Благодійний концерт у будинок культури Böhlen | сьогодні | 19:30 год

від MDR AKTUELL

стан: 29. квітня 2022, 15:24 Год.

Kulturhaus Böhlen З аудіо
Права на зображення: MDR/Karsten Pietsch
З аудіо

Benefizkonzert im Kulturhaus Böhlen | heute | 19:30 Uhr

Benefizkonzert im Kulturhaus Böhlen | heute | 19:30 Uhr

Zu einem Benefizkonzert zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine lädt das Leipziger Symphonieorchester heute ins Kulturhaus Böhlen ein.

Cтаття

Лейпцизький симфонічний оркестр запрошує сьогодні на благодійний концерт на користь жертв війни в Україні у будинок культури Böhlen.

Покровителем є окружний адміністратор Генрі Грайхен. Початок концерту у будинку культури о 19:30, 100 відсотків виручених від концерту коштів надійдуть до акції «Німеччина допомагає» - альянсу німецьких організацій допомоги. Крім того, артисти-учасники відмовляються від свого гонорару.

Kulturhaus Böhlen

Nachtgesang mit dem MDR RUNDFUNKCHOR in der Leipziger Peterskirche 68 min
Bildrechte: MDR/Martin Klindtworth
68 min

Konzert "Мир – Frieden" | Sonderkonzert aus der Leipziger Peterskirche vom 18.03.2022

"Мир – Frieden" | Sonderkonzert aus der Leipziger Peterskirche vom 18.03.2022

Das Programm mit dem MDR Rundfunkchor unter Leitung von Philipp Ahmann vereint aus traurigem, aktuellem Anlass musikalische und lyrische Friedensbitten aus fünf Jahrhunderten.

MDR KULTUR - Das Radio So 20.03.2022 19:30Uhr 67:38 min

Infos zur Sendung

https://www.mdr.de/kultur/musik/konzert-frieden-peterskirche-mdr-chor-100.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Alte Börse und Altes Rathaus am Naschmarkt
Права на зображення: IMAGO / imagebroker

Знайомство з Лейпцигом Лейпциг: Безкоштовні екскурсії по місту для українських гостей

Лейпциг: Безкоштовні екскурсії по місту для українських гостей

У співпраці з "Leipzig Erleben GmbH" компанія "Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH" з початку квітня 2022 року запрошує українських гостей.

Cтаття
Ein Corona-Patient wird auf dem Flughafen Dresden International von medizinischen Fachpersonal der Bundeswehr in ein Flugzeug vom Typ A310 MedEvac der Luftwaffe befördert.
Права на зображення: dpa

Цивільні особи приземляються в аеропорту Лейпциг/Галле

Цивільні особи приземляються в аеропорту Лейпциг/Галле

Сьогодні в аеропорт Лейпцига/Галле має прибути транспортний літак Бундесверу з пораненими українцями.

Cтаття

інші теми

Mitteldeutschland kompakt | 29.04.2022

Mitteldeutschland kompakt | 29.04.2022

29.04.2022 | 15:41 Uhr

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Kulturhaus Böhlen З аудіо
Права на зображення: MDR/Karsten Pietsch
З аудіо

Benefizkonzert im Kulturhaus Böhlen | heute | 19:30 Uhr

Benefizkonzert im Kulturhaus Böhlen | heute | 19:30 Uhr

29.04.2022 | 15:23 Год.

Zu einem Benefizkonzert zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine lädt das Leipziger Symphonieorchester heute ins Kulturhaus Böhlen ein.

Cтаття
Ein Corona-Patient wird auf dem Flughafen Dresden International von medizinischen Fachpersonal der Bundeswehr in ein Flugzeug vom Typ A310 MedEvac der Luftwaffe befördert.
Bildrechte: dpa

Ukrainische Maschine mit verletzten Zivilisten landet am Flughafen Leipzig/Halle

Ukrainische Maschine mit verletzten Zivilisten landet am Flughafen Leipzig/Halle

28.04.2022 | 17:18 Uhr

Am Flughafen Leipzig/Halle soll heute ein Bundeswehrtransportflugzeug mit verletzten Ukrainern eintreffen, dabei soll es sich vorrangig um Zivilisten handeln.

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Ein Corona-Patient wird auf dem Flughafen Dresden International von medizinischen Fachpersonal der Bundeswehr in ein Flugzeug vom Typ A310 MedEvac der Luftwaffe befördert.
Права на зображення: dpa

Цивільні особи приземляються в аеропорту Лейпциг/Галле

Цивільні особи приземляються в аеропорту Лейпциг/Галле

28.04.2022 | 17:18 Год.

Сьогодні в аеропорт Лейпцига/Галле має прибути транспортний літак Бундесверу з пораненими українцями.

Cтаття
Mikrofon im Studio mit Audio-Archiv Piktogramm
Права на зображення: MDR/Imago

Аудіоархів

Аудіоархів

28.04.2022 | 16:59 Год.

Ви можете знайти всі аудіо тут.

Cтаття
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 5 min
Bildrechte: MDR
5 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 28.04.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 28.04.2022

28.04.2022 | 16:58 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Do 28.04.2022 16:38Uhr 05:04 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2016842.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio