Через своє географічне та історично-суспільне розташування Mitteldeutscher Rundfunk приділяє особливу увагу Східній Європі. Разом із співробітниками MDR я радий, що ми можемо зробити невеликий внесок із нашою вітальною пропозицією, та маємо можливість привітати багатьох українських біженців та їхні родини в Саксонії, Саксонії-Ангальті та Тюрингії. Війна в Україні не залишає без уваги нікого з нашого каналу. Долі багатьох людей зворушують мене та моїх колег не лише як журналістів, а насамперед як людей. Ми - на вашому боці.

д-р проф. Карола Вілле (директор MDR)