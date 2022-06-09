Як клуби інтегрують українських спортсменів | 02.05.2022

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Серед біженців з України є й юні спортсмени. Багато клубів Тюрингії пропонують їм підтримку, наприклад, відділення настільного тенісу Ерфуртської спортивної школи.
MDR FERNSEHEN
Mo
02.05.2022
19:00Uhr
02:31 min
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Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини
Постійна внутрішня напруга, відчуття провини, хвилювання за рідних, які залишилися в Україні, а головне, думки про те, що ти тут «на пташиних правах» заганяли в такі тугі психологічні рамки, що інколи важко було дихати.
Тут ви можете переглянути всі відео знову.
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MDR FERNSEHEN
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