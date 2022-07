Mitteldeutschland kompakt | 08.07.2022

Der Warnstreik im kommunalen Nahverkehr Sachsen-Anhalts ist angelaufen.

Wie ver.di-Gewerkschaftssekretär Zahn bekanntgab, liegt in Halle, Magdeburg, Dessau-Roßlau und dem Burgenlandkreis der kommunale Nahverkehr still. Gegen 14 Uhr sollen die Straßenbahnen und Busse in Halle, Dessau-Roßlau und Magdeburg wieder fahren. Im Burgenlandkreis endet der Warnstreik im Busverkehr planmäßig gegen 18 Uhr. S-Bahnen und Regionalzüge sind nicht von den Warnstreiks betroffen. Ver.di fordert, den Stundenlohn um 1,50 Euro und die Vergütung von Auszubildenden um 150 Euro im Monat zu erhöhen.

In Magdeburg leben derzeit rund 4.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge.

Damit sie zielgerichtet unterstützt werden können, ist eine Anmeldung bei der Ausländerbehörde unabdingbar. Darauf weist der Sonderstab Ukraine der Landeshauptstadt hin. Ohne behördliche Anmeldung ist beispielsweise auch der Schulbesuch nicht möglich, obwohl ab 25. August 2022 für alle geflüchteten Kinder und Jugendlichen Schulpflicht besteht. Der Sonderstab Ukraine betont zudem, dass erst eine Anmeldung bei der jeweiligen kreisfreien Stadt bzw. dem Landkreis erfolgen muss, bevor weitere Schritte wie Wohnungsanmietungen und Schulanmeldungen erfolgen können. Deshalb erfolgt der Hinweis an die ukrainischen Geflüchteten, dass sie sich zuerst an die Ausländerbehörde zu wenden haben. Hierbei gilt: Eine Vorsprache ist nur mit Termin möglich. Terminwünsche können per E-Mail über ukraine-abh@ewo.magdeburg.de vereinbart werden. Die E-Mail sollte den Namen und Vornamen der Personen enthalten, die sich in Magdeburg anmelden möchten.

Natalia und Andreas Blümel aus Pößneck sind am Mittwoch mit der Ehrenamtsmedaille des Saale-Orla-Kreises ausgezeichnet worden.

Sie wurden damit für ihr seit Jahrzehnten andauerndes Engagement über die Kolpingfamilie vor allem in der Ukraine und Rumänien geehrt. Insgesamt wurden sechs engagierte Bewohner des Saale-Orla-Kreises geehrt. Neben Natalia und Andreas Blümel wurden auch Maria Wagner, Joachim Gensior, Christine Josiger und an Reinhard von Thaler ausgezeichnet. Die Geehrten wurden vom Kreistag ausgewählt.

Mit rund 11.800 Besuchern ist am Abend das Rudolstadt-Festival eröffnet worden.

Das Weltmusik-Fest begann im Heinepark mit dem Eröffnungskonzert einer Band aus Serbien. Der musikalische Schwerpunkt liegt in diesem Jahr in Südosteuropa. Die Festival-Besucher kommen aus allen Teilen Deutschlands und dem Ausland. Bis Sonntag finden rund 300 Konzerte und Veranstaltungen mit Künstlern aus allen Teilen der Welt statt. Erwartet werden täglich rund 20.000 Besucher.

Die Elektrifizierung der Sachsen-Franken-Magistrale steht vor dem Aus.

Grund dafür ist eine neue Kosten-Nutzen-Prüfung des Bundeswirtschaftsministeriums. Diese bewertet die noch nicht elektrifizierte Trasse auf bayrischer Seite als unwirtschaftlich. Sachsens Wirtschaftsminister Dulig will sich aber für die weitere Elektrifizierung einsetzen. Es könne nicht sein, dass Sachsen erneut vom Fernverkehr abgehängt werde, so Dulig. Die Sachsen-Franken-Magistrale ist die Bahnstrecke von Dresden nach Nürnberg. Sie wird seit Jahren ausgebaut. Bundesregierung und Bahn haben bereits Milliarden investiert.

Mehr als 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben in den vergangenen Monaten in Leipzig Schutz gesucht.

Allein rund 8.900 Menschen seien direkt aus der Ukraine gekommen und vor dem anhaltenden Krieg geflohen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag in Leipzig mit. Zudem seien rund 1.500 ukrainische Bürgerinnen und Bürger aus Drittstaaten sowie aus anderen Teilen Deutschlands nach Leipzig gezogen. Bis Anfang Juli sind den Angaben zufolge von diesen angemeldeten Schutzsuchenden bereits rund 1.000 Menschen wieder aus Leipzig weggezogen. Ob sie in die Ukraine zurückkehrten oder nur innerhalb Deutschlands umgezogen sind, werde nicht erfasst, hieß es. Rund 3.000 der nach Leipzig gekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer sind laut Stadtverwaltung minderjährig.

Das sächsische Thalheim setzt heute ein Zeichen für Frieden und gegen Atomwaffen.

Vor dem Rathaus wird die Flagge des weltweiten Bündnisses „Mayors for Peace“, Bürgermeister für den Frieden, gehisst. Thalheim ist seit diesem Jahr Mitglied in diesem Bündnis. Mit der Flaggen-Aktion soll Solidarität mit der Ukraine gezeigt werden. In Deutschland beteiligen sich rund 500 Kommunen daran. Das Bündnis "Mayors for Peace" war 1982 vom Bürgermeister von Hiroshima gegründet worden. Das Netzwerk setzt sich vor allem für das friedvolle Diskutieren miteinander ein, ohne jegliche Atomwaffen.

Im Bundestag haben Vertreter der Regierung um ein Ja zum Nato-Beitritt von Schweden und Finnland geworben.

Staatsminister Tobias Lindner vom Auswärtigen Amt sagte, die Lage in Europa habe sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dramatisch verändert. Mit Schweden und Finnland in der Nato gebe es mehr Sicherheit. Auch der Zusammenhalt zwischen den Bündnis-Partnern verbessere sich. Der Bundestag stimmt im Lauf des Tages über die Frage ab. Auch die Parlamente der anderen 29 Nato-Staaten müssen dem Beitritt noch zustimmen. Am frühen Morgen hatte der Bundestag beschlossen, dass der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan von einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden soll.

Der Bundestag hat den Weg dafür freigemacht, mehr Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung zu nutzen.