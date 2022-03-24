Поради щодо вивчення німецької мови

від MDR AKTUELL

Stand: 24. березня 2022, 17:51 Год.

Німецька мова взагалі вважається важкою для вивчення мовою. Крістіан Оберлендер – викладач німецької мови як іноземної в центрі освіти дорослих у Лейпцигу. РедакціяMDR розмовляла з ним про підводні камені німецької мови та запитала про поради, які допоможуть у навчанні.

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Tipps zum Deutschlernen

Tipps zum Deutschlernen

Deutsch gilt gemeinhin als eine schwere Sprache. Mit Christian Oberländer sprach der MDR über die Tücken der deutschen Sprache und fragte nach Tipps, die beim Lernen helfen.

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Пане Оберлендер, наскільки важко вивчити німецьку мову, коли ваша рідна мова українська чи російська?

Між ціми мовами існують певні родинні стосунки. Однак вони не відрізняються особливою міцністю. У російській та українській мовах, наприклад, немає артиклів (der Baum - дерево,die Maus - мишка,, das Wasser - вода). Не залишається нічого, як вивчити напам´ять, який артикль до якого іменника належить. З мого досвіду, курс базового рівня зазвичай викликає найбільші труднощі.

Наскільки це відіграє роль у курсі, якою мовою говорять учасники?

Бажано, щоб заняття вже проходили цільовою мовою – тобто німецькою. Робочі інструкції в будь якому випадку будуть надаватися німецькою мовою і, звичайно, підкріплюватися мімікою та жестами. Є також хороші піктограми, з якими я працюю, тому не має великої різниці, якою є рідна мова учасників. Звичайно ж, ті, хто знає, наприклад, нідерландську мову, розпізнаватимуть слова швидше, ніж ті, хто говорить лише російською. Якщо більшість учасників курсу володітиме англійською, її можна використовувати як мову передачі інформації.

Що Ви робите, коли деякі учасники курсу не знають латинських літер?

Зазвичай вони попередньо проходять курс навчання грамоти, щоб ознайомитися з латинським алфавітом. Але навіть якщо ви знаєте лише кирилицю, це не означає, що мовні курси не можуть проходити на інших рівнях. Звичайно, письмова мова надзвичайно важлива для повсякденного життя, але для базового повсякденного спілкування (наприклад, запитувати дорогу) не потрібно покладатися на письмову мову.

Що можна зробити в повсякденному житті – так би мовити між ділом - щоб швидко вивчити німецьку мову?

Моя порада, безумовно, слухати радіо. Навіть якщо спочатку дуже важко слідувати. Deutsche Welle особливо рекомендовано новачкам. Вони дуже повільно читають новини в програмі. Існує також неймовірна різноманітність подкастів та відео на YouTube. Ось наприклад один дуже відомий подкаст «Easy German». Там обговорюються й актуальні теми та й поточні політичні та соціальні дебати. Пропозиція також доступна у вигляді аплікації для смартфону. Якщо у вас є смартфон, вам обов’язково варто цим скористатися. Фільми чи серіали з німецькими субтитрами також допомагають, навіть якщо ви дивитеся їх рідною мовою. При бажанні можна подивитися і дитячі програми. Як правило вони лінгвістично простіші, ніж програми для дорослих. Це також щось для перегляду батьків зі своїми дітьми.

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Радіостанція MDR

Радіостанція MDR

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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Інтеграційні курси для українських біженців

У Німеччині існують так звані інтеграційні курси для іноземців. Вони складаються з двох частин: мовного та орієнтаційного курсу. Останній наприклад, стосується історії Німеччини або прав та обов’язків у Федеративній Республіці. За словами уповноваженого у справах біженців Ріма Алабалі-Радована, федеральний уряд уможливіть участь у такому курсі інтеграції всім людям з України, які втікають до Німеччини. Для отримуючих державні пільги українських біженців курс є безкоштовним.

Федеральне управління з міграції та біженців надає додаткову інформацію на своєму веб-сайті англійською та російською мовами.

BAMF – Федеральне управління з питань міграції та біженців – Інтеграційні курси

Flüchtlinge aus der Ukraine werden nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Caritas und freiwilligen Helfern mit Lebensmitteln und Getränken versorgt.
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Wer hilft? Eine Übersicht lokaler Vereine und Initiativen, die Geflüchtete unterstützen

Wer hilft? Eine Übersicht lokaler Vereine und Initiativen, die Geflüchtete unterstützen

Wer hilft wo in Mitteldeutschland? - Hier finden Sie eine Übersicht zu privaten Initiativen, Vereinen und Hilfsorganisationen, die Ukrainer vor Ort unterstützen.

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Frauen, Jugendliche und Kinder laufen mit Taschen und Koffern auf dem Hauptbahnhof Leipzig zur Registrierungsstelle. Es sind Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Leipzig Schutz suchen und am 16.3. mir einem Sonderzug ab Görlitz ankamen.
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Інформація для біженців з України Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Ласкаво просимо! Безпечне місце, мабуть, найважливіше для людей із зон бойових дій. Але далі виникають інші питання. Де я можу жити? На що мені жити? Хто допоможе, коли я хворий? Ми хочемо запропонувати орієнтування.

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Не можна вважати само собою зрозумілим, що біженці в Німеччині можуть негайно шукати роботу. З українськими біженцями ситуація інакша.

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Dass sich Geflüchtete in Deutschland sofort einen Job suchen können, ist nicht selbstverständlich. Bei ukrainischen Kriegsflüchtlingen ist das anders.

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"Sprechen Sie deutsch" steht auf einer Tafel
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Tipps zum Deutschlernen

Tipps zum Deutschlernen

24.03.2022 | 17:51 Uhr

Deutsch gilt gemeinhin als eine schwere Sprache. Mit Christian Oberländer sprach der MDR über die Tücken der deutschen Sprache und fragte nach Tipps, die beim Lernen helfen.

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https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1989612.html

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