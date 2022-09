Mitteldeutschland kompakt | 02.09.2022

Die Leipziger Polizei hat am Morgen die Suche eines seit gestern verschwundenen Babys intensiviert.

Eine Sprecherin sagte, auch Videoaufzeichnungen aus Straßenbahnen würden geprüft. Spezialkräfte und Hunde hätten in der Nacht erfolglos nach dem einen Monat alten Jungen gesucht. Das Baby samt Kinderwagen war gestern gegen 17:00 Uhr in einem Einkaufszentrum im Leipziger Stadtteil Gohlis verschwunden. Eine Entführung schloss die Polizei bislang aus. Allerdings sei das Kind nicht bei den Sorgeberechtigten.

Der Zoo Hoyerswerda hat Spenden für ihre Kollegen in der Ukraine gesammelt.

Seit Anfang März konnten die Besucher mit jedem Ticket freiwillig den sogenannten "Artenschutz-Euro" spenden. Wie der Zoo mitteilte sind so über 6000 Euro zusammengekommen. Das Geld werde jetzt anlässlich des Nationalfeiertages der Ukraine an den ukrainischen Verband weitergeleitet.

Das Leipziger Gewandhausorchester will künftig jede neue Saison mit einem Demokratiekonzert eröffnen.

Das erste dieser Art werde am 16. September im Gewandhaus gespielt, teilte das Gewandhaus heute mit. Das Motto der ersten Veranstaltung lautet "einander zuhören", die Auftaktrede hält Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Daran anschließend wird es jeweils einen sogenannten Demokratietag geben. Dieser beginnt mit dem traditionellen Gewandhaustag in der Innenstadt, an dem Ensembles des Orchesters an verschiedenen Orten in der Innenstadt musizieren. Im Anschluss sind Interessierte ins Gewandhaus eingeladen, um sich aktiv an Gesprächen zum diesjährigen Thema zu beteiligen.

Die Turnhalle des Schiller-Gymnasiums in Eisenberg kann bald wieder für den Schul- und Vereinssport genutzt werden.

Sie wird seit März als Anlaufstelle und Verteilzentrum für ukrainische Flüchtlinge genutzt. Nach Angaben aus dem Landratsamt wurde nun ein anderes Gebäude dafür gefunden. Dabei handelt es sich um das alte Bettenhaus an den Waldkliniken, das ursprünglich abgerissen werden sollte. Es werde nun kurzfristig hergerichtet und solle Mitte bis Ende Oktober bereit sein, hieß es. Allerdings sei dieser Zeitplan noch mit Fragezeichen versehen, da noch einige Bauarbeiten anstünden. Zuvor hatte das Landratsamt nach eigenen Angaben etliche andere Objekte als mögliche Ankunftsstelle für die Flüchtlinge geprüft, unter anderem in Saasa und in Hermsdorf. Diese Immobilien schieden aber aus, etwa weil die Brandschutzvorgaben nicht erfüllt werden konnten.

Der Landkreis Altenburger Land kann keine Flüchtlinge aus der Ukraine mehr aufnehmen.

Landrat Uwe Melzer (CDU) hat dies dem Freistaat Thüringen mitgeteilt. Aktuell sind im Altenburger Land über 1.340 geflüchtete Menschen registriert. Sie sind in 257 Wohnungen untergebracht. Weitere 53 Wohnungen werden derzeit ausgestattet. Neuankömmlinge werden vorerst in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landkreises versorgt und dann in Wohnungen untergebracht.

Die Südthüringer Industrie- und Handelskammer fürchtet einen erheblichen Kaufkraftverlust bei den Menschen in Südthüringen.

Grund seien die Preissteigerungen bei Gas und Strom sowie die Gasumlage ab Oktober. Zuerst würden das der Handel und die Gastronomie zu spüren bekommen. Außerdem forderte Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas die Bundesregierung auf, den russischen Machthaber Wladimir Putin zu Verhandlungen zu zwingen. Nötig sei ein sofortiger Waffenstillstand in der Ukraine. Mit der Öffnung von Nordstream 2 solle die Bundesregierung Russland bewegen, wieder mehr Gas nach Deutschland zu liefern.

Mehrere Stadtwerke in Sachsen-Anhalt angesichts der Energiekrise mit einem offenen Brief an Wirtschaftsminister Habeck gewandt.

Darin heißt es, rasant steigende Preise wirkten sich immer mehr auf die gesamten Lebenshaltungskosten aus und schränkten die Lebensqualität in den Kommunen ein. Viele Privathaushalte und Unternehmen gerieten finanziell an ihre Grenzen. Die Stadtwerke der Arbeitsgemeinschaft Vorharz, darunter die aus Bernburg, Bitterfeld-Wolfen, Eisleben und Wernigerode fordern von der Bundesregierung deshalb wirksamere Finanzierungsinstrumente für die kommunale Energieversorgung. Der Bundesverband kommunaler Unternehmen warnte vor massiven Zahlungsausfällen für die Stadtwerke.

Im Rahmen des Förderprogramms „Sonnenstunden“ wurden rund 240 Projekte in ganz Deutschland für eine Förderung ausgewählt.

"Sonnenstunden" ermöglicht kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland geflohen sind. Gefördert wird das Programm von Bund, Ländern und privaten Spendern. Eingegangen waren über 400 Förderanträge. Die Förderung der ausgewählten Projekte steht noch unter dem Vorbehalt einer Annahmebestätigung. Auf der Webseite der Kulturstiftung der Länder findet man die für eine Förderung empfohlenen Projekte nach Bundesländern sortiert. „Sonnenstunden“ soll Einrichtungen und Organisationen unterstützen, situationsbezogen und zügig kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zu konzipieren und umzusetzen.

SPD-Chefin Esken hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Ampel-Koalition bis zur nächsten Woche Details zu weiteren Entlastungen für die Bürger vorlegt.

Esken sagte MDR AKTUELL, man werde sehr bald zu einer Einigung kommen. Der Bundestag habe nächste Woche nach der Sommerpause seine erste Haushalts-Sitzungswoche. Da müsse Klarheit bestehen, um darüber zu sprechen, wie man alles finanziere. Esken plädierte vor allem für Direktzahlungen an Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, etwa über die Familienkasse. Wichtig sei, dass man Geld nicht extra beantragen müsse. Zugleich forderte sie erneut eine Übergewinnsteuer. Wenn Unternehmen nur aufgrund der Krise übermäßige Gewinne machten, während andere um ihre Existenz bangten, müsse man zugreifen.

Der Deutsche Lehrerverband hat Nachbesserungen am neuen Infektionsschutzgesetz gefordert, um die Schließung von Grundschulen zu verhindern.