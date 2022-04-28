Цивільні особи приземляються в аеропорту Лейпциг/Галле

від MDR AKTUELL

стан: 28. квітня 2022, 17:18 Год.

Ein Corona-Patient wird auf dem Flughafen Dresden International von medizinischen Fachpersonal der Bundeswehr in ein Flugzeug vom Typ A310 MedEvac der Luftwaffe befördert.
Bildrechte: dpa

Ukrainische Maschine mit verletzten Zivilisten landet am Flughafen Leipzig/Halle

Ukrainische Maschine mit verletzten Zivilisten landet am Flughafen Leipzig/Halle

Am Flughafen Leipzig/Halle soll heute ein Bundeswehrtransportflugzeug mit verletzten Ukrainern eintreffen, dabei soll es sich vorrangig um Zivilisten handeln.

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Сьогодні в аеропорт Лейпцига/Галле має прибути транспортний літак Бундесверу з пораненими українцями. За даними прес-служби університетської лікарні, там перебувають 25 осіб, переважно цивільні. Десять пацієнтів мають бути доставлені до федеральних земель західної Німеччини, 15 залишаються в центральній Німеччині.

За попереднім планом, Саксонія прийме 9 осіб, троє з них з клініки Лейпцигського університету, 6 пацієнтів приїдуть до Саксонії-Ангальт і Тюрингії.

Ein Zug steht auf einem Gleis.
Права на зображення: dpa

Квиток вартістю 9 євро стартує 1 червня

Квиток вартістю 9 євро стартує 1 червня

Транспортні асоціації Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюрингії припускають, що продаж квитка вартістю 9 євро може стартувати з 1 червня.

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Schloss Merseburg
Права на зображення: Wolfgang Kubak

Гаряча лінія України в районі Заале

Гаряча лінія України в районі Заале

Чи потрібно реєструватися в імміграційній службі? Як я можу пройти інтеграційний або мовний курс? Де я можу отримати довідку про лікування?

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Alte Börse und Altes Rathaus am Naschmarkt
Права на зображення: IMAGO / imagebroker

Знайомство з Лейпцигом Лейпциг: Безкоштовні екскурсії по місту для українських гостей

Лейпциг: Безкоштовні екскурсії по місту для українських гостей

У співпраці з "Leipzig Erleben GmbH" компанія "Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH" з початку квітня 2022 року запрошує українських гостей.

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інші теми

Ein Corona-Patient wird auf dem Flughafen Dresden International von medizinischen Fachpersonal der Bundeswehr in ein Flugzeug vom Typ A310 MedEvac der Luftwaffe befördert.
Bildrechte: dpa

Ukrainische Maschine mit verletzten Zivilisten landet am Flughafen Leipzig/Halle

Ukrainische Maschine mit verletzten Zivilisten landet am Flughafen Leipzig/Halle

28.04.2022 | 17:18 Uhr

Am Flughafen Leipzig/Halle soll heute ein Bundeswehrtransportflugzeug mit verletzten Ukrainern eintreffen, dabei soll es sich vorrangig um Zivilisten handeln.

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Mikrofon im Studio mit Audio-Archiv Piktogramm
Права на зображення: MDR/Imago

Аудіоархів

Аудіоархів

28.04.2022 | 16:59 Год.

Ви можете знайти всі аудіо тут.

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Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 5 min
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5 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 28.04.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 28.04.2022

28.04.2022 | 16:58 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Do 28.04.2022 16:38Uhr 05:04 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2016842.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio

Mitteldeutschland kompakt | 28.04.2022

Mitteldeutschland kompakt | 28.04.2022

28.04.2022 | 14:53 Uhr

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Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 8 min
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8 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 24.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 24.03.2022

28.04.2022 | 14:51 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Do 24.03.2022 16:54Uhr 08:03 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1989612.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 6 min
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6 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 25.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 25.03.2022

28.04.2022 | 14:51 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR FERNSEHEN Fr 25.03.2022 15:31Uhr 06:25 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1990472.html

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