Mitteldeutschland kompakt | 31.08.2022

Sachsen will mehr ausländische Fachkräfte gewinnen.

Die Landesregierung hat dazu heute einen Maßnahmeplan auf den Weg gebracht. Wirtschaftsminister Dulig sagte, für die Unternehmen sei das eine Existenzfrage. Dem sächsischen Arbeitsmarkt fehlten bis 2035 insgesamt 210.000 Arbeitskräfte. Das Paket sieht unter anderem vor, kommunale Integrationszentren als Anlaufstellen einzurichten. Zudem soll ein Netzwerk von sogenannten Sachsen-Botschaftern aufgebaut werden. Dulig betonte, die Gewinnung von ausländischen Fachkräften sei vor allem Aufgabe der Unternehmen. Das Land schaffe die Rahmenbedingungen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist in diesem Monat ungewöhnlich stark gestiegen.

Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur waren 123.500 Menschen erwerbslos gemeldet, rund 5.000 mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 5,9 Prozent. Regionalagenturchef Hansen nannte mehrere Gründe für den Anstieg. Immer noch meldeten sich geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei den Jobcentern arbeitslos. Zudem erlebe man eine zunehmende Zurückhaltung bei Unternehmen, freie Stellen zu besetzen. Bundesweit hatten im August rund 2,54 Millionen Menschen keinen Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,6 Prozent, 0,2 Punkte höher als im Vormonat.

Sozialministerin Petra Köpping hat entsetzt über die versuchte Brandstiftung auf eine Kita in Leipzig-Grünau reagiert.

Das sei eine menschenverachtende Tat, das mache sie einfach fassungslos, schrieb die SPD-Politikerin auf Facebook. Unbekannte haben über das Wochenende die Eingangstür der Kita „Entdeckerland“ mit einem Brandmittel beschädigt. Gebrannt hat sie nicht. Das Landeskriminalamt prüft nun, ob es einen Zusammenhang zu dem Brandanschlag auf das Flüchtlingsheim in der Liliensteinstraße gibt. In der Kita werden auch ukrainische Flüchtlingskinder betreut. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an das LKA zu wenden.

Die Bundeshilfen für die Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge sollen in Thüringen komplett an die Kommunen weitergegeben werden.

Das habe das Kabinett beschlossen, sagte Migrationsminister Dirk Adams. Damit könnten Landkreise und kreisfreie Städte mit knapp 50 Millionen Euro unterstützt werden. Wann das Geld bei den Kommunen ankommt, ist aber noch unklar. Für die Freigabe der Mittel muss der Landtag ein Gesetz beschließen. Nach Einschätzung der Fraktion der Linken könnte das noch im Herbst geschehen. Laut Minister Adams muss darüber hinaus ein Schlüssel erarbeitet werden, nach dem das Geld auf Landkreise und kreisfreie Städte verteilt wird. Denn je nach Kommune sind unterschiedlich viele Flüchtlinge aufgenommen worden. Der Thüringische Landkreistag reagierte kritisch auf den Kabinettsbeschluss. Laut Verband dauert ein Gesetzgebungsverfahren im Landtag zu lange. Die Kommunen bräuchten aber schnell Geld, die Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge würden immer größer.

Mit Beginn des neuen Schuljahres haben alle ukrainischen Flüchtlingskinder in Weimar einen Schulplatz.

Das hat Bürgermeister Ralf Kirsten mitgeteilt. Demnach wurden die rund 170 Kinder auf Grund- und Regelschulen verteilt. Auch in der THIS, der internationalen Schule in der Belvederer Allee, lernen ukrainische Kinder. In Weimar leben aktuell rund 900 ukrainische Flüchtlinge. Sie wurden auf Wohnungen, Hotels und Sammelunterkünfte verteilt. Die Zahl schwanke seit Wochen nur wenig hin und her, so Kirsten. Für Mittwoch sei allerdings die Ankunft eines neuen Busses mit bis zu 50 Flüchtlingen angekündigt, hieß es. Die Wohnungssituation ist angespannt.

Antikriegstag in der Altmark-Börde-Harz-Region

Anlässlich des Antikriegstages 2022 ruft die Region Altmark-Börde-Harz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am Donnerstag, 01. September 2022 um 16:30 Uhr zur Kundgebung mit Redebeiträgen und Live-Musik auf dem Friedensplatz in Magdeburg auf. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „FÜR DEN FRIEDEN! Gegen einen neuen Rüstungswettlauf! Die Waffen müssen endlich schweigen!“. Überall in Deutschland sollen an diesem Tag Kundgebungen und Veranstaltungen stattfinden.

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist gestiegen.

Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, im August 81.100 Frauen und Männer im Land ohne Job, 2.500 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt damit jetzt bei 7,4 Prozent. Grund für den Anstieg sind nach Agenturangaben die geringere saisonale Nachfrage nach Arbeitskräften sowie immer mehr arbeitslose ukrainische Flüchtlinge. Auch bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen im August gestiegen auf jetzt gut 2,5 Millionen.

Die EU hat eine Spende von fünf Millionen Kaliumjodid-Tabletten für die Ukraine angekündigt.

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, Deutschland sei verantwortlich, die Tabletten zu liefern. Sie sollen als vorbeugende Maßnahme zum Schutz der Menschen in der Nähe des Atomkraftwerks in Saporischschja dienen. Die Tabletten sollen für den Fall genutzt werden, dass Radioaktivität austritt. Das Atomkraftwerk war in den vergangenen Wochen immer wieder beschossen worden. Die Ukraine und Russland machen sich dafür gegenseitig verantwortlich. Eine Delegation der Internationalen Atomenergie-Organisation soll in Kürze in der Anlage eintreffen und sich ein unabhängiges Bild von den Schäden machen.

Die EU will mit den Vorbereitungen für einen Militäreinsatz zur Ausbildung ukrainischer Soldaten beginnen.