Цивільні особи приземляються в аеропорту Лейпциг/Галле
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Сьогодні в аеропорт Лейпцига/Галле має прибути транспортний літак Бундесверу з пораненими українцями. За даними прес-служби університетської лікарні, там перебувають 25 осіб, переважно цивільні. Десять пацієнтів мають бути доставлені до федеральних земель західної Німеччини, 15 залишаються в центральній Німеччині.
За попереднім планом, Саксонія прийме 9 осіб, троє з них з клініки Лейпцигського університету, 6 пацієнтів приїдуть до Саксонії-Ангальт і Тюрингії.