9-Euro-Ticket startet am 1. Juni

Die Verkehrsverbünde in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehen davon aus, dass der Verkauf des 9-Euro-Tickets pünktlich zum 1. Juni starten kann. Der Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes, Lehmann, sagte dem MDR, sehr wahrscheinlich würden die Tickets aber nicht gleich auf allen Vertriebswegen verfügbar sein.

Handy-Apps und Fahrscheindrucker in Bussen und an Bahnsteigen müssten deutschlandweit umprogrammiert werden. Das geschehe durch spezielle Dienstleister, die es aber nur begrenzt gebe. Die Leipziger Verkehrsbetriebe erklärten, für einen pünktlichen Start sei eine auskömmliche Finanzierung des Tickets unabdingbar. Hier stehe die Bundesregierung in der Verantwortung.