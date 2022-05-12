Саксонія Створено пункт обслуговування лікарів-біженців
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Саксонська земельна асоціація медиків створила центр обслуговування лікарів, які втекли з України. Пункт обслуговування повинен прийняти всі питання від лікарів, щодо можливого працевлаштування в Саксонії та передати їх до відповідального пункту.
Бюро також координує інші медичні професії з Земельною дирекцією Саксонії та Ремісничо-промисловою палатою Саксонії. Контактна особа – Тетяна Роговська. Окрім української та російської, вона також володіє німецькою та англійською мовами. Близько 50 лікарів, які втекли з України і зараз перебувають у Саксонії, вже зареєструвалися в Саксонській земельній медичній асоціації.
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