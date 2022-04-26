Квиток вартістю 9 євро стартує 1 червня

від MDR AKTUELL

стан: 26. квітня 2022, 14:44 Год.

Ein Zug steht auf einem Gleis.
Bildrechte: dpa

9-Euro-Ticket startet am 1. Juni

9-Euro-Ticket startet am 1. Juni

Транспортні асоціації Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюрингії припускають, що продаж квитка вартістю 9 євро може стартувати з 1 червня.

mehr

Транспортні асоціації Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюрингії припускають, що продаж квитка вартістю 9 євро може стартувати з 1 червня. Керуючий директор Центральнонімецької транспортної асоціації Леманн повідомив MDR, що квитки, швидше за все, не будуть відразу доступні на всіх каналах продажу.

Straßenbahn
Трамвай у Лейпцигу Bildrechte: imago images/Manfred Segerer

Програми для мобільних телефонів і принтери квитків в автобусах і на платформах доведеться перепрограмувати по всій Німеччині. Цим займаються спеціальні постачальники послуг, але їх лише обмежена кількість. У компанії громадського транспорту Лейпцига пояснили, що адекватне фінансування квитка є важливим для старту програми. За це відповідає федеральний уряд.

Alte Börse und Altes Rathaus am Naschmarkt
Права на зображення: IMAGO / imagebroker

Знайомство з Лейпцигом Лейпциг: Безкоштовні екскурсії по місту для українських гостей

Лейпциг: Безкоштовні екскурсії по місту для українських гостей

У співпраці з "Leipzig Erleben GmbH" компанія "Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH" з початку квітня 2022 року запрошує українських гостей.

Cтаття

інші теми

Mitteldeutschland kompakt | 26.04.2022

Mitteldeutschland kompakt | 26.04.2022

26.04.2022 | 15:29 Uhr

mehr
Ein Zug steht auf einem Gleis.
Bildrechte: dpa

9-Euro-Ticket startet am 1. Juni

9-Euro-Ticket startet am 1. Juni

26.04.2022 | 14:42 Uhr

Транспортні асоціації Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюрингії припускають, що продаж квитка вартістю 9 євро може стартувати з 1 червня.

mehr
Mikrofon im Studio mit Audio-Archiv Piktogramm
Права на зображення: MDR/Imago

Аудіоархів

Аудіоархів

25.04.2022 | 22:08 Год.

Ви можете знайти всі аудіо тут.

Cтаття
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 6 min
Bildrechte: MDR
6 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 25.04.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 25.04.2022

25.04.2022 | 16:18 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Mo 25.04.2022 15:34Uhr 05:54 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2013972.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio

Mitteldeutschland kompakt | 25.04.2022

Mitteldeutschland kompakt | 25.04.2022

25.04.2022 | 15:21 Uhr

mehr
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 6 min
Bildrechte: MDR
6 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 22.04.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 22.04.2022

22.04.2022 | 15:42 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Fr 22.04.2022 15:23Uhr 05:41 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2011998.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio