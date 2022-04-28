Цивільні особи приземляються в аеропорту Лейпциг/Галле

Сьогодні в аеропорт Лейпцига/Галле має прибути транспортний літак Бундесверу з пораненими українцями. За даними прес-служби університетської лікарні, там перебувають 25 осіб, переважно цивільні. Десять пацієнтів мають бути доставлені до федеральних земель західної Німеччини, 15 залишаються в центральній Німеччині.