Знайомство з Лейпцигом Лейпциг: Безкоштовні екскурсії по місту для українських гостей
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У співпраці з „Leipzig Erleben GmbH“ компанія „Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH“ з початку квітня 2022 року запрошує українських гостей, яким довелося тікати з батьківщини через війну, на безкоштовні екскурсії по місту.
Екскурсії починаються о 10:30 з "Tourist Information Leipzig" (Katharinenstraße 8), тривалістю 90 хвилин, є безбар’єрними і в даний час проводяться російською мовою. Під час екскурсії гід надає повний огляд визначних пам'яток міста та їх історії. Крім того, він інформує про шопінг, аптеки, ресторани і дає учасникам цінні поради, щоб зорієнтуватися в Лейпцигу. Маршрут туру веде вздовж Старої Ратуші, церкви св. Томаса, Старої Біржі, Пасажу Медлера, погребу Ауербахса, церкви св. Миколая та площі Августа з концертним залом Гевандхауз, Опери та університета. Кількість учасників у турі обмежена до 20 осіб.
Цією пропозицією організатори бажають внести свій вклад в те, щоб українські гості відчули себе бажаними в Лейпцигу і з оптимізмом дивилися в майбутнє після неприємних переживань останніх кількох тижнів. Виставкове і культурне місто Лейпциг завжди було відкритим і гостинним, і за допомогою цієї пропозиції хотілося б це прояснити.
Подальші безкоштовні екскурсії для українських гостей будуть запропоновані в такі дати: 24.4., 27.4., 1.5., 4.5., 8.5., 11.5. і 15.5.2022.
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