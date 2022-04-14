Екскурсії починаються о 10:30 з "Tourist Information Leipzig" (Katharinenstraße 8), тривалістю 90 хвилин, є безбар’єрними і в даний час проводяться російською мовою. Під час екскурсії гід надає повний огляд визначних пам'яток міста та їх історії. Крім того, він інформує про шопінг, аптеки, ресторани і дає учасникам цінні поради, щоб зорієнтуватися в Лейпцигу. Маршрут туру веде вздовж Старої Ратуші, церкви св. Томаса, Старої Біржі, Пасажу Медлера, погребу Ауербахса, церкви св. Миколая та площі Августа з концертним залом Гевандхауз, Опери та університета. Кількість учасників у турі обмежена до 20 осіб. Центр міста Лейпциг Bildrechte: dpa

Цією пропозицією організатори бажають внести свій вклад в те, щоб українські гості відчули себе бажаними в Лейпцигу і з оптимізмом дивилися в майбутнє після неприємних переживань останніх кількох тижнів. Виставкове і культурне місто Лейпциг завжди було відкритим і гостинним, і за допомогою цієї пропозиції хотілося б це прояснити. Лейпциг Гевандхаус Bildrechte: imago images/Hans P Szyszka

Подальші безкоштовні екскурсії для українських гостей будуть запропоновані в такі дати: 24.4., 27.4., 1.5., 4.5., 8.5., 11.5. і 15.5.2022.