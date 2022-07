Mitteldeutschland kompakt | 29.07.2022

Die Einsatzkräfte im Nationalpark Sächsische Schweiz kämpfen gegen die Ausbreitung des Waldbrandes.

Der Sprecher des Landkreises, Thomas Kunz sagte, am Abend seien auch oberhalb des Flusses Kirnitzsch Brandnester entdeckt und gelöscht worden. Derzeit kämpften mehr als 220 Feuerwehrleute gegen die Flammen auf rund 250 Hektar Waldfläche. Sieben Löschhubschrauber seien im Einsatz, zudem machen zwei Hubschrauber Aufklärungsflüge. Im Laufe des Tages sollen weitere Einsatzkräfte aus anderen Landesteilen eintreffen. - Unterdessen verstärken Sachsen und Tschechien den gemeinsamen Einsatz gegen die Brände. Beide Länder hatten sich gestern gegenseitig Überflugsrechte über ihren Territorien eingeräumt. Deutsche Piloten könnten nun auch Wasser aus der Elbe in Tschechien aufnehmen.

Südwestlich von Mohorn ist gestern Abend ein Ballon an einer Stromleitung hängen geblieben.

Das hat die Polizei auf Nachfrage mitgeteilt. Der Ballon mit 7 Menschen an Bord sollte gegen 20.45 Uhr auf einer Wiese landen. Der Korb setzte auch auf, aber die Ballonhülle blieb an einer 20 KV-Leitung hängen. Verletzt wurde dabei niemand - aber es gab einen Kurzschluss und in der Gegend um Mohorn war rund zwei Stunden lang der Strom weg. Die Feuerwehr pflückte schließlich den Ballon von der Leitung.

Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Juli auf rund 118.500 Menschen gestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mitteilte, sind das knapp 3.000 mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 5,6 Prozent.

Wie Agenturchef Hansen sagte, sei die Arbeitslosigkeit in diesem Juli stärker gestiegen als sonst üblich. Das habe vor allem daran gelegen, dass sich viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei den Jobcentern angemeldet hätten. - Bundesweit hatten im Juli rund 2,47 Millioen Menschen keinen Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,4 Prozent - 0,2 Punkte höher als im Juni.

Auf Thüringer Bahnstrecken fallen wegen Bauarbeiten an kaputten Schwellen die ersten Züge aus.

Wie das Infrastrukturministerium mitteilte, kommt es deshalb zwischen Erfurt und Sangerhausen zu Problemen. Der Abschnitt zwischen Etzleben und Sömmerda ist seit heute Morgen gesperrt. Ob Busse fahren, konnte ein Sprecher des Bahnunternehmens Abellio nicht sagen. Die Arbeiten an den kaputten Bahnschwellen sollen bis Samstagmittag abgeschlossen sein. Bei den Schwellen handelt es sich um denselben Typ, der möglicherweise zu dem Bahnunfall von Garmisch-Partenkirchen Anfang Juni geführt hat.

Im Streit um die Kosten für ukrainische Flüchtlinge kommt das Land Thüringen den Kommunen jetzt offenbar entgegen.

Nach Angaben der Staatskanzlei wird geprüft, den Kreisen und kreisfreien Städten einen Abschlag von 2.500 Euro für jeden Flüchtling zu zahlen. Bei weiter steigenden Flüchtlingszahlen soll es Ende September eine weitere Abschlagszahlung geben. Der Landkreistag sprach von einem wichtigen und richtigen Schritt. Man erwarte aber, dass nach einem Abschlag auch noch die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.

Die Sanktionen gegen Russland machen den Handwerksbetrieben in Sachsen-Anhalt stark zu schaffen.

In einem offenen Brief haben sich Handwerker aus dem Bereich Harz-Bode an Bundeskanzler Scholz und an Ministerpräsident Haseloff gewandt. Die verhängten Sanktionen werden darin scharf kritisiert. Gefordert wird mehr wirtschaftliche Stabilität. Der Präsident der Handwerkskammer Magdeburg sagte, man dürfe sich nicht selbst ins Knie schießen. Viele Handwerksbetriebe seien von den Russland-Sanktionen genauso stark betroffen wie die Industrie.

