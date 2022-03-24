Поради щодо вивчення німецької мови

Пане Оберлендер, наскільки важко вивчити німецьку мову, коли ваша рідна мова українська чи російська?

Між ціми мовами існують певні родинні стосунки. Однак вони не відрізняються особливою міцністю. У російській та українській мовах, наприклад, немає артиклів (der Baum - дерево,die Maus - мишка,, das Wasser - вода). Не залишається нічого, як вивчити напам´ять, який артикль до якого іменника належить. З мого досвіду, курс базового рівня зазвичай викликає найбільші труднощі.

Наскільки це відіграє роль у курсі, якою мовою говорять учасники?

Бажано, щоб заняття вже проходили цільовою мовою – тобто німецькою. Робочі інструкції в будь якому випадку будуть надаватися німецькою мовою і, звичайно, підкріплюватися мімікою та жестами. Є також хороші піктограми, з якими я працюю, тому не має великої різниці, якою є рідна мова учасників. Звичайно ж, ті, хто знає, наприклад, нідерландську мову, розпізнаватимуть слова швидше, ніж ті, хто говорить лише російською. Якщо більшість учасників курсу володітиме англійською, її можна використовувати як мову передачі інформації.

Що Ви робите, коли деякі учасники курсу не знають латинських літер?

Зазвичай вони попередньо проходять курс навчання грамоти, щоб ознайомитися з латинським алфавітом. Але навіть якщо ви знаєте лише кирилицю, це не означає, що мовні курси не можуть проходити на інших рівнях. Звичайно, письмова мова надзвичайно важлива для повсякденного життя, але для базового повсякденного спілкування (наприклад, запитувати дорогу) не потрібно покладатися на письмову мову.

Що можна зробити в повсякденному житті – так би мовити між ділом - щоб швидко вивчити німецьку мову?