Mitteldeutschland kompakt | 16.06.2022

Der Getränkehersteller Thüringer Waldquell sieht sich auf einen steigenden Absatz an warmen Sommertagen vorbereitet. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen Puffer von zwölf bis 15 Millionen Glasflaschen auf Lager. An besonders heißen Tagen könne der Absatz von 800.000 auf bis zu einer Millionen Liter am Tag anwachsen, heißt es. Allerdings gibt es nach Unternehmensangaben an diesen Tagen oftmals das Problem, dass die Lastwagen für den erhöhten Mengentransport nicht ausreichen. Der Geschäftsführer der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH, Thomas Heß, sieht außerdem Personalprobleme. Grund dafür sei auch der Ukrainekrieg. Viele Fahrer stammten aus der Ukraine und seien jetzt zurück in ihr Land gereist. In Schmalkalden beschäftigt der Getränkehersteller nach eigenen Angaben über 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gibt es derzeit keine freien Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Landrat Marko Wolfram (SPD) sagte, die Kapazitäten seien erschöpft. Um die Menschen versorgen zu können, wird nun binnen einer Woche ein zweites Ankunftszentrum eingerichtet. Die Wahl sei auf das leerstehende frühere Berufsschulgebäude in Unterwellenborn gefallen, so Wolfram. Dort sollen mehr als 100 Plätze geschaffen werden. Man wolle vermeiden, eine weitere Sporthalle zu belegen, so der Landrat. Erst am Dienstag waren 44 Flüchtlinge aus der Ukraine im Ankunftszentrum in Rudolstadt eingetroffen. Damit hat der Landkreis nach eigenen Angaben bereits mehr als 1.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Die meisten seien in mehr als 130 Wohnungen untergebracht worden, hieß es. Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes sollen alle Landkreise bis zu 1.200 Flüchtlinge unterbringen. Doch nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine müssen versorgt werden, auch aus anderen Ländern kommen wieder verstärkt Menschen nach Deutschland. Für Donnerstag wurde dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt laut Wolfram die Zuweisung von 35 Asylbewerbern angekündigt.

Mehr als 400 Kinder aus der Ukraine sind allein in Dresden in den vergangenen Wochen für einen Kitaplatz angemeldet worden. Die meisten von ihnen haben einen Platz bekommen. Für die Einrichtungen ist das eine Herausforderung, denn oft fehlt es allein schon an der Sprache. Rund 100 Flüchtlingskinder aus der Ukraine, warten in Dresden laut Angaben der Stadt noch auf einen Kita-Platz. Etwa 330 haben schon einen.

Vom Flughafen Leipzig/Halle sind heute 24 abgelehnte Asylbewerber nach Tunesien abgeschoben worden. Das teilte die Landesdirektion Sachsen mit. Zwölf Tunesier hätten sich zuvor im Freistaat Sachsen aufgehalten. Davon seien zehn verurteilte Straftäter gewesen. Die anderen zwölf Ausreisepflichtigen seien aus anderen Bundesländern gekommen - darunter aus Nordrhein-Westfalen. Den Angaben zufolge waren alle aus Tunesien stammenden abgelehnten Asylbewerber männlich und volljährig. Sie waren zuletzt unter anderem in der Justizvollzugsanstalt Torgau untergebracht.

Am 17. Juni findet um 16:00 auf dem Marktplatz in Halle eine Protestkundgebung statt. Demonstriert wird für den Frieden in der Ukraine und für ein volles Embargo russischer Gas-, Öl-, Kohle- und Uranexporte. Die Kundgebung wird von ukrainischen und halleschen Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten organisiert. „Jeden Tag fließen hunderte Millionen Euro in russische Geldbeutel. Nur so ist Putin in der Lage seinen Krieg weiter zu finanzieren. Zusammen stehen wir für ein Embargo ein, um den mörderischen Präsidenten ins Straucheln zu bringen und dem Ganzen ein Ende zu bereiten.“, sagt Anastasia Onufriv, Aktivistin von Fridays for Future Ukraine. Fridays for Future ruft seit Beginn des Krieges regelmäßig zu Friedensprotesten auf. Mehrere Hunderttausende folgten bisher den Aufrufen.

Nun bereits zum fünften Mal organisiert das vom Studierendenrat der BURG (Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle) geförderte Projekt BURGWelcome auf dem Campus Design ein Willkommens- und kulturelles Vernetzungstreffen für Geflüchtete in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Bei einem gemeinsamen Essen und kreativen Angeboten für Kinder und Erwachsene soll ein geschützter Raum des Austauschs entstehen. Das Treffen findet am Freitag, 24. Juni 2022, um 17 Uhr, auf dem Campus Design statt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat eine Einladung von Bundeskanzler Scholz zum G7-Gipfel Ende des Monats in Bayern angenommen. Das teilte Selenskyj am späten Abend bei Twitter mit. Auch am Nato-Gipfel in Madrid werde er teilnehmen. Selenskyj ließ allerdings offen, ob er sich wie üblich per Video zuschaltet oder selbst zu den Treffen der wichtigsten westlichen Führer reist. Dann wäre es das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass der Präsident die Ukraine verlässt.

Deutschland wird nach Angaben von Verteidigungsministerin Lambrecht der Ukraine demnächst die zugesagten schweren Artillerie-Geschütze liefern. Im ZDF-Morgenmagazin sagte Lambrecht, die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den Geschützen sei fast abgeschlossen. Dann könnten die ukrainischen Soldaten zusammen mit den Panzer-Haubitzen in das Land verlegt werden. Auch die Lieferung von ausgemusterten Gepard-Flugabwehrpanzern stehe zeitnah bevor. Lambrecht erklärte weiter, die zugesagte Lieferung von drei Mehrfach-Raketenwerfern solle im Juli oder August erfolgen. Das Training für ukrainische Soldaten an den Geräten werde Ende dieses Monats beginnen.