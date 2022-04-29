Благодійний концерт у будинок культури Böhlen | сьогодні | 19:30 год

Лейпцизький симфонічний оркестр запрошує сьогодні на благодійний концерт на користь жертв війни в Україні у будинок культури Böhlen.

Покровителем є окружний адміністратор Генрі Грайхен. Початок концерту у будинку культури о 19:30, 100 відсотків виручених від концерту коштів надійдуть до акції «Німеччина допомагає» - альянсу німецьких організацій допомоги. Крім того, артисти-учасники відмовляються від свого гонорару.



Kulturhaus Böhlen