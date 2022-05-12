Саксонія Створено пункт обслуговування лікарів-біженців

від MDR AKTUELL

стан: 12. травня 2022, 16:46 Год.

Eine Ärztin mit Tablett bei einer Videosprechstunde
Bildrechte: dpa

Sachsen Servicestelle für ukrainische Ärzte eingerichtet

Servicestelle für ukrainische Ärzte eingerichtet

Eine Servicestelle für geflüchtete Ärzte aus der Ukraine hat die Sächsische Landesärztekammer eingerichtet.

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Саксонська земельна асоціація медиків створила центр обслуговування лікарів, які втекли з України. Пункт обслуговування повинен прийняти всі питання від лікарів, щодо можливого працевлаштування в Саксонії та передати їх до відповідального пункту.

Бюро також координує інші медичні професії з Земельною дирекцією Саксонії та Ремісничо-промисловою палатою Саксонії. Контактна особа – Тетяна Роговська. Окрім української та російської, вона також володіє німецькою та англійською мовами. Близько 50 лікарів, які втекли з України і зараз перебувають у Саксонії, вже зареєструвалися в Саксонській земельній медичній асоціації.

 З понеділка по п’ятницю, 9.00 – 13.00

Телефон: 0351 8267-164

електронна пошта: externaldocs@slaek

Eine Ärztin impft Patientin gegen Corona.
Права на зображення: imago images/Wilhelm Mierendorf

Медична допомога біженцям: хто допоможе, якщо я захворію?

Медична допомога біженцям: хто допоможе, якщо я захворію?

Українські біженці від війни мають право на безкоштовне медичне обслуговування. Федеральний уряд зібрав важливу інформацію з цього приводу та переклав її українською та російською мовами:

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Menschen genießen den Sommerabend an der Gera und der Krämerbrücke in Erfurt.
Права на зображення: imago images/Christoph Worsch

Тюрингія Ерфуртське вітальне агентство призначає зустрічі

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Menschen genießen den Sommerabend an der Gera und der Krämerbrücke in Erfurt.
Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

Türingen Erfurter Willkommenagentur vergibt jetzt Termine

Erfurter Willkommenagentur vergibt jetzt Termine

12.05.2022 | 19:32 Uhr

Die Erfurter Willkommensagentur (Ewa) für ukrainische Flüchtlinge will künftig jeden Dienstag nach Terminen beraten. Wartezeiten sollen so vermieden werden.

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Eine Ärztin mit Tablett bei einer Videosprechstunde
Bildrechte: dpa

Sachsen Servicestelle für ukrainische Ärzte eingerichtet

Servicestelle für ukrainische Ärzte eingerichtet

12.05.2022 | 16:45 Uhr

Eine Servicestelle für geflüchtete Ärzte aus der Ukraine hat die Sächsische Landesärztekammer eingerichtet.

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Mikrofon im Studio mit Audio-Archiv Piktogramm
Права на зображення: MDR/Imago

Аудіоархів

Аудіоархів

12.05.2022 | 16:38 Год.

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Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 5 min
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5 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 26.04.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 26.04.2022

12.05.2022 | 16:35 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Di 26.04.2022 15:35Uhr 05:22 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2014898.html

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Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 4 min
Bildrechte: MDR
4 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 12.05.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 12.05.2022

12.05.2022 | 16:16 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Do 12.05.2022 15:36Uhr 04:10 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2028026.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

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