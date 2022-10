Mitteldeutschland kompakt | 04.10.2022

Sachsen-Anhalt präsentiert sich zum Tag der Deutschen Einheit

Sachsen-Anhalt präsentierte sich bei den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit vom 1. bis 3. Oktober 2022 in Erfurt unter dem Motto „Sachsen-Anhalt #moderndenken: Von der Himmelsscheibe zum Chip“. So zeigte das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle eine VR-Installation zur Himmelsschreibe von Nebra. Neben der reichen Geschichte Sachsen-Anhalts mit seiner hohen Dichte von UNESCO-Welterbestätten wurde auch ein Blick in die Zukunft geworfen. So thematisierte die Landespräsentation die Intel-Ansiedlung in Magdeburg und zeigte Sachsen-Anhalt als künftiges Zentrum der europäischen Chipproduktion.

Auszeichnung für Fussballclub Dessau 05

Große Ehre für Dessau 05. Der Traditionsverein ist vom Deutschen Fußballbund ausgezeichnet worden. Den Preis der Egidius-Braun-Stiftung hat sich der Sportverein in der Bauhausstadt durch sein bemerkenswertes Engagement auch verdient. Dessau 05 setzt sich für ukrainische Flüchtlingskinder ein, hilft bei der Integration.

In Sachsen-Anhalt haben gestern Abend tausende Menschen gegen die hohen Energiepreise demonstriert.

In Magdeburg gab es zwei Kundgebungen und Demonstrationszüge mit laut Polizei insgesamt 2.700 Teilnehmern. In Reden wurden den USA unterstellt, für die gesprengten Nordstream-Pipelines verantwortlich zu sein. Störungen wurden nicht gemeldet. An einer Versammlung in Bitterfeld nahmen nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen teil. Weitere Veranstaltungen waren unter anderem für Querfurt, Halle, Aschersleben, Naumburg und Wernigerode angemeldet.

Vorbereitung für Studium

In Sachsen bereiten sich mehrere Hundert geflüchtete Studenten aus der Ukraine in Sprachkursen auf ein Studium in Sachsen vor. Das teilte das Wissenschaftsministerium mit. Insgesamt gebe es über 800 Anmeldungen für die Kurse.

In den Impfzentren der Region Leipzig wird seit Dienstag der angepasste Corona-Impfstoff für die Omikronvarianten BA4 und BA5 geimpft.

Wie DRK-Sachsen-Sprecher Kai Kranich sagte, sollten die Termine über das Buchungsportal vorab vereinbart werden. Man habe Termine für 3 Wochen freigeschaltet, die Nachfrage sei da, insbesondere für neuen Impfstoff. Das Buchungsverhalten sei insbesondere nach dem neuen Impfstoff relativ gut. Geimpft wird der neue Impfstoff BA4/5. Der neue Impfstoff sei aber nur eine Auffrischungsimpfung. Die letzte Impfung müsse 6 Monate zurückliegen. In den Impfzentren sind außerdem Erst- und Zweitimpfungen mit den dafür vorgesehenen Impfstoffen möglich, so der DRK-Sprecher weiter. In der Stadt Leipzig befindet sich das DRK-Impfzentrum im Schrödterhaus am Neumarkt, im Landkreis Leipzig in Borna und im Landkreis Nordsachsen in Torgau.

Rund 10.000 Menschen haben sich in Gera am Montagabend zu Aktionen und Demonstrationen versammelt.

Nach Angaben der Polizei protestierten Teilnehmer lautstark mit Trillerpfeifen und Trommeln gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung, die Inflation und den Krieg in der Ukraine. Teilnehmer forderten dabei auch ein Ende der Sanktionen gegen Russland. An dem Marsch durch die Stadt Gera nahm Thüringens AfD-Chef Björn Höcke teil. Unter dem Motto "Den Rechten die Einheit vermiesen" hatten sich zuvor auf dem Theaterplatz laut Polizei etwa 370 Menschen versammelt. Etwa 3.800 Menschen demonstrierten am Montagabend unangemeldet in Altenburg. Hunderte gingen auch in Kahla und in Pößneck auf die Straßen. Nicht angemeldete Kundgebungen gab es zudem in Schmölln und Zeulenroda.

In Russland hat das Oberhaus des Parlaments, der Föderationsrat, der Annexion der vier besetzten ukrainischen Gebiete zugestimmt.

Dem einstimmigen Beschluss zufolge sollen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson der Russischen Föderation angehören. Der Anschluss wird international als völkerrechtswidriger Akt angesehen.

Bund und Länder beraten heute über die geplanten Entlastungen für Bürger und Unternehmen.

Unklar ist, wie die Kosten verteilt werden. Die Länder drängen darauf, dass der Bund einen größeren Teil übernimmt. Vor dem Treffen appellierte Bundesfinanzminister Christian Lindner an die Länder, ihren Beitrag zu leisten. Durch die Inflation stiegen die Steuereinnahmen. Diese müssten an die Menschen zurückgegeben werden, sagte der FDP-Politiker am Morgen im ZDF. Alle staatlichen Ebenen sollten ein gemeinsames Interesse haben, nicht auch noch zu Lasten der Menschen von der Inflation zu profitieren.

Tschechien: Sammlung für Kampfpanzer

Mehr als 11.000 Menschen haben in Tschechien Geld gesammelt, um der Ukraine einen modernisierten Kampfpanzer zu schenken. Wie die Organisatoren mitteilten, kamen innerhalb eines Monats umgerechnet 1,2 Millionen Euro zusammen. Die Aktion war von der ukrainischen Botschaft unter dem Motto "Ein Geschenk für Putin" organisiert worden.

Papst fordert Putin zum Einlenken auf