Jena hatte bereits am 18.5. eine Beschlussvorlage in den Stadtrat eingebracht um eine ukrainische Städtepartnerschaft aufzubauen. Am Montag beriet nun der Hauptausschuss über die verwiesene Vorlage. Inzwischen gibt es auch eine breite politische Unterstützung für die Initiative der Christdemokraten. Ihre Beschlussvorlage wird nun auf der nächsten Stadtratssitzung am 15.06. zu beschließen sein.

Der Ukraine-Krieg hat Hunderttausende zur Flucht gezwungen, darunter auch viele Kinder. An den Schulen in Sachsen-Anhalt sind inzwischen mehr als 2.500 ukrainische Schülerinnen und Schüler aufgenommen worden. Wie das Bildungsministerium mitteilte, wurden dafür 76 Ankunftsklassen an 69 Standorten gebildet. Zudem besuchten viele Schüler die Regelklassen. Parallel dazu sucht das Land weiter nach Lehrkräften für die ukrainischen Kinder. Dem Bildungsministerium zufolge sind bislang 112 ukrainische Lehrerinnen im Schuldienst des Landes angekommen.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass viele ukrainische Flüchtlinge auch nach Ende des Kriegs noch in Deutschland bleiben werden. Arbeitsminister Heil sagte in Berlin, die Zerstörung in der Ukraine werde so heftig sein, dass eine Rückkehr vieler Menschen in kurzer Zeit nicht realistisch sei. Man werde deswegen die Großherzigkeit in Deutschland länger brauchen. Nach Angaben von Bundesinnenministerin Faeser haben sich bisher mehr als 850.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland registriert.