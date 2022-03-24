Ми - на вашому боці!

від MDR AKTUELL

Stand: 24. березня 2022, 16:32 Год.

MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille
MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille Права на зображення: MDR/Kirsten Nijhof

Через своє географічне та історично-суспільне розташування Mitteldeutscher Rundfunk приділяє особливу увагу Східній Європі. Разом із співробітниками MDR я радий, що ми можемо зробити невеликий внесок із нашою вітальною пропозицією, та маємо можливість привітати багатьох українських біженців та їхні родини в Саксонії, Саксонії-Ангальті та Тюрингії. Війна в Україні не залишає без уваги нікого з нашого каналу. Долі багатьох людей зворушують мене та моїх колег не лише як журналістів, а насамперед як людей. Ми - на вашому боці.

д-р проф. Карола Вілле (директор MDR)
MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille
MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille Права на зображення: MDR/Kirsten Nijhof

Grußwort der MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille

Grußwort der MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille

Cтаття

інші теми

Ein Schild weist den Weg zur Agentur für Arbeit.
Права на зображення: dpa

Чи дозволяється українським біженцям працювати?

Чи дозволяється українським біженцям працювати?

24.03.2022 | 18:43 Год.

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Cтаття
Ein Schild weist den Weg zur Agentur für Arbeit.
Bildrechte: dpa

Dürfen ukrainische Geflüchtete arbeiten?

Dürfen ukrainische Geflüchtete arbeiten?

24.03.2022 | 18:42 Uhr

Dass sich Geflüchtete in Deutschland sofort einen Job suchen können, ist nicht selbstverständlich. Bei ukrainischen Kriegsflüchtlingen ist das anders.

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"Sprechen Sie deutsch" steht auf einer Tafel
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Tipps zum Deutschlernen

Tipps zum Deutschlernen

24.03.2022 | 17:51 Uhr

Deutsch gilt gemeinhin als eine schwere Sprache. Mit Christian Oberländer sprach der MDR über die Tücken der deutschen Sprache und fragte nach Tipps, die beim Lernen helfen.

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"Sprechen Sie deutsch" steht auf einer Tafel
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Поради щодо вивчення німецької мови

Поради щодо вивчення німецької мови

24.03.2022 | 17:51 Год.

Німецька мова взагалі вважається важкою для вивчення мовою. РедакціяMDR розмовляла з Крістіан Оберлендер про підводні камені німецької мови та запитала про поради, які допоможуть у навчанні.

Cтаття
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 8 min
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8 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 24.03.2022

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24.03.2022 | 17:07 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Do 24.03.2022 16:54Uhr 08:03 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1989612.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

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Mitteldeutschland kompakt | 24.03.2022

Mitteldeutschland kompakt | 24.03.2022

24.03.2022 | 16:59 Uhr

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