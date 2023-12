Wochenendtipp Wintersport-Saison startet: Wo man jetzt schon Skifahren und Rodeln kann

01. Dezember 2023, 16:57 Uhr

Bei aktuell 40 cm Schneehöhe in Oberhof, 38 cm in Gehlberg und bis zu 45 cm in den Kammlagen des Thüringer Waldes können die Herzen von Wintersportfans höher schlagen. Auch im Harz öffnen zum Wochenende die ersten Wintersportgebiete. Ski- und Snowboard-Pisten, Rodel-Strecken oder Langlauf-Loipen in Sachsen-Anhalt warten auf Besucherinnen und Besucher. Auch die ersten Lifte werden in Betrieb genommen.