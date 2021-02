Rote Nasen, kalte Füße und Gänsehaut werden uns wohl noch etwas länger begleiten. Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt in Mitteldeutschland. Mit ein bisschen Bewegung, der passenden Kleidung und den richtigen Zutaten beim Kochen, kommen wir trotzdem warm durch den Winter.

Mütze, Schal und Handschuhe halten warm Bildrechte: Colourbox.de

Im Winter ist der Zwiebellook angesagt. Wer sich gegen Kälte schützen will, sollte mehrere Schichten Kleidung übereinander tragen. Wichtig: Die Kleidung sollte nicht zu eng anliegen. So können sich zwischen den einzelnen Lagen kleine Luftpolster bilden, die dann die Wärme speichern. Besonders warm halten natürliche Materialen wie Wolle.



Das Zwiebelprinzip funktioniert auch an Händen und Füßen. Einfach zwei Paar Handschuhe oder Socken anziehen und Wärmesohlen in die Schuhe einlegen. Schal und Mütze dürfen auch nicht fehlen, denn der Körper verliert die meiste Wärme über den Kopf.