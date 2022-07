Mitteldeutschland kompakt | 22.07.2022

Gestern Abend waren etwa 250 Feuerwehrleute im Einsatz. Am Morgen liefen in der Böhmischen Schweiz parallel zur Brandbekämpfung umfangreiche Rettungsmaßnahmen. Teile des Touristenortes Hřensko sind geräumt. Ein Ferienlager mit Kindern aus Deutschland wurde evakuiert. Das Landratsamt Sächsische Schweiz - Osterzgebirge hat für die Stadt Bad Schandau Katastrophenalarm ausgelöst. Gäste, Touristen und Wanderer werden gebeten, das Gebiet der Hinteren Sächsischen Schweiz zu meiden, um die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit nicht zu behindern. Der Waldbrand hat sich vor allem durch starken Wind in der Nacht weiter ausgebreitet. Zwischen der Elbe und den Einsatzstellen wurden Schläuche verlegt, um die Wasserversorgung der Feuerwehren sicherzustellen.

Die Tickets für Bus und Bahn steigen laut Mitteilung um 6,6 Prozent. So werden für einen Einzelfahrschein ab August 20 Cent mehr fällig. Die Abo-Monatskarte wird um vier Euro teurer, sie kostet dann 55 Euro. Die Preiserhöhung sei für einen funktionierenden Nahverkehr notwendig, hieß es in der Mitteilung. Sie decke auch nur einen Teil der gestiegenen Kosten ab. Beschlossen wurde die Anhebung von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes bereits im März.

Veröffentlichung ist kurz vor dem Unabhängigkeitstag der Ukraine (24.8.22), voraussichtlich am 19. August 2022. Der Song steht zum kostenlosen Download zur Verfügung und soll ein Song für alle Menschen der Ukraine und ihre Unterstützer sein. Zusätzlich motiviert er zu einer Spende für die ukrainischen Musiker oder an eine Hilfsorganisation mit Ukraine-Bezug.

Das ist das Ergebnis einer Befragung des Meinungsbarometers "MDRfragt". Von den rund 7.000 Teilnehmern gaben drei von vier an, Geld für mögliche Nachzahlungen zurückzulegen oder Abschläge schon freiwillig erhöht zu haben. Ein möglicher Gas-Stopp aus Russland bereitet die größten Sorgen. Drei Viertel der MDRfragt-Teilnehmer aus Thüringen sind darüber beunruhigt. Genauso viele fürchten sich vor der nächsten Heizperiode. Als häufigster Grund werden mögliche Schäden für die Wirtschaft angegeben, gefolgt von hohen eigenen Heizkosten und Angst vor Unruhen im Land. Jeder dritte befürchtet, im Winter frieren zu müssen. Bei den Gaskunden ist es jeder zweite. In Sachen Politik sind sich die Menschen uneins. Gut die Hälfte glaubt nicht, dass der EU-Notfallplan umsetzbar ist. Allerdings befürworten eine deutliche Mehrheit den EU-Gaspriorisierungsplan. Dass die Bundesregierung angekündigt hat, Braunkohlekraftwerke wegen der Energiekrise wieder zu aktivieren, stößt ebenfalls bei einer deutlichen Mehrheit auf Zustimmung. Zwei Drittel sprechen sich außerdem dafür aus, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, Energie einzusparen, indem sie zum Beispiel keine Flure mehr beheizen.

Gesundheitsministerin Heike Werner und Umweltministerin Anja Siegesmund wollen im Anschluss über Projekte zum Hitzeschutz informieren. In der vergangenen Woche waren in Thüringen Rekord-Temperaturen gemessen worden. Zudem sind die Pegelstände der Flüsse niedrig und ihr Wasser darf vielerorts nicht mehr zum Bewässern genutzt werden. Hitzeschutz ist nach Einschätzung des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz bislang vor allem ein Thema in den größeren Städten. Sie seien schon stärker anfällig für Hitze, wenn sie in Tälern liegen und stark bebaut sind.