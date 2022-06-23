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Опинився в аварійному притулку - частина 2
Do
23.06.2022
22:05Uhr
07:52 min
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Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
«Потрібно бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатись на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти хоча б удвічі швидше!» (Л.Керрол «Аліса в в країні чудес»).
"Man muss so schnell wie möglich laufen, um nur an Ort und Stelle zu bleiben, will man aber irgendwohin gelangen, dann muss man mindestens doppelt so schnell rennen!" (Lewis Carroll: "Alice im Wunderland").
Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини
Не можна вважати само собою зрозумілим, що біженці в Німеччині можуть негайно шукати роботу. З українськими біженцями ситуація інакша.
Новини з регіону українською мовою.
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