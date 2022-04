Die Touren starten jeweils um 10:30 Uhr ab Tourist Information Leipzig (Katharinenstraße 8), dauern 90 Minuten, sind barrierefrei und werden aktuell in russischer Sprache durchgeführt. Während des Rundgangs gibt der Gästeführer einen guten Überblick über die Attraktionen der Stadt und deren Geschichte. Zusätzlich informiert er über Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Restaurants und gibt den Teilnehmern wertvolle Tipps, um sich in Leipzig zurechtzufinden. Die Route des Rundgangs führt entlang an Altem Rathaus, Thomaskirche, Alter Börse, Mädler Passage, Auerbachs Keller, Nikolaikirche und Augustusplatz mit Gewandhaus, Oper und Universität. Die Anzahl der Teilnehmer pro Rundgang ist auf 20 Personen begrenzt.

Die Leipziger Innenstadt Bildrechte: dpa