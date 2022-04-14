Знайомство з Лейпцигом Лейпциг: Безкоштовні екскурсії по місту для українських гостей

від MDR AKTUELL

стан: 14. квітня 2022, 15:19 Год.

У співпраці з „Leipzig Erleben GmbH“ компанія „Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH“ з початку квітня 2022 року запрошує українських гостей, яким довелося тікати з батьківщини через війну, на безкоштовні екскурсії по місту.

Alte Börse und Altes Rathaus am Naschmarkt
Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Leipzig kennenlernen Leipzig: Kostenlose Stadtführungen für ukrainische Gäste

Leipzig: Kostenlose Stadtführungen für ukrainische Gäste

In Kooperation mit der Leipzig Erleben GmbH lädt die Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH ab seit Anfang April 2022 ukrainische Gäste.

mehr

Екскурсії починаються о 10:30 з "Tourist Information Leipzig" (Katharinenstraße 8), тривалістю 90 хвилин, є безбар’єрними і в даний час проводяться російською мовою. Під час екскурсії гід надає повний огляд визначних пам'яток міста та їх історії. Крім того, він інформує про шопінг, аптеки, ресторани і дає учасникам цінні поради, щоб зорієнтуватися в Лейпцигу. Маршрут туру веде вздовж Старої Ратуші, церкви св. Томаса, Старої Біржі, Пасажу Медлера, погребу Ауербахса, церкви св. Миколая та площі Августа з концертним залом Гевандхауз, Опери та університета. Кількість учасників у турі обмежена до 20 осіб.

Der ehemalige Uni-Riese (heute "City-Hochhaus", vorn), das Paulinum der Universität Leipzig (r), dahinter Nikolaikirche, Altes Rathaus und die Thomaskirche (l) in Leipzig (Sachsen).
Центр міста Лейпциг Bildrechte: dpa

Цією пропозицією організатори бажають внести свій вклад в те, щоб українські гості відчули себе бажаними в Лейпцигу і з оптимізмом дивилися в майбутнє після неприємних переживань останніх кількох тижнів. Виставкове і культурне місто Лейпциг завжди було відкритим і гостинним, і за допомогою цієї пропозиції хотілося б це прояснити.

Das Leipziger Gewandhaus bei Nacht - angestrahlt in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb.
Лейпциг Гевандхаус Bildrechte: imago images/Hans P Szyszka

Подальші безкоштовні екскурсії для українських гостей будуть запропоновані в такі дати: 24.4., 27.4., 1.5., 4.5., 8.5., 11.5. і 15.5.2022.

Тури можна забронювати тільки онлайн. Натисніть тут для порталу бронювання: Stadtführung für ukrainische Gäste

Flüchtlinge aus der Ukraine werden nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Caritas und freiwilligen Helfern mit Lebensmitteln und Getränken versorgt.
Bildrechte: dpa

Wer hilft? Eine Übersicht lokaler Vereine und Initiativen, die Geflüchtete unterstützen

Wer hilft? Eine Übersicht lokaler Vereine und Initiativen, die Geflüchtete unterstützen

Wer hilft wo in Mitteldeutschland? - Hier finden Sie eine Übersicht zu privaten Initiativen, Vereinen und Hilfsorganisationen, die Ukrainer vor Ort unterstützen.

mehr
Frauen, Jugendliche und Kinder laufen mit Taschen und Koffern auf dem Hauptbahnhof Leipzig zur Registrierungsstelle. Es sind Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Leipzig Schutz suchen und am 16.3. mir einem Sonderzug ab Görlitz ankamen.
Права на зображення: News5

Інформація для біженців з України Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Ласкаво просимо! Безпечне місце, мабуть, найважливіше для людей із зон бойових дій. Але далі виникають інші питання. Де я можу жити? На що мені жити? Хто допоможе, коли я хворий? Ми хочемо запропонувати орієнтування.

Cтаття

інші теми

Alte Börse und Altes Rathaus am Naschmarkt
Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Leipzig kennenlernen Leipzig: Kostenlose Stadtführungen für ukrainische Gäste

Leipzig: Kostenlose Stadtführungen für ukrainische Gäste

14.04.2022 | 15:19 Uhr

In Kooperation mit der Leipzig Erleben GmbH lädt die Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH ab seit Anfang April 2022 ukrainische Gäste.

mehr
Mikrofon im Studio mit Audio-Archiv Piktogramm
Права на зображення: MDR/Imago

Аудіоархів

Аудіоархів

14.04.2022 | 14:55 Год.

Ви можете знайти всі аудіо тут.

Cтаття
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 6 min
Bildrechte: MDR
6 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 14.04.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 14.04.2022

14.04.2022 | 14:54 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Do 14.04.2022 14:36Uhr 05:34 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2006456.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio

Mitteldeutschland kompakt | 14.04.2022

Mitteldeutschland kompakt | 14.04.2022

14.04.2022 | 14:41 Uhr

mehr
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 8 min
Bildrechte: MDR
8 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 06.04.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 06.04.2022

14.04.2022 | 14:38 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR FERNSEHEN Mi 06.04.2022 14:52Uhr 07:47 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1999926.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 7 min
Bildrechte: MDR
7 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 29.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 29.03.2022

14.04.2022 | 14:38 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR FERNSEHEN Di 29.03.2022 15:00Uhr 07:02 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1993226.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio