Heiderich 3 min
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3 min

Тюрінгець місяця - тверда відданість допомозі біженцям | 29.04.2022

Тюрінгець місяця - тверда відданість допомозі біженцям | 29.04.2022

Ханна Гайдеріх з Рена останнім часом була дуже зайнята. Разом із багатьма іншими зі свого села вона опікувалася поселенням українських біженців – для нас вона «Тюрінгець місяця»!

MDR FERNSEHEN Fr 29.04.2022 19:00Uhr 02:40 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/video-620990.html

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інші теми

Grafik Tagebuch
Права на зображення: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини

Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини

09.06.2022 | 18:49 Год.

Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини

Cтаття
Blumen auf dem Frühstückstisch
Права на зображення: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини Купіть собі квіти або як залишатись у моральній формі на чужині | Частина 3

Купіть собі квіти або як залишатись у моральній формі на чужині | Частина 3

09.06.2022 | 18:48 Год.

Постійна внутрішня напруга, відчуття провини, хвилювання за рідних, які залишилися в Україні, а головне, думки про те, що ти тут «на пташиних правах» заганяли в такі тугі психологічні рамки, що інколи важко було дихати.

Cтаття
Videokamera-Piktogram
Права на зображення: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Відеоархів

Відеоархів

09.06.2022 | 18:15 Год.

Тут ви можете переглянути всі відео знову.

Cтаття
Mädchen mit Plakat 2 min
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 min

Bautzen: Geflüchtete aus der Ukraine sagen Danke (з українськими субтитрами)

Bautzen: Geflüchtete aus der Ukraine sagen Danke (з українськими субтитрами)

09.06.2022 | 18:14 Uhr

Bautzen: Geflüchtete aus der Ukraine sagen Danke (з українськими субтитрами)

Mi 27.04.2022 17:47Uhr 02:02 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/video-617460.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Video
Anna Pompejewa 3 min
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 min

Opernsängerin aus Charkiw singt jetzt am Theater Magdeburg (з українськими субтитрами)

Opernsängerin aus Charkiw singt jetzt am Theater Magdeburg (з українськими субтитрами)

09.06.2022 | 18:13 Uhr

Opernsängerin aus Charkiw singt jetzt am Theater Magdeburg (з українськими субтитрами)

Mi 27.04.2022 17:52Uhr 03:04 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/video-617462.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

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Tischtennis 3 min
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 min

Як клуби інтегрують українських спортсменів | 02.05.2022

Як клуби інтегрують українських спортсменів | 02.05.2022

09.06.2022 | 18:12 Uhr

Серед біженців з України є й юні спортсмени. Багато клубів Тюрингії пропонують їм підтримку, наприклад, відділення настільного тенісу Ерфуртської спортивної школи.

MDR FERNSEHEN Mo 02.05.2022 19:00Uhr 02:31 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/video-620972.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Video