Zelte als Notunterkünfte in Leipzig 8 min
Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
8 min

Опинився в аварійному притулку - частина 2

Опинився в аварійному притулку - частина 2

Опинився в аварійному притулку - частина 2

Do 23.06.2022 22:05Uhr 07:52 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/video-633254.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Video

інші теми

Julia Pshenychna
Права на зображення: Julia Pshenychna/MDR

Юля Пшенична: Мої німецькі тижні | Частина 3

Юля Пшенична: Мої німецькі тижні | Частина 3

23.06.2022 | 22:53 Год.

«Потрібно бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатись на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти хоча б удвічі швидше!» (Л.Керрол «Аліса в в країні чудес»).

Cтаття
Julia Pshenychna
Bildrechte: Julia Pshenychna/MDR

Julia Pshenychna Meine deutschen Wochen | Teil 3

Meine deutschen Wochen | Teil 3

23.06.2022 | 22:52 Uhr

"Man muss so schnell wie möglich laufen, um nur an Ort und Stelle zu bleiben, will man aber irgendwohin gelangen, dann muss man mindestens doppelt so schnell rennen!" (Lewis Carroll: "Alice im Wunderland").

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Grafik Tagebuch
Права на зображення: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини

Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини

23.06.2022 | 22:44 Год.

Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини

Cтаття
Kellnerin trägt ein Tablett mit Getränken
Права на зображення: imago/Ralph Peters

Чи дозволяється українським біженцям працювати?

Чи дозволяється українським біженцям працювати?

23.06.2022 | 16:31 Год.

Не можна вважати само собою зрозумілим, що біженці в Німеччині можуть негайно шукати роботу. З українськими біженцями ситуація інакша.

Cтаття
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 4 min
Bildrechte: MDR
4 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 12.05.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 12.05.2022

23.06.2022 | 16:09 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Do 12.05.2022 15:36Uhr 04:10 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2028026.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 8 min
Bildrechte: MDR
8 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 30.05.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 30.05.2022

23.06.2022 | 16:08 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Mo 30.05.2022 16:11Uhr 07:51 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2042234.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio