Квиток вартістю 9 євро стартує 1 червня

Транспортні асоціації Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюрингії припускають, що продаж квитка вартістю 9 євро може стартувати з 1 червня. Керуючий директор Центральнонімецької транспортної асоціації Леманн повідомив MDR, що квитки, швидше за все, не будуть відразу доступні на всіх каналах продажу.

Програми для мобільних телефонів і принтери квитків в автобусах і на платформах доведеться перепрограмувати по всій Німеччині. Цим займаються спеціальні постачальники послуг, але їх лише обмежена кількість. У компанії громадського транспорту Лейпцига пояснили, що адекватне фінансування квитка є важливим для старту програми. За це відповідає федеральний уряд.