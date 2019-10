In ganz Deutschland stehen derzeit grüne Kreuze als Zeichen des stillen Protests der Bauern gegen das Agrar-Paket.

In ganz Deutschland stehen derzeit grüne Kreuze als Zeichen des stillen Protests der Bauern gegen das Agrar-Paket. Bildrechte: imago images/Arnulf Hettrich

Agrar-Paket in der Kritik Frust bei Bauernverbänden wächst

Grüne Kreuze am Feldrand. Sie sind der stille Protest der Bauern gegen das vom Bundeskabinett verabschiedete Agrar-Paket. Auch in Sachsen-Anhalt und in Sachsen ist die Kritik groß.

von Raja Kraus